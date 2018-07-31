Создать комфортные условия для жизни

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел пресс-конференцию по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и архитектурного планирования территорий Краснодарского края.

В начале встречи с журналистами Андрей Алексеенко рассказал о промежуточных итогах работы по восстановлению прав обманутых дольщиков на Кубани.

Нарушение прав участников долевого строительства — одна из самых острых проблем региона. Треть кубанских новостроек сдается с нарушением срока, а некоторым гражданам приходится ждать обещанного новоселья годами. В настоящее время деятельность в сфере долевого строительства на Кубани ведут 363 застройщика по 967 объектам. Из них в стадии строительства находится 633 объекта. На 1 января текущего года 89 застройщиков, возводящих 148 жилых домов, критически нарушили сроки исполнения обязательств — более чем на девять месяцев. Больше всего проблемных объектов в Краснодаре. Здесь находится сто потенциально проблемных объектов общей площадью 1,9 миллиона кв. м. Второй по количеству проблемных домов город Сочи (17 объектов). Третье и четвертое места в этом списке за Новороссийском и Анапой.

В период с 1 февраля 2014 года по 1 апреля 2018 года Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края рассмотрено 2688 заявлений граждан по включению в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Как рассказал Андрей Алексеенко, 30 ноября 2017 года проводилось совещание под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя, посвященное вопросам эффективности принимаемых мер в сфере долевого строительства жилья.

— Был составлен реестр проблемных объектов, в который вошли 619 объектов. Больше всего таких случаев в Краснодаре и Сочи,— сказал первый вице-губернатор. — С ноября прошлого года в крае восстановлены права порядка 26 тысяч обманутых дольщиков. Из перечня проблемных объектов исключен 121 объект: 56 домов достроено и введено в эксплуатацию. Это серьезный показатель работы.

Наиболее действенным инструментом по решению проблем с жилыми недостроями, по словам первого вице-губернатора, стал принятый в апреле текущего года краевой закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов, который был принят 24 апреля 2018 года. В нем предусмотрен механизм, позволяющий принудительно изымать недостроенные объекты вместе с земельными участками и передавать их новым инвесторам и застройщикам при стопроцентном сохранении обязательств перед дольщиками. При этом закон предусматривает преференции для компаний, которые возьмутся доводить до готовности незавершенные стройки и вкладывать в них свои средства.

На прошлой неделе, рассказал Андрей Алексеенко, в краевом центре состоялось совещание с участием заместителя Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на котором в рамках данного краевого закона состоялось подписание четырех соглашений с инвесторами по проблемным объектам. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве между местными властями и застройщиками по достройке проблемных многоквартирных жилых комплексов в Краснодаре и Новороссийске. Согласно подписанным документам, ЖК «Суворовский», ЖК «Суджук-Кале», ЖК «Посейдон» и ЖК «Одиссей» в Новороссийске будет достраивать ООО «Акстрой».

Одна из компаний, с которыми подписано соглашение, взяла на себя обязательства по завершению трех проблемных объектов ООО «Юг-Стройка» (ООО «Остринский»): ЖК «Луч» по ул. Солнечной, 18/5, ЖК «Заря» по ул. Монтажников, 1/2, и ЖК «Мир» по ул. Ближний Западный обход в Краснодаре. Они находятся в разной степени готовности: 70, 65 и 20—25 процентов соответственно. Квартиры в них приобрело более 1200 дольщиков. Литеру по ул. Домбайской, 10, проблемного ЖК «Территория счастья» будет достраивать компания «СпецСтройКубань» (ССК). В настоящее время объект находится в высокой степени готовности — более 80 процентов. Завершения строительства ожидают 318 дольщиков. ООО «ТелекомСтрой» выступило инвестором незавершенных многоквартирных домов ЖК «Мультиплекс КИНО». Инвестор смог приступить к достройке всех литер после завершения предусмотренных законом процедур, в том числе судебных. Всего квартиры в этом жилом комплексе приобрело более одной тысячи человек.

В результате реализации соглашений будут предоставлены квартиры более чем трем тысячам человек.

Самовольное строительство — под контроль

Обсудили на пресс-конференцию и результаты работы по борьбе с самостроями. Безусловно, масштабы самовольного строительства за последние годы значительно снизились. Так, если в 2016 году в краевом реестре самовольно возведенных объектов числилось 7416 сооружений, то с 2016 по 2018 год эта цифра держится в пределах 1700 объектов.

Однако проблема по-прежнему остается острой, так как только многоэтажных жилых домов в этом перечне триста сорок два. За последние полтора года муниципальными образованиями края подано 1463 исковых заявления о сносе незаконных объектов, из них восемьдесят шесть — по многоквартирным домам. Удовлетворено 151 требование о сносе, из них пятнадцать — по многоквартирным домам. Но по причине отсутствия достаточных финансовых средств у муниципалитетов для демонтажа не был снесен ни один объект. В этом году на территории Сочи инициирован снос трех многоквартирных домов: уже снесены четырех- и пятиэтажный дома и ведется демонтаж шестиэтажного объекта.

Администрация Краснодарского края разработала рекомендации для муниципалитетов по выявлению и пресечению фактов самовольного строительства, а также ведению реестра самовольных объектов. Учитывая высокую политическую и социальную значимость борьбы с самовольным строительством, для обеспечения принципа неотвратимости наказания за противоправные действия в сфере градостроительной деятельности в адрес президента РФ Владимира Путина подготовлено письмо о выделении из федерального бюджета средств в сумме 595 миллионов рублей, необходимых Управлению Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю для осуществления сноса тридцати пяти самовольно возведенных объектов.

Главное — создание комфортных условий для жизни

Также на пресс-конференции говорили о современных подходах к строительству жилья. К сожалению, за последнее десятилетие мы испытали главную проблему жилищного строительного бума: отсутствие комплексного подхода и объектов первичного обслуживания — школ, детских садов, поликлиник, дорог и инженерных коммуникаций, озелененных территорий.

— В жилищном строительстве произошла перезагрузка. Тенденция по краю говорит о том, что люди сегодня ставят в приоритет комфортность проживания, городской среды. Мы ушли от точечной застройки: в 99 процентах случаев ее не допускают. Важнейшее условие — создание социальной инфраструктуры. Застройщики уже понимают, что близость школы и детского сада к домам является существенным конкурентным преимуществом. Вектор от гонки за квадратными метрами сместился к созданию комфортных условий для жизни,— отметил Андрей Алексеенко.

То, что было упущено в прошлые годы в плане социальной инфраструктуры, надо наверстывать, уверен заместитель главы региона. За счет участия Краснодарского края в федеральных программах в этом году уже начато строительство нескольких школ. Все крупные строительные компании готовы и уже участвуют в строительстве объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети жилых районов.

Что касается стремительного роста новых жилых районов в крае, то основным рычагом контроля и регулирования размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры являются проекты планировки и внимание к таким документам со стороны органов местного самоуправления. Со стороны администрации края в свою очередь на постоянной основе оказывается методическая помощь местным администрациям в части рассмотрения документации по планировке и межеванию территорий. Профессиональным сообществом в рамках рабочей группы обсуждаются наиболее рациональные решения на этапе подготовки документации. За два года такой работы на более чем сорока заседаниях было рассмотрено 95 проектов. И только половина из них одобрена.

Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым жестко поставлена задача: разрешение на строительство жилых домов может быть выдано только на основании утвержденной планировочной документации.

Жилищное строительство и господдержка

Краснодарский край вот уже три года занимает первое место в ЮФО по объемам ввода жилых зданий и строительно-монтажных работ, а в общероссийском рейтинге по объемам жилищного строительства на втором месте после Московской области. За период 2015—2017 годов в крае введено в эксплуатацию 13,8 миллиона квадратных метров жилых помещений. Снижение объемов ввода многоквартирного жилья в первом квартале текущего года (837,1 тысячи кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено уменьшением в 2,5 раза объемов ввода многоквартирных домов. Это объясняется ужесточением контроля за ходом строительства.

Одним из важнейших инструментов господдержки, связанной с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в крае является подпрограмма «Жилище» госпрограммы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». На ее реализацию с 2015 по 2017 год было предусмотрено более 4,3 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней и около 3,9 миллиарда рублей из внебюджетных источников. В целях реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в прошлом году в рамках указанной госпрограммы начато строительство одиннадцати объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств из федерального бюджета в объеме 1,7 миллиарда рублей в муниципальных образованиях Краснодар, Сочи, Новороссийск и Славянский район. В текущем году планируется привлечь из федерального бюджета 845 миллионов рублей.

В 2018 году планируется ввести дополнительно семьсот мест в дошкольных организациях и 3125 мест в общеобразовательных. В следующем году планируется ввести дополнительно 3750 мест в общеобразовательных организациях.

В прошлом году в рамках подпрограммы «Жилище» за счет средств краевого бюджета гражданам было предоставлено восемь миллионов рублей на социальные выплаты — субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. В рамках реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище») муниципальные образования края предоставили социальные выплаты 320 молодым семьям в сумме 251,9 миллиона рублей.

Несмотря на удорожание жилья (показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по краю на второй квартал текущего года, утвержденный Министерством строительства России, составил 39187 рублей), на Кубани продолжается рост объемов ипотечного кредитования.

Так, в прошлом году в регионе было выдано более 28,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 48 миллиардов рублей. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в крае составила 10,02 процента. По состоянию на 1 апреля текущего года уже выдано 8727 ипотечных кредитов на общую сумму 14,92 миллиарда рублей при средней ставке 9,84 процента. Средний срок кредитования при этом составил 202,3 месяца.

Развитие новых перспективных территорий

Также на пресс-конференции первый вице-губернатор сообщил, что возглавляет рабочую группу, созданную по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Ее цель — комплексная проработка решений по развитию Краснодара.

— Одна из задач — развитие новых перспективных территорий в районе поселков Знаменский и Новознаменский. Уже проработана транспортная схема, в этом году мы приступаем к проектированию так называемого Восточного подъезда к городу. Любое развитие территории начинается с дороги. Это затратный проект, но очень важный для краевого центра,— подчеркнул Андрей Алексеенко. — Создание непрерывной городской магистрали с востока на запад позволит значительно оживить эту пригородную часть города, даст толчок росту Восточной промышленной зоны.

Новая транспортная схема северо-восточной части города охватит около двух тысяч гектаров. Это перспективная магистральная дорога, она будет одним из главных въездных маршрутов и даст развитие пригородным поселкам, отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Первым этапом предусматривается снятие нагрузки с двух выходов на магистраль М4 «Дон»: улицы Уральской и двухполосной дороги через поселок Индустриальный, которая не соответствует нормам. Для этого будет создан их дублер: по улице Тихорецкой — до транспортной развязки у поселка Лорис. Это позволит создать дополнительную связь со Знаменским. Второй этап предполагает расширение сети дорог в районе поселков Плодородный, Краснодарский с выходом на улицу Милютинскую через улицы 1 Мая и Российскую. Таким образом будет создана непрерывная городская магистраль с востока на запад.

Напомним: около поселка Новознаменский планируется создать медицинский кластер. На него отведено около пятидесяти гектаров. В будущем там может появиться новая больница скорой медицинской помощи, клинический онкологический диспансер и другие учреждения. Медицинский кластер как позволит поднять уровень оказания медпомощи в регионе, так и даст много новых рабочих мест для жителей Краснодара и ближайших районов.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко также отметил, что в этом году на площадке Восточной промышленной зоны, расположенной в десяти километрах от центра Краснодара, будет введена в эксплуатацию мощная электрическая подстанция «Восточная промзона». Строительство данного объекта позволит обеспечить энергодефицитный район Краснодара электрическими мощностями, создать техническую возможность присоединения к электросетям новых, перспективных потребителей северо-восточной части краевой столицы.

Ограничить жилую застройку

Кроме того, на пресс-конференции Андрей Алексеенко высказался по проблемам курортных территорий. Он отметил, что край будет поддерживать строительство на ценных прибрежных землях не апартаментов под сдачу, которые в межсезонье фактически будут пустовать, а крупных отелей с курортной инфраструктурой, работающих круглогодично и осуществляющих серьезные налоговые отчисления в бюджет.

— Власть сегодня, как никогда, близка к тому, чтобы запретить новое жилищное строительство в курортных городах. Однако запретить — проще простого. Важнее проработать комплекс ограничений, которые бы позволили наиболее эффективно и гармонично развивать эти территории,— заявил Андрей Алексеенко.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о Сочи, где последние десятилетия наблюдался бум многоквартирного жилищного строительства.

— Инвесторы вкладывали средства в самое простое — квартиры и апартаменты. Сегодня мы получили ситуацию, при которой в городе создан значительный объем жилья, пустующего в период межсезонья и переполненного в летний период. Никакая коммунальная инфраструктура и инженерные сети летом не выдерживают такой нагрузки,— сказал он, подчеркнув, что из-за неконтролируемой жилищной застройки курорты края уже скоро могут лишиться своей привлекательности.

Администрация Краснодарского края в настоящее время прорабатывает комплекс мер, способных существенно ограничить жилую застройку в курортных городах. В их числе как прямые запреты на возведение жилых домов на прибрежных территориях (первой и второй береговой линии, где жилых многоквартирных домов вообще не должно быть), так и предложения по снижению этажности проектируемой жилой застройки. И, конечно, выделение в отдельный приоритет развитие инвестиционных проектов, связанных с курортной недвижимостью и инфраструктурой.

Также на пресс-конференции поднимался и вопрос создания в Краснодаре так называемых периферийных точек притяжения, которые позволили бы более равномерно распределить население.

— Центральная часть Краснодара изжила себя как деловой центр. Здесь нет транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры, которая бы обслуживала тех людей, которые уже осуществляют тут свою деятельность. Необходимо создавать периферийные центры, чем мы сейчас и занимаемся,— пояснил первый заместитель главы региона.

По его словам, альтернативные центры притяжения позволят разгрузить историческую часть столицы Кубани и более равномерно распределить население города.

Подготовила Людмила БУРКИНА