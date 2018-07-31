Создающие комфортную среду

Жизнь любого населенного пункта трудно представить без стабильной круглосуточной работы многофункциональных служб топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, слаженной работы многих сотен людей, коллективов предприятий отрасли. О том, что сделано и что предстоит сделать, в интервью с министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александром Волошиным.

— На сегодняшний день мы с уверенностью можем говорить о выполнении жилищно-коммунальным хозяйством Краснодарского края большей части поставленных задач. Отрасль развивается, движется по пути модернизации, внедрения прогрессивного оборудования, снижения неэффективных расходов,— говорит Александр Волошин. — Мы работаем на результат — обеспечение населения края бесперебойными качественными коммунальными услугами. Это водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка, благоустройство территорий и многие другие услуги.

Край вкладывал и вкладывает средства в реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. Построено и реконструировано более 122 км сетей водоснабжения и 12 сооружений в 17 населенных пунктах края.

Завершен очередной этап краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На переселение направлено более 560 млн рублей, переселено 749 человек из трехсот квартир общей площадью 10,3 тыс. кв. метров в Сочи, в поселке Черноморский Северского района, в поселках Нефтегорский и Хадыженский Апшеронского района.

В прошлом году продолжалась реализация мероприятий подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», направленных на государственную поддержку граждан, приобретающих или строящих жилье.

Государственную поддержку в виде социальных выплат и единовременных денежных выплат в 2017 году получили 1150 семей на сумму более 363 млн рублей, в том числе 185 млн рублей (51 процент) из краевого бюджета.

— Как выглядит в целом за прошедший год объем выполненных работ и оказанных услуг предприятиями комплекса ЖКХ?

— По курируемым видам деятельности он составил: забор, очистка и распределение воды — 10297,7 млн руб., с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 105 процентов, сбор и обработка сточных вод — 6141,8 млн руб., или 121,7 процента к аналогичному периоду прошлого года; сбор отходов — 3963,6 млн руб., или 103,6 процента к аналогичному периоду прошлого года; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе — 6998,4 млн руб., с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 104,2 процента.

— Какова ситуация в сфере водопроводно-канализационного хозяйства?

— В настоящее время в крае централизованными системами коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены 906 населенных пунктов с общей численностью населения 4,8 млн человек, из которых услугами водоснабжения пользуется 4,05 млн человек, или 83 процента.

Коммунальное водопроводное хозяйство региона — это 971 водопровод, в том числе 950 централизованных систем водоснабжения, осуществляющих водозабор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды, а также 21 отдельная водопроводная сеть, не имеющая свои водозаборные сооружения и получающая воду от водопроводов других предприятий и организаций.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 28848,62 км, из них аварийные и нуждающиеся в замене —14171,6, или 49,12 процента. В 2018 году заменена 1000 км.

Централизованные системы коммунального водоснабжения края объединяют в своем составе шесть водозаборов поверхностных вод и 965 водозаборов подземных вод и каптажей.

Установленная производственная мощность всех коммунальных водопроводов составляет 2,6 млн куб. м/сут., при этом фактически она используется на 50 процентов.

ООО «Краснодар Водоканал» обеспечивает услугой водоснабжения более 700 тыс. человек. Водоснабжение осуществляется из десяти водозаборных сооружений общей установленной производственной мощностью 524,4 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей — 1260 км, протяженность канализационный сетей составляет 914,71 км, из них аварийные сети — 562,14 км, что составляет 61,4 процента.

МУП «Водоканал» г. Сочи обеспечивает услугой водоснабжения 440 тыс. человек. Фактическая производственная мощность — 420 тыс. куб. м/сутки. Резерв мощности составляет 131,5 тыс. куб. м/сутки (29 процентов).

Общая протяженность водопроводных сетей в городе-курорте составляет 1055,47 км, из них аварийные и нуждающиеся в замене — 897,11 км, что составляет 84 процента. Неучтенные расходы (потери) воды составляют 57,12 процента.

По предварительной оценке, для приведения в нормативное состояние систем водоснабжения в отрасль необходимо ежегодно вкладывать не менее 1,2 млрд. рублей.

Для выполнения первоочередных мероприятий в текущем году необходимо дополнительно выделить из краевого бюджета 324,0 млн рублей.

Централизованными системами хозяйственно-бытовой канализации в Краснодарском крае обеспечено более 3,9 млн человек, из которых услугами канализации пользуется 2,1 млн человек (54 процента).

Канализационное хозяйство края — это 214 централизованных систем сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты или на рельеф местности, 731 канализационная насосная станция, а также семь отдельных канализационных сетей, не имеющих своих выпусков и передающих сточную жидкость в канализационные сети других предприятий.

Общее одиночное протяжение канализационных сетей составляет более 5,0 тыс. км, из них аварийных и нуждающихся в замене — 2,2 тыс. км, или 44,3 процента. Из имеющихся в крае 214 централизованных систем канализации 197 обеспечено комплексами очистных сооружений (ОСК), при этом 183 комплекса предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод и четырнадцать — только механическую очистку. Общая установленная пропускная способность ОСК составляет 1,7 млн куб. м/сут., процент использования мощности составляет 39 процентов.

По предварительной оценке, для приведения в нормативное состояние систем коммунального водоотведения необходимо ежегодно вкладывать не менее 1 млрд рублей.

Для подготовки систем водоснабжения и водоотведения к весенне-летнему периоду 2018 года Министерством ТЭК и ЖКХ края был подготовлен приказ «О мерах по подготовке к бесперебойной и безаварийной работе систем водоснабжения и канализования Краснодарского края в 2018 году».

С учетом рекомендаций, изложенных в приказе, муниципальные образования края разрабатывали планы мероприятий по подготовке систем водоснабжения и канализования к работе в 2018 году, намечали основные направления деятельности и отчитывались о ходе проведения работ.

Проведенный анализ комплексных планов показал, что муниципальными образованиями края при подготовке к весенне-летнему периоду за счет средств местного бюджета и средств предприятий водопроводно-канализационного комплекса было запланировано заменить более 750 км аварийных сетей водоснабжения. Еще на 470 км аварийных сетей был заявлен дефицит денежных средств в размере 390 миллионов рублей. Также планировалось заменить 100 км сетей водоотведения.

Также помимо ремонта и замены сетей была выполнена промывка и обеззараживание резервуаров чистой воды (872 шт.), ремонт водопроводных и канализационных колодцев и камер (более 1312 шт.), запорной арматуры (более 7000 шт.), пожарных гидрантов (более 1100 шт.), ремонт и замена водонапорных башен (44 шт.), а также ремонт насосного и технологического оборудования (более 3000 единиц). Всего на подготовку систем водоснабжения и водоотведения проектами комплексных планов запланировали 930 миллионов рублей.

— Есть ли проблемы с эксплуатацией магистральных водоводов?

— В период летних максимумов, когда водопотребление увеличивается в два раза, система водопроводно-канализационного хозяйства работает в форсированном режиме.

Одним из проблемных вопросов в летний период является водоснабжение Геленджика, Новороссийска, Сочи и Крымского района. Это связано с большим наплывом отдыхающих, увеличенным расходом воды на полив приусадебных участков и в том числе с нестабильной работой Троицкого группового водопровода.

Для решения данного вопроса начиная с 2013 года Департаментом ЖКХ края, а затем и Министерством ТЭК и ЖКХ ведется координация реализации мероприятий, направленных на обеспечение круглосуточным водоснабжением жителей Новороссийска и Геленджика. Было инициировано проведение проектных, изыскательских и строительных работ на Троицком групповом водопроводе. Уже запущена в эксплуатацию часть новой ветки водопровода от ВНС-3 до ПК-120 протяженностью 10 километров, что позволило практически выйти на плановый режим подачи воды в Геленджик и Новороссийск.

Для предотвращения аварийных ситуаций и развития Ейского группового водопровода министерством инициировано выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке 10 км магистрального водопровода в рамках объекта «Реконструкция Ейского группового водопровода, 1-я очередь».

Уже в этом году будут выполняться проектные и изыскательские работы. Это позволит улучшить водоснабжение Ейска, Староминского, Щербиновского и Кущевского районов.

Также непростая ситуация и с водоснабжением Таманского полуострова. В составе Таманского группового водопровода эксплуатируется 205 км магистральных водоводов, 16 нагорных резервуаров чистой воды с общим объемом 24 тыс. куб. м и более 440 км разводящих поселковых водопроводов в 28 населенных пунктах Темрюкского района. Особенно в летний период ощущается дефицит питьевой воды вследствие возникновения аварийных ситуаций на водопроводных сетях, а также большого количества отдыхающих и строителей Керченского моста.

Реконструкция Таманского группового водопровода начата в 2013 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012—2020 годы». В ее рамках реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на выполнение работ по объекту «Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ2».

На сегодняшний день выполнено строительно-монтажных работ на сумму 360,0 млн рублей, проложено 9,8 км трубопровода диаметром 800 мм и 7,6 км трубопровода диаметром 500 мм.

В 2015 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края инициировано принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты строительства государственной собственности Краснодарского края по объекту «Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода (проектирование и строительство)». Общая протяженность объекта составит 17 км, также предусмотрено строительство резервуарного парка мощностью 10 тыс. куб. м.

— Что сделано по дальнейшей газификации региона?

— Этому уделялось и уделяется особое внимание. В 2001—2017 годах Газпром направил на эти цели 19,1 млрд рублей, проложено 64 межпоселковых газопровода. Уровень газификации Краснодарского края природным газом вырос с 62,3 до 82,8 процента на 1 января 2018 года (в среднем по России — 68,1 процента).

В этом году Газпром завершил прокладку газопровода в Кореновском районе, ведется сооружение пяти газопроводов для подачи газа потребителям в Краснодаре, в станице Махошевской Мостовского района, в поселке Новомихайловский и селе Бжид Туапсинского района. Идет подготовка к прокладке двух газопроводов к селу Широкая Балка в пригороде Новороссийска и к новым котельным в Геленджике. В стадии проектирования находится еще шесть газопроводов.

Компания также заканчивает актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации Краснодарского края.

По словам главы региона, сегодня важно прежде всего продолжать работу по модернизации системы газоснабжения в Краснодарском крае. Отдельные газораспределительные станции перегружены, и здесь газоснабжение является для края флагманским направлением.

В реконструкции нуждаются станции в Тимашевском, Динском, Красноармейском районах. Дополнительные мощности также нужны для развития крупных промышленных предприятий в Абинске и Тамани.

Уделяется внимание и вопросам развития сети газозаправочных станций и переходу сельхозтехники на газомоторное топливо. В прошлом году было запущено две газозаправочные станции в Белореченском и Тимашевском районах. Всего в крае четырнадцать подобных объектов.

На юго-западе Краснодарского края до конца года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 106 км линейной части газопровода.

— Что будет сделано в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»?

— В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» до конца текущего года планируется благоустроить 89 парков, скверов и дворов по всему региону, причем территории для благоустройства определяли сами жители.

В прошлом году на Кубани оперативно и качественно были выполнены работы по благоустройству, и теперь преобразились Вишняковский сквер и дворы в Краснодаре, а также в других крупных городах.

До конца этого года планируется благоустроить два парка: в Кореновском и Тихорецком районах, скверы в Староминском, Крымском, Выселковском и Абинском районах. Всего будет благоустроено сорок дворовых и сорок девять общественных территорий в сорока трех муниципалитетах. На эти цели выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Все проекты без исключения прошли согласование в Департаменте архитектуры и ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для проведения работ.

В рейтинговом голосовании по проектам благоустройства, которое прошло 18 марта в Краснодарском крае, приняло участие более миллиона жителей региона. Общественные пространства, за которые проголосовало большинство кубанцев, планируется благоустроить в первую очередь. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 2018—2022 годы.

Его основная цель — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации.

Финансирование предполагается с учетом привлечения в софинансирование мероприятий муниципальных образований Краснодарского края, собственников многоквартирных домов и иных заинтересованных лиц.

— Какова же особенность приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»?

— Механизм реализации приоритетного проекта осуществляется с привлечением общественности, в том числе общественных организаций и граждан. Общественные территории, подлежащие в рамках реализации муниципальных программ благоустройству в первоочередном порядке, были отобраны по итогам рейтингового голосования, состоявшегося 18 марта 2018 года, проведенного органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек.

Так, с целью реализации приоритетного проекта было издано распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края по реализации постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в котором органам местного самоуправления муниципальных образований края с численностью населения свыше 20 тыс. человек было рекомендовано принять муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018—2022 годы благоустройству в первоочередном порядке.

В крае 44 муниципальных образования, отвечающих указанному критерию, в том числе 7 городских округов, 23 городских поселения и 14 сельских поселения. Все они до 31 декабря прошлого года приняли нормативные акты о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Во всех муниципальных образованиях опубликованы проекты муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды на 2018—2022 годы», сформированы муниципальные общественные комиссии, созданы интерактивные порталы муниципальных программ ФКГС на 2018—2022 годы на сайтах администраций муниципалитетов.

С 18 декабря 2017 года во всех муниципалитетах края проходили встречи с населением по обсуждению общественных территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018—2022 годы. Если привести цифры, то проведено 411 встреч с населением, в которых приняло участие более 25 тысяч человек, 752 из них приняли участие в анкетировании, оставили свои персональные данные и были приглашены на голосование на счетные участки.

С 9 января этого года в администрациях муниципалитетов, а с 15 января 2018 года в общественных местах было открыто 138 пунктов приема сбора предложений жителей в муниципальные программы ФКГС.

Также 9 февраля завершилась работа по сбору предложений в общественных местах — всего собрано 42742 предложения по объектам благоустройства (было предложено 403 общественные территории).

В течение пяти дней муниципальной общественной комиссией были обработаны поступившие предложения и подведены итоги. По результатам проведенной работы на рейтинговое голосование было вынесено 187 территорий.

Шестнадцатого февраля 2018 года главами муниципалитетов были приняты постановления, в которых определены дата и время проведения голосования по общественным территориям, места для голосования с указанием адресов счетных участков, установлен перечень проектов благоустройства общественных территорий, представленных на голосование. Двадцать второго февраля 2018 года было завершено формирование счетных комиссий для проведения рейтингового голосования. В работе счетных комиссий было задействовано 3835 человек. Муниципальными образованиями края изготовлен 2051 стенд для проведения рейтингового голосования.

Вся информация по реализации мероприятий проекта вносится в программу «Активист». Краевой аккаунт активирован 6 февраля 2018 года, все участвующие в проекте муниципалитеты подключены и работают в этой программе.

Восемнадцатого марта 2018 года состоялось рейтинговое голосование. В этот день было открыто 1212 счетных участков, которые охватили 1240 УИКов с численностью избирателей на них около 2,3 млн человек, что составляет 82 процента от общего количества избирателей муниципалитетов, принявших участие в голосовании, или около 56,6 процента от избирателей края.

В период с 19 по 22 марта 2018 года муниципальными общественными комиссиями во всех муниципалитетах, в которых было организовано проведение рейтингового голосования, подведены итоги и составлены итоговые протоколы.

В результате в Краснодарском крае пришли на счетные участки и приняли участие в голосовании 1 млн 70 тысяч 544 человека. Из 187 объектов благоустройства, предложенных на голосовании, жители определили 60 объектов-победителей, за которые было отдано 951554 голоса.

— Что можете сказать о конкурсе малых городов и исторических поселений?

— Президентом Российской Федерации было принято решение о выделении до 5 млрд рублей на благоустройство территорий в рамках конкурса малых городов и исторических поселений.

Постановлением правительства России утверждены Правила предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Участниками конкурса могут являться малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.

На конкурс заявлялся проект создания комфортной городской среды, в котором содержалось описание в текстовой и графической формах комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования муниципальных образований различного назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), направленных на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению архитектурных форм.

До 20 апреля 2018 года проекты с необходимым пакетом документов были рассмотрены на межведомственной комиссии. Затем одобренные ею конкурсные заявки направлены в Минстрой России.

По итогам конкурса победителем признан город-курорт Геленджик с его проектом «Андреевский парк». На выполнение всех работ по благоустройству этого парка выделено 100 млн рублей. Завершение благоустройства планируется в декабре 2019 года.

Беседовал Максим МАКСИМОВ