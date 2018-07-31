Николай Долуда: «Я не намерен отступать от намеченного пути!»

Не первый год знаковое событие в стране становится поводом пристального медийного внимания к Кубанскому казачьему войску. Его атаман Николай Долуда, вице-губернатор Кубани, придает большое значение каждой встрече с журналистами и готов ответить на те вопросы, которые принято называть вопросами в лоб, не для протокола…

— Как бы вы определили место казачества в жизни современной России?

— В свое время великий Лев Толстой сказал: «Граница породила казачество, а казаки создали Россию». Эти слова сегодня как никогда актуальны, их нельзя забывать. Потому что современная Россия, чтобы обрести былую силу и стать, возвращается к своим историческим корням. Казачество во все времена несет собой те духовные основы православной культуры, высокий профессионализм, гражданственность и патриотизм, бескорыстное служение Родине, которые сегодня на повестке дня и российской культуры, и образования, и экономики. Живой интерес и доброжелателей, искренне радеющих за судьбу казачества, и тех, кто не хочет видеть в нем силу и мощный ресурс для укрепления безопасности России, подтверждает факт того, что кубанское казачество находится сегодня на передовых позициях, в самой гуще исторических событий, определяющих судьбу страны, ее суверенность и стабильность. К событиям такого масштаба можно отнести Крымскую весну, юбилейный Парад Победы на Красной площади Москвы, охрану общественного порядка казаками во время проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году, международного этапа гонок «Формула-1», Кубка конфедераций по футболу в 2017-м.

— Как и в дни Олимпиады 2014 года, во время проведения мундиаля россияне гордились не только спортивными успехами соотечественников, но и уровнем организации и проведения спортивного турнира мирового масштаба на родной земле. Свою лепту в мероприятие внесли и казаки Кубанского казачьего войска?

— В том, что международный чемпионат мира по футболу прошел в Сочи на высочайшем организационном уровне, немалая заслуга и кубанских казаков. Всё, что делают казаки Кубанского казачьего войска, держится на доверии… Доверии руководства региона, страны, а главное — доверии народа. Поэтому казаки несут службу с особой ответственностью. Во время проведения ЧМ-2018 безопасность на улицах Большого Сочи обеспечивало, каждый день заступая на дежурство по 12 часов, почти 650 представителей Кубанского казачьего войска. Совместно с сотрудниками силовых структур, отрядами конной полиции, кинологами, казаки обеспечили безопасность и покой более 265 тысячам гостей, пребывавших на стадионе «Фишт», в том числе 65 тысячам иностранных граждан и около 495 тысячам болельщиков фан-зоны… Всего за две недели казаки вернули туристам, гостям Сочи десятки чемоданов и фотоаппаратов, спасли тонущего человека и в общей сложности помогли выявить почти девятьсот правонарушений. Это не просто цифры… В лице кубанских казаков многочисленные гости страны увидели, что мы чтим свою историю, культуру, обычаи и традиции, которые передавались из поколения в поколение нашими предками. Слова патриотизм, Родина, Отчество для казаков не пустые. С этим чувством они несут свою каждодневную службу. И с этими же эмоциями гости покидали гостеприимную Россию. В этом и есть главная победа, которую одержали россияне на чемпионате.

— Уровень чемпионата во многом определяет качество подготовленных спортивных объектов. В чем состоит уникальность стадиона «Фишт»?

— Вы правы… России в этом плане есть чем гордиться. Подобных «Фишту» спортивных объектов всего восемь в мире. Проделана колоссальная работа. После зимней Олимпиады стояла задача превратить стадион в футбольный. Прежде всего согласно требованиям FIFA была полностью перестроена спортивная зона и подтрибунные помещения. На самой арене было смонтировано множество металлических конструкций, различные механизмы, оборудование, которое применялось во время церемоний,— всё это требовалось демонтировать. Сам газон футбольного поля настилался на специальную подушку высотой 2,5 метра, в которой смонтировали 34 км труб дренажа, полива и подогрева. С северной и южной сторон чаши стадиона были сделаны дополнительные трибуны на 4301 зрительское место. По периметру стадиона были смонтированы входные группы, оборудованные досмотровыми рамками и интроскопами для контроля проносимых болельщиками вещей и сумок.

— По какой шкале вы бы оценили проделанную работу по обеспечению безопасности участников и гостей чемпионата?

— Масштабы организации безопасности колоссальные: каждый болельщик просматривался как на ладони и был под контролем правоохранительных органов. По внутреннему и внешнему периметрам было установлено 2092 телевизионные камеры, в том числе 74 камеры, которые осматривали каждый квадратный метр в чаше стадиона и мгновенно всё фиксировали. Информация с камер выводилась и анализировалась в Едином центре систем управления.

Неслучайно президент FIFA Джанни Инфантино дал высокую оценку подготовке и проведению мероприятия, обеспечению безопасности во время матчей. Для меня это показатель того, что казаки в очередной раз не осрамили честь мундира. Им можно доверять защиту рубежей России!

— Какова судьба возведенных для проведения мундиаля спортивных объектов?

— Футболисты уже переехали в Сочи и начали тренировочный процесс на площадках «Адлер-1» и «Адлер-2». В пользу команд России решается и вопрос по спортивным площадкам в Сочи. Тренировочные базы команд в Анапе и Геленджике будут переданы детским спортшколам.

— Одна из главных задач, которую вы ставите перед атаманами отделов Кубанского казачьего войска,— увеличение его численности. На пять миллионов жителей казачьего края приходится чуть более 50 тысяч казаков — показатель, который заставляет задуматься. В чем видите ресурс роста ККВ?

— При всех названных пропорциях на сегодняшний день мы — самое многочисленное казачье войско в стране: в Кубанском казачьем войске более 52 тысяч человек, а вместе с членами семей — более 166 тысяч. Подчеркиваю: 52 тысячи казаков, внесенных в государственный реестр. На Кубани проживает достаточное число потомков запорожских казаков, и мы об этом прекрасно знаем. Наш край исторически является казачьим. Казаки получили эти земли от императрицы Екатерины II «в полное владение и распоряжение» за «усердную и ревностную службу…» Казаки охраняли южно-российские границы и осваивали кубанские земли. Так что потомков кубанских казаков на Кубани достаточно. Задача, которую я ставлю как атаман войска, заключается в том, чтобы потомки, имеющие свою казачью родословную, приходили к нам в общества. Мы должны создать такие условия, при которых люди сами придут. Благодаря политике единения, в сравнении с прошлым годом казаков всего за полгода стало на 4,5 тысячи больше. Кубанское казачье войско открыто для всех граждан, кто разделяет нашу культуру, кому близки по духу казачьи обычаи, традиции и те жизненные ценности и ориентиры, которыми жили наши казачьи предки. Мы рады принять их в казачьи общества. Но только на условиях, прописанных в Уставе Кубанского казачьего войска. Увеличение численности реестрового казачества не может решиться сиюминутно. Поэтому мы делаем ставку на подрастающее поколение. При поддержке губернатора Кубани в прошлом году создан Союз казачьей молодежи Кубани, в который вошли уже 90 тысяч мальчишек и девчонок — воспитанники кадетских корпусов, ученики казачьих классов, студенты техникумов, профтехучилищ. Мы отдаем себе отчет в том, что среди них много детей разных национальностей и вероисповеданий. Но много и потомков кубанских казаков. Именно с этими ребятами мы связываем надежды на пополнение рядов казачьих обществ.

— Вы как вице-губернатор Кубани не считаете ли, что государственная служба, которую исправно несут казаки, превращает казачество в «служилое сословие»? Насколько правомерен акцент на служении?

— Несение государственной службы является одним из основных и стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска. Казаки несут государственную службу не только в рамках исполнения Федерального закона России №154, а прежде всего по собственным убеждениям. Кубань — это наш общий дом, и именно от нас зависит, каким он будет завтра, комфортно ли будет здесь жить нашим детям, внукам и правнукам или нет. Мы не можем и не должны, не имеем права ждать, когда вопросы мира, порядка и стабильности в нашем доме решит за нас кто-то другой. Мы сами должны быть опорой и поддержкой нашему народу, нашим гражданам, нашим семьям. Поэтому основными видами государственной службы кубанского казачества являются те, которые направлены на обеспечение стабильность в регионе. В первую очередь это охрана общественного порядка совместно с сотрудниками полиции на улицах наших городов и станиц, на объектах транспорта; борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; осуществление природоохранных мероприятий. Исторически основным видом службы казаков была служба на границе. И сейчас казаки помогают в охране государственной границы совместно с Пограничным управлением ФСБ России на 16 из 25 погранзастав, расположенных на территории Краснодарского края. Поверьте, мы давно уже шагнули дальше намеченных планов и ставим перед собой и много других задач: это и воспитание подрастающего поколения, и подготовка наших ребят к службе в армии, и развитие экономики казачьих обществ. А несение казаками государственной службы — это неотъемлемая часть нашей этнокультуры, традиций, обычаев и устоев, которые мы сохраняем с учетом современных вызовов.

— Губернатор Кубани ставит перед жителями края задачу возвратить казачий уклад жизни. Насколько эта задача выполнима? И что для вас означает это понятие?

— Казачий уклад предполагает казачью культуру, обычаи, нравственные принципы и традиции наших предков, приемлемые и сегодня для человека любой национальности, проживающего на Кубани. Его возвращение означает интеграцию казачьих основ жизни в современную жизнь нашего региона. И я вам скажу, это сложнейшая задача, поскольку значительная часть населения Кубани воспринимает казачий уклад как исторический пережиток. Это далеко не так. Это вовсе не значит, что необходимо ездить на конях и махать шашкой. Это значит — вернуть именно то, что соответствует духу современного времени. Это и любовь к Родине, и уважение друг к другу, к старшим, к труду, и дань памяти предков, и готовность помочь человеку, попавшему в беду, и, конечно, быть готовым стать на защиту своего Отечества, и многое другое, что в современных условиях жизни, к сожалению, утрачено. Поэтому основным средством, благодаря которому казачество может повлиять на современные духовно-нравственные процессы в жизни общества, является возрождение казачьей семьи. Для чего понадобится воспитать не одно поколение. Это очень долгий путь, но он верный!

— Создание Всероссийского реестрового казачьего войска, которое бы объединило все одиннадцать казачьих войск России, конкретно для кубанского казачества пойдет на пользу? Насколько подобный проект реален для настоящего времени? Ведь возможности и ресурсы во всех войсках совершенно разные.

— Необходимость объединения казачества России назрела уже давно. Дело в том, что потенциал казачества в патриотическом воспитании молодежи и системе образования достаточно высок. Но он недостаточно востребован российским государством. И если не навести порядок, то реализовать подобную инициативу будет крайне сложно. А благодаря созданию всероссийского войска ресурс казачества можно будет использовать более эффективно в рамках правового поля и укрепления государства.

У нас в стране всего одиннадцать реестровых казачьих войск, и каждое из них развивается неодинаково в направлениях и государственной службы, и казачьего образования, и патриотического воспитания. Решение о создании Всероссийского реестрового казачьего войска было высказано и поддержано Советом по делам казачества при Президенте РФ и его председателем Александром Бегловым, Федеральным агентством по делам национальностей РФ и его руководителем Игорем Бариновым в октябре 2017 года на первом Всероссийском форуме реестровых казачьих войск, который прошел в Краснодаре. А 15 февраля 2018 года в Москве, в храме Христа Спасителя, прошел Большой круг российского казачества, в котором приняло участие более 1,5 тысячи представителей всех одиннадцати реестровых казачьих войск России, общественных объединений казаков, молодежных казачьих организаций из восьмидесяти регионов страны. На Большом круге было принято решение: всероссийскому войску быть!

В ноябре пройдет второй Большой круг. Президент утвердит устав и назначит верховного атамана.

Создание Всероссийского казачьего войска даст новый импульс в развитии всего российского казачества, что позволит оперативно решать вопросы развития всех реестровых казачьих войск, более качественно и эффективно решать вопросы взаимодействия государственной, региональной и муниципальной власти со всеми реестровыми казачьими обществами. Мы выработаем единый подход к несению государственной службы, казачьему образованию и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, к развитию системы казачьей экономики. Чтобы успешно решить те задачи, которые ставит перед казачеством сама жизнь: поднять на должный уровень экономику, казачье образование, создать полноценные казачьи подразделения Российской армии, необходимы серьезные административные, законодательные, финансовые ресурсы государства, которые могут появиться при объединении всех войск под одним флагом и обеспечить интеграцию казачества со всероссийским уровнем жизни. Муниципальный уровень себя исчерпал. Зачем всё это нужно, спросите вы? Ответ прост: это нужно России! Для защиты внутренних и внешних рубежей сегодня нужно сильное казачество, которое станет противовесом разрушающей силе.

— Слухи по поводу вашего назначения главой Всероссийского казачьего войска имеют под собой реальную силу?

— Никакого предложения возглавить Всероссийское реестровое казачье войско мне не поступало. Мне доверили управлять 52-тысячным Кубанским казачьим войском. Доверили казаки, атаманы. И я не могу самовольно принять решение и уйти. Я никогда так не поступлю, потому что считаю себя человеком порядочным и честным. Если такое предложение и поступит, соберу атаманов, казаков и буду советоваться с ними и, естественно, с губернатором Кубани. Остальное — всё слухи и обман…

— Какова судьба Закона «О развитии российского казачества», проект которого был инициирован вами?

— На сегодняшний день создана достаточно сильная нормативно-правовая база: более шестидесяти актов федерального и регионального уровня, определяющих государственную политику в отношении казачества. Это и утвержденная президентом РФ Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, и Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении казачества, и 154-й Федеральный закон «О государственной службе российского казачества», и многие другие. Однако назрела необходимость создания базового нормативно-правового акта, в котором статус казачества будет закреплен на государственном уровне в качестве сформировавшегося гражданского института. Без этого закона дальнейшее развитие казачества немыслимо. В настоящее время действует Совет при Президенте РФ по делам казачества, который во многом оказывает поддержку реестровым казачьим войскам. Но, к сожалению, этот орган является совещательно-консультативным. Конечно, есть и Федеральное агентство по делам национальностей РФ. Но и в этом случае казачество является лишь одним из многочисленных направлений его деятельности. Можно сказать, что федеральный закон «О развитии российского казачества» сформирует единую инфраструктуру и обозначит четкую позицию государства по отношению к казачеству. Систематизирует имеющиеся правовые нормы, определит роль казачества как сформировавшегося гражданского института и даст стимул для его дальнейшего развития.

— Могут ли женщины-казачки рассчитывать на прием в Кубанское казачье войско?

— Если учесть тот факт, что казаки не пустили на Хортицу даже главную женщину страны — императрицу Екатерину II, я не буду менять то, что исторически обосновано. Женщин-казачек не было в реестровом войске никогда. И организовывать их прием в Кубанское казачье войско я не готов. Но вполне допускаю создание организации женщин-казачек. В хозяйственной, семейной жизни роль казачки исторически была высокой.

Итогом интервью с вице-губернатором Кубани, атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой явились вопросы, которые не были заданы… Потому что риторическим ответом на них прозвучала его четкая позиция: он не намерен отступать от намеченного пути и тех традиций, что заложены предками!

Александра ЩЕРБАКОВА