Эпизоотическая ситуация под контролем

Руководитель Государственного управления ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос провел в Государственном управлении ветеринарии Краснодарского края заседание специальной комиссии.

На заседании подвели итоги работы с начала года члены комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Также в ходе заседания были приняты решения, направленные на обеспечение мер по предотвращению возникновения африканской чумы свиней, нодулярного дерматита, оспы овец и коз, ящура животных, а также по ликвидации неиспользуемых мест утилизации биологических отходов.

— Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС на территории региона ведутся мониторинговые исследования. С начала 2018 года исследовано свыше 48 тысяч проб от домашних свиней и более 500 проб от 382 диких кабанов,— сказал Роман Кривонос. — Активная разъяснительная работа проводится с владельцами хозяйств и гражданами, занимающимися содержанием свиней. Так, проведено 152 заседания оперативных штабов в муниципалитетах, 1251 сход граждан, опубликовано 47 статей, распространено почти 135 тысяч экземпляров листовок и памяток.

Аналогичная работа, по его словам, проводится по профилактике гриппа птиц, оспы, ящура и других болезней животных.

Заместитель руководителя Государственного управления ветеринарии Левон Алдошин доложил, что совместно с сотрудниками краевого управления Россельхознадзора и Управления Роспотребнадзора проведены обследования 53 мест захоронения биологических отходов.

— Проведен отбор проб в 42 местах захоронения биологических отходов для дальнейших лабораторно-бактериологических исследований на сибирскую язву. Результаты по всем экспертизам отрицательные,— заверил Левон Алдошин.