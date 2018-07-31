XIV Фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек» посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Он также приурочен к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В фестивале-конкурсе может участвовать профессиональное кино, теле- и медиастудии, любительские киновидеообъединения, детские и молодежные творческие студии, киноклубы и кинолюбители. На конкурс принимаются картины, снятые не ранее 2017 года.

Победители фестиваля-конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Автор лучшего фильма, удостоенного Гран-при, получит денежную награду.

Заявки и работы принимаются до 20 августа по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 89, методический отдел ГАУК КК «Кубанькино», тел. 8 (861) 262-35-72, а также по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .