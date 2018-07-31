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Кубанская кругосветка

Вторник, 31 июля 2018 19:42
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Кубанская кругосветка

Участники «Кубанской кругосветки» достигли п. Ильич Отрадненского района. Школьники уже приступили к следующему — водному этапу, ребята доберутся до ст. Кавказской по руслам рек Уруп и Кубани. Затем на велосипедах доедут до Тамани. Завершится «Кубанская кругосветка» 25 августа.

Руководит группой известный путешественник Константин Мержоев.

Краевая туристско-краеведческая экспедиция школьников «Кубанская кругосветка» проводится под руководством регионального Министерства образования, науки и молодежной политики уже четвертый раз. За время экспедиции ребята преодолеют 2,1 тыс. километра на велосипедах, рафтах, катамаранах и пешком. Возраст участников — от 14 до 17 лет.

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