Главная задача — обеспечить деятельность мировых судей

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края является органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых судей Краснодарского края. Более подробно об основных задачах и функциях департамента рассказал в интервью нашей газете руководитель ведомства Олег Буцкий.

— Олег Игоревич, расскажите об основных задачах, стоящих перед департаментом.

— Основной задачей, стоящей перед департаментом, является организационное обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов, включающее мероприятия кадрового, финансового и материально-технического характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.

Также наш департамент обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Управлением Судебного департамента в Краснодарском крае, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, федеральными судами общей юрисдикции, органами судейского сообщества, расположенными на территории Краснодарского края, органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, Законодательным Собранием Краснодарского края и организациями по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.

— Чем в своей деятельности руководствуется департамент?

— Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, организационно-методическими рекомендациями Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Управления Судебного департамента в Краснодарском крае, касающимися организационного обеспечения деятельности мировых судей и сотрудников их аппаратов, Положением о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2017 №286 «О департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края».

— Какие функции в пределах своей компетенции осуществляет департамент?

— В пределах своей компетенции департамент осуществляет следующие функции:

— изучает потребность мировых судей и их аппаратов в материально-технических средствах на основании норм обеспечения судов общей юрисдикции, иных нормативов и осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей;

— развивает и поддерживает функционирование информационно-правовых программ, организует техническое и профилактическое обслуживание компьютерной, копировально-множительной, вычислительной и иной техники, находящейся на судебных участках мировых судей и в департаменте;

— принимает меры по размещению мировых судей и их аппаратов в надлежащих для их деятельности зданиях и помещениях, а также созданию необходимых условий для осуществления мировыми судьями правосудия;

— осуществляет функции заказчика: по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и дооснащению зданий и помещений, занимаемых судебными участками мировых судей; и при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края;

— организует подготовку проектно-сметной документации и своевременное проведение ремонтных работ;

— обеспечивает содержание и техническое обслуживание зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями, поддержание в них необходимых санитарно-гигиенических условий, выполнение требований охраны труда и техники безопасности;

— разрабатывает и принимает меры по усилению технической укрепленности зданий, обеспечению безопасности судебных участков мировых судей;

— участвует в разработке и реализации государственных программ Краснодарского края по вопросам материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов;

— организует предоставление дополнительного профессионального образования мировым судьям;

— ведет личные дела работников аппарата мирового судьи, формирует кадровый резерв, организует работу с кадровым резервом и его эффективное использование;

— осуществляет иные функции в установленных сферах деятельности, если такие функции прямо предусмотрены федеральным и краевым законодательством.

— За счет чего осуществляет свою финансовую деятельность департамент?

— Финансирование деятельности департамента осуществляется только за счет средств краевого бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. Департамент является главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств и наделен полномочиями главного администратора доходов краевого бюджета. Финансирование департамента из средств федерального бюджета не производится.

— Сколько судебных участков в крае и сколько мировых судей?

— В соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от 29.12.1999 №218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» на территории Краснодарского края определены судебные участки мировых судей в количестве 270 единиц. Законом Краснодарского края от 03.22.2000 №326-КЗ «О создании судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края» определено, где расположено на территории нашего края 270 судебных участков мировых судей. На каждый судебный участок должен быть назначен мировой судья Краснодарского края. Соответственно, всего должно быть назначено 270 мировых судей Краснодарского края.

— Расскажите об обеспечении профессиональной подготовки, повышении квалификации и обучении мировых судей Краснодарского края.

— Департамент выступает в роли заказчика при организации обеспечения профессиональной подготовки и повышения квалификации мировых судей Краснодарского края. В департамент поступает письмо-заявка о необходимости обучения, в котором определено направление подготовки, количественный и списочный состав мировых судей. Далее департамент обрабатывает информацию и проводит закупку образовательной услуги согласно требованиям ФЗ №44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, в 2017 году в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, прошли обучение:

— по программам профессиональной переподготовки — 18 мировых судей;

— курсы повышения квалификации — 25 мировых судей.

— Расскажите о работе кадровой службы департамента.

— Кадровая служба департамента с момента образования ведет личные дела работников аппарата мирового судьи, формирует кадровый резерв, организует работу с кадровым резервом.

За прошлый год департаментом проведено семь заседаний конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Краснодарского края в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края, по результатам которых 75 кандидатов объявлены победителями и назначены на должности государственной гражданской службы, 106 кандидатов поставлены в кадровый резерв департамента, из них 87 человек в последующем назначены на вакантные должности; десять квалификационных экзаменов на присвоение классных чинов работникам аппарата мировых судей Краснодарского края, с которыми заключены срочные служебные контракты, по результатам которых 308 работникам присвоены классные чины. Также за вышеуказанный период 749 работникам впервые присвоены классные чины гражданской службы.