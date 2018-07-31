Тарифы под надежным контролем

Руководитель Департамента Сергей МИЛОВАНОВ рассказал в интервью нашей газете о задачах и результатах реализации единой политики ценообразования на Кубани.

— Сергей Николаевич, какие основные задачи департамента?

— Наша главная задача — это оградить потребителей от аппетитов монополистов. Основными задачами РЭК-департамента являются установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, плат, надбавок, наценок) и контроль за их применением; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров, работ, услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию; создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности объектов, исключение при установлении тарифов экономически необоснованных расходов и сверхнормативных потерь.

— Как происходит процедура утверждения цен и тарифов?

— Установление тарифов производится органом регулирования тарифов путем открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов по предложению регулируемой организации или по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов, материалов, необходимых к их рассмотрению.

Регулируемая организация представляет в орган регулирования предложения об установлении тарифов с приложением обосновывающих материалов. Орган регулирования в свою очередь проводит экспертизу предоставленных материалов, проводит анализ экономической обоснованности фактических и планируемых расходов по статьям затрат и обоснования объемов коммунального ресурса. Анализирует экономическую обоснованность величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций, а также проводит сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования. Особое внимание уделяется проверке обоснованности расходов на топливно-энергетические ресурсы и технологические потери: необоснованные расходы и сверхнормативные потери исключаются при регулировании тарифов.

Цены и тарифы устанавливаются до начала очередного периода регулирования решением органа регулирования после изучения составляющих финансово-хозяйственной деятельности предприятий по итогам заседания правления. В состав правления входят представители РЭК-департамента, управлений Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Ассоциации «НП Совет рынка».

— Какие услуги относятся к коммунальным, для которых предусмотрено государственное регулирование тарифов департаментом, а какие услуги — к жилищным?

— Статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации определена структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание жилого помещения (плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме), за пользование жилым помещением (плата за наем), взнос на капитальный ремонт.

В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений и в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

До выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и установления для такого регионального оператора тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов являются жилищными (конкурентными) и их цена определяется договором.

Плата за жилищные услуги (в том числе по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов), оказываемые организациями муниципальной формы собственности, плата за содержание и ремонт жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда или для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (в структуру услуг также может быть включена плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов), подлежит установлению органами местного самоуправления.

— Какова структура тарифов на коммунальные услуги, почему на разных территориях разные цены и почему они ежегодно изменяются?

— В расчете тарифов на тепло-, водоснабжение, водоотведение учитываются расходы на приобретение топливно-энергетических ресурсов, необходимых для производства (на природный газ и его транспортировку, мазут, уголь, электроэнергию, воду и водоотведение), оплату труда и отчисления на социальные нужды, содержание и ремонт оборудования, оплату работ и услуг производственного характера, налоги и сборы, амортизацию имущества либо арендную плату за него, лизинговые платежи, реализация мероприятий инвестиционных программ, а также нормативная прибыль, обеспечивающая выплаты социального характера, которые предусматриваются коллективными договорами.

В итоге установленные тарифы отражают экономически обоснованный размер финансовых потребностей на реализацию утвержденных производственных и инвестиционных программ организаций. Условия осуществления хозяйственной деятельности, структура технологического процесса, состояние и степень износа основных производственных фондов, характер и степень развития территории, энергоемкость и объем производства оказывают определяющее влияние на себестоимость и размер тарифа конкретной ресурсоснабжающей организации.

Для тепловой энергии существенное значение имеет ее способ выработки. Так, себестоимость тепла, выработанного ТЭЦ в режиме одновременной выработки тепловой и электрической энергии, существенно ниже, что определяет более низкий уровень тарифа на тепловую энергию для ее основного поставщика в Краснодаре (покупное тепло от Краснодарской ТЭЦ). Влияет и территориальное расположение и характер местности (горная, холмистая, равнинная), в связи с чем меняется и протяженность сетей, расположение объектов. Например, горный рельеф предполагает повышенные затраты электроэнергии, в том числе на насосных станциях подъема и перекачки теплоносителя.

Основным топливом для котельных в крае является природный газ, при этом Краснодарский край отнесен к пятьдесят шестому (одному из последних) ценовому поясу по оптовой цене на газ, где она установлена из самых высоких оптовых цен на газ по сравнению с другими регионами страны.

Кроме того, при расчете тарифов на тепловую энергию одной из определяющих величин является величина полезного отпуска тепловой энергии, которая определяется расчетным путем и зависит по услуге отопления от расчетной температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода.

Чем ниже температура окружающего воздуха и больше продолжительность отопительного периода, тем большее количество тепловой энергии необходимо отпустить для поддержания внутри помещения заданной температуры в течение отопительного периода. Таким образом, в зависимости от географического расположения объем тепловой энергии, необходимый на отопление жилого помещения, в сопоставимых условиях может значительно увеличиваться. Это соответствующим образом сказывается на величине тарифов на тепловую энергию: чем выше объемы реализации, тем ниже величина тарифа на тепловую энергию.

На уровень тарифов на питьевую воду значительное влияние оказывает наличие собственных источников воды. Так, необходимость ее покупки наряду с высокой протяженностью сетей при низком объеме реализации определяет более высокие уровни тарифов на питьевую воду в северных районах края.

Введение станций очистки воды для повышения ее качества влияет на дополнительные расходы по их содержанию и эксплуатации и, соответственно, на уровень тарифов на питьевую воду.

Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов, утверждаемых ФАС России, и представляют собой сумму следующих слагаемых: стоимости единицы электроэнергии с учетом стоимости мощности на оптовом и розничном рынках, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и услуг передачи по электрическим сетям.

Тарифы для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, определяются в Краснодарском крае с учетом применения понижающего коэффициента 0,7. При этом важно отметить: применение понижающего коэффициента 0,7 не может рассматриваться как льготный тариф, поскольку является особым порядком ценообразования, предусмотренным законодательством.

Тарифы на электроэнергию для населения составляют величины значительно ниже экономически обоснованной конечной стоимости электроэнергии для населения с учетом всех составляющих. Так, для городского населения утвержденная величина тарифа составляет порядка 77—85 процентов от экономически обоснованной стоимости, а для соответствующей категории населения с учетом понижающего коэффициента 0,7 — порядка 54—59 процентов.

Уровень розничной цены на газ зависит от размера ее составляющих, которые утверждаются на федеральном уровне: оптовой цены на газ, тарифов на услуги газораспределительных организаций по транспортировке газа по газораспределительным сетям субъекта Российской Федерации и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщиков газа (ПССУ).

Розничные цены на газ, реализуемый населению, устанавливаются для конкретного поставщика газа, осуществляющего его поставку на соответствующей территории.

Например, поставку газа населению на территории сорока трех муниципальных образований края осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по трем выделенным территориям обслуживания отдельных газораспределительных организаций. В городе Краснодаре поставку газа населению осуществляет АО «Краснодаргоргаз».

Разница розничных цен на газ, установленных для населения по различным территориям обслуживания отдельных газораспределительных организаций, обусловлена наличием различных поставщиков и транспортировщиков газа и, соответственно, различными размерами региональных составляющих (тарифов на услуги по транспортировке газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги), утверждаемых на федеральном уровне и учитываемых РЭК-департаментом при расчете розничной цены.

При прочих равных условиях (оплата труда производственного персонала, эксплуатационные затраты по аренде помещений, содержанию и ремонту газопроводов и тому подобное) размер региональной составляющей зависит от удельной загрузки газопроводов. Чем больший объем газа проходит через газовые сети, тем ниже тариф. Также размер составляющей зависит от доли поставки газа населению в общем объеме поставки газа. То есть, чем выше удельный вес объемов поставки населению, тем выше тариф. Также он зависит и от протяженности и разветвленности сетей. Чем она больше, тем выше цена на газ. В связи с чем размер региональной составляющей по выделенным территориям обслуживания отдельных газораспределительных организаций различен.

Ежегодное изменение тарифов обусловлено прежде всего изменением цен на топливно-энергетические ресурсы, которые зависят в первую очередь от федеральных факторов, а также доведением заработной платы до уровня, предусмотренного федеральным и краевым отраслевым тарифным соглашением, повышением стоимости материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, ожидаемыми по прогнозу общими инфляционными процессами в экономике, которые влияют на стоимость материальных ресурсов, используемых в процессе производства услуг.

— Какие существуют механизмы снижения платы за коммунальные услуги?

— Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из установленного тарифа и объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления. Изменение каждого составляющего в итоге и влияет на платеж потребителя.

Проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (реализация мер, направленных на уменьшение объема используемых ресурсов при сохранении их полезного эффекта), в том числе оснащение приборами учета, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, является наиболее объективным решением вопроса снижения платы за коммунальные ресурсы и соответствия платы фактическому объему потребления.

— При доставке тепловой энергии потребителю часть тепла теряется в сети. Кто возмещает эти потери, ложатся ли они дополнительной нагрузкой на тариф?

— При установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии учитываются только объемы нормативных технологических потерь, которые определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям.

При расчете тарифа на тепловую энергию учитываются нормативные тепловые потери только тех трубопроводов, которые находятся на правах собственности или иных законных основаниях у теплоснабжающей организации до границы раздела балансовой принадлежности потребителей (для многоквартирного дома этой границей является наружная стена здания).

В случае если на тепловых сетях ресурсоснабжающей организации разрушен изоляционный слой, что ведет к увеличению тепловых потерь, то такие потери не включаются в тариф на тепловую энергию. Все сверхнормативные потери тепловой энергии в сетях относятся к убыткам теплоснабжающей организации.

— К кому может обратиться житель края, если у него возникают сомнения в правильности применения цен и тарифов на коммунальные услуги?

— В случае возникновения у потребителя сомнений в правильности применения цен и тарифов на коммунальные услуги он вправе обратиться к исполнителю коммунальных услуг для получения всей необходимой информации. Также необходимую информацию потребитель может получить на официальном сайте РЭК-департамента — http://rek23.ru и портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) — https://dom.gosuslugi.ru.

При выявлении несоответствия цен и тарифов, применяемых в расчетах, с утвержденными для поставщиков соответствующих ресурсов потребитель вправе обратиться в РЭК-департамент по телефонам горячей линии, указанным на сайте РЭК-департамента, а также прийти лично либо отправить обращение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 22, с приложением всех копий подтверждающих платежных документов. Отправить обращение можно и с помощью портала ГИС ЖКХ.

— Какие действия предпринимаются в случае выявления фактов применения цен и тарифов на коммунальные услуги, отличных от установленных?

— При выявлении фактов применения цен и тарифов на коммунальные услуги, отличных от установленных уполномоченным органом, РЭК-департаментом проводятся мероприятия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и иными законодательными и подзаконными актами. К виновным лицам применяются меры административной ответственности (штраф, дисквалификация), предусмотренные статьей 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» КоАП РФ.

— Как выглядит наш регион по уровню цен и тарифов на коммунальные услуги по сравнению с другими субъектами?

— Нормами действующего законодательства не предусмотрено установление цен и тарифов в зависимости от социально-экономического положения региона Российской Федерации. Цены и тарифы устанавливаются для конкретного поставщика на соответствующей территории в зависимости от факторов, влияющих на структуру себестоимости услуги.

Так, уровень розничной цены на газ зависит от размера ее составляющих. Наибольший удельный вес в розничной цене на природный газ занимает оптовая цена (более 60 процентов), которая утверждается дифференцированно в разрезе субъектов Российской Федерации по шестидесяти поясам, в зависимости от удаленности субъектов Российской Федерации от мест добычи газа.

На территории Российской Федерации утверждено шестьдесят различных оптовых цен на газ. Например, минимальная оптовая цена на газ, реализуемый населению, для населения Ямало-Ненецкого автономного округа утверждена в размере 2573 рублей за одну тысячу кубометров. А максимальная для населения, потребляющего газ из газопровода Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск, расположенного на территории Алтайского края и Республики Алтай, в размере — 4678 рублей за одну тысячу кубометров.

Для населения Краснодарского края, как и для населения Ставропольского края, Ростовской области, Республики Адыгея и республик Северного Кавказа, оптовая цена на газ утверждена в размере 3805 рублей за одну тысячу кубических метров.

Тарифы на услуги газораспределительных организаций по транспортировке газа по газораспределительным сетям регионов и размер ПССУ также различны и при прочих равных условиях зависят от объема газа, проходящего через газовые сети, о чем мы уже говорили. Чем больший объем газа проходит через газовые сети, тем ниже тариф, чем выше удельный вес объемов поставки населению, тем выше тариф, и чем больше протяженность и разветвленность газовых сетей, тем выше цена на газ.

Поэтому розничные цены на природный газ, реализуемый населению нашей страны, различны. Так, для населения розничные цены на природный газ с 1 июля 2018 года утверждены в диапазоне:

Краснодарский край — от 5,28 руб./куб. м до 6,22 руб./ куб. м;

Воронежская область — от 5,69 руб./ куб. м до 7,18 руб./ куб. м;

Москва — от 4,76 руб./ куб. м до 6,63 руб./ куб. м;

Ростовская область — от 5,99 руб./ куб. м до 6,13 руб./ куб. м;

Ставропольский край — от 5,15 руб./ куб. м до 5,80 руб./ куб. м.

Тариф на электрическую энергию устанавливается уполномоченными органами соответствующих субъектов Российской Федерации в рамках предельных уровней тарифов на электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

ФАС России приняты решения о величинах предельных уровней тарифов на электроэнергию для населения. Например, минимальный уровень тарифа в Воронежской области — 364 коп./квт·ч (с НДС), максимальный — 370. В Москве минимальный — 538 коп./квт·ч, максимальный — 564. В Краснодарском крае и Республике Адыгея минимальный и максимальный — 459 коп./квт·ч и 466 коп./квт·ч соответственно.

На размер тарифов услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения в первую очередь влияет объем реализации. При этом, чем ниже объемы реализации услуг, тем выше тарифы. Также на размер тарифов влияют такие факторы, как характер местности, площадь территории, на которой оказываются услуги, разбросанность объектов, производительность и режим работы установленного оборудования, протяженность обслуживаемых сетей и прочие факторы, оказывающие влияние на себестоимость услуг и размер тарифа конкретной ресурсоснабжающей организации на территории всей страны.

К примеру, цены (тарифы) для населения Краснодарского края с 1 июля 2018 года установлены в размерах (с НДС):

питьевая вода — от 6,90 руб./куб. м — для МУП «Совхоз „Прогресс”» (г. Краснодар) до 88,04 руб./куб. м — для ООО «ИВ-Консалтинг» (Кущевский район);

водоотведение — от 9,55 руб./куб. м — для ЗАО «Сахарный комбинат „Тихорецкий”» (Архангельское сельское поселение Тихорецкого района) до 82,9 руб./куб. м — для АО «ОС» (Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района);

тепловая энергия — от 837,54 руб./Гкал — для ООО «Павловский сахарный завод» (Павловское сельское поселение Павловского района) (производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) до 5879,31 руб./Гкал для ФГКУЗ «Санаторий „Солнечный” войск национальной гвардии Российской Федерации» (Тенгинское сельское поселение Туапсинского района).

Аналогичная разница в ценах и тарифах также будет прослеживаться и в других субъектах Российской Федерации.

В заключение еще раз необходимо отметить, что вся деятельность РЭК-департамента направлена на защиту интересов потребителей от необоснованного завышения тарифов и цен в сфере регулируемого государством ценообразования, а также на экономию средств бюджета Краснодарского края. Для этого РЭК-департаментом принимаются все исчерпывающие меры как при установлении тарифов и цен, так и в ходе проведения контрольной работы за их соблюдением.

Так, только по итогам тарифного регулирования на 2018 год общий размер исключенных РЭК-департаментом при установлении тарифов и цен средств, необоснованно заявленных регулируемыми организациями, составил 43,8 млрд. руб. (38 процентов от заявленных 116 млрд руб.). Результатом такого исключения является снижение размера тарифов (цен) и, соответственно, снижение расходов потребителей на оплату коммунальных услуг, уменьшение расходов бюджета на предоставление льгот и выплату субсидий.

В плане контрольной работы за 2017 год и первое полугодие 2018 года проведено 64 плановые и внеплановые проверки организаций, по результатам которых 3,5 млн руб. исключено из выручки регулируемых организаций, администрации муниципального образования город Сочи выдано предписание об устранении выявленных нарушений по результатам внеплановой проверки; вынесено 245 постановлений о назначении административного наказания, начислено 8,2 млн руб. административных штрафов.

Беседовала Людмила БУРКИНА