Удачный старт

В рамках ежегодного краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2018» прошли состязания работников служб приема и размещения, а также горничных отелей.

— Профессиональное мастерство администраторов и горничных играет огромную роль в сфере туристского сервиса, ведь это первые специалисты, которых встречают гости курортов Краснодарского края. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень, показали настоящий мастер-класс кубанского гостеприимства,— отметил заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток.

Конкурсантам предстояло показать знание теории, а также практические навыки. В общей сложности в двух номинациях «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» подали заявки 57 горничных и администраторов из Краснодара, Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году.

Жюри оценивало не только внешний вид и стандартный набор профессиональных знаний и навыков конкурсантов, но и умение правильно реагировать в сложных ситуациях. В ходе деловой игры администраторам предстояло разрешить конфликт, возникший на стойке регистрации, а горничным — сгладить острую ситуацию в гостиничном номере.

Как сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, победители этих номинаций не только будут награждены кубками и дипломами «Курортного Олимпа», но и получат право представлять Кубань на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», который пройдет в Москве осенью этого года.

Конкурс «Курортный Олимп» проводится в тринадцатый раз. Участники состязаются в 17 номинациях. На сегодняшний день уже подано свыше ста заявок от предприятий санаторно-курортной отрасли края. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до конца сентября.