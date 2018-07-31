Перспективное сотрудничество

Развитие молодежных контактов и реализация совместных проектов стали главными темами на встрече главы Краснодара Евгения Первышова и председателя городской Думы Веры Галушко с молодежной делегацией города-побратима Карлсруэ (ФРГ), которая прибыла в столицу Кубани. В ее состав вошли представители молодежных центров Oststadt и WEST и комитета по делам молодежи Карлсруэ. В мероприятии также приняли участие заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов и начальник городского Управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

— Побратимские отношения Краснодара и Карлсруэ, которые насчитывают уже больше 25 лет, зародились по инициативе молодежи наших городов с первых молодежных обменов. И сегодня это направление нашего сотрудничества — одно из самых активно развивающихся и перспективных. С каждым годом растет число двусторонних молодежных проектов. Они успешно реализуются в сфере общего и профессионального образования, спорта, культуры. И эти контакты между молодыми поколениями наших городов наиболее ценны. Обмен идеями, совместное творчество, новые друзья — это как раз те неформальные связи, которые в будущем станут прочной основой для того, чтобы побратимство Краснодара и Карлсруэ продолжалось и крепло год от года. Уверен, от знакомства с Краснодаром вы получите самые яркие и позитивные впечатления! — сказал Евгений Первышов.

Молодежная делегация Карлсруэ прибыла в Краснодар в рамках нового международного танцевального проекта. В ходе приема в мэрии представители немецкого города-побратима поделились первыми впечатлениями от увиденного. Кто-то уже бывал в Краснодаре — для некоторых это первое знакомство с городом.

— Отношения между Краснодаром и Карлсруэ развиваются по многим направлениям, и наиболее преуспела в этом плане молодежь наших городов. Ваши энергия, энтузиазм и открытость всему новому позволяют претворять в жизнь разнообразные проекты и инициативы, направленные на укрепление дружбы Краснодара и Карлсруэ. Уверена: впереди еще много открытий и интересных событий,— сказала Вера Галушко.

Георгий Пронькин рассказал, что нынешний визит молодежной делегации Карлсруэ проходит в рамках Соглашения о сотрудничестве между комитетом по делам молодежи города Карлсруэ и Управлением по делам молодежи Краснодара.

С 26 июля по 1 августа участники танцевальных клубов молодежных центров Oststadt и WEST Карлсруэ и Молодежного центра Краснодара проведут совместные мастер-классы, поставят танцевальные номера, снимут видеоролик. Для гостей также пройдут экскурсии по достопримечательностям Краснодара. В свою очередь участники танцевальных коллективов столицы Кубани в продолжение данного проекта посетят с ответным визитом Карлсруэ.

Участниками танцевального проекта 2018 г. стали подростки и молодежь танцевальных клубов молодежных центров Oststadt и WEST, танцоры группы Always B.O.W. города Карлсруэ и участники танцевальных клубов «Город танца», «Хастл», «Карнавал» и «Мечта» Молодежного центра Краснодара. Танцевальные направления, которыми занимаются ребята,— хип-хоп, брейк-данс, стрит-данс и фристайл.

Еще один масштабный проект 2018 г. — с 18 по 27 мая в Карлсруэ прошла трехсторонняя конференция «YouConf-2018», участниками которой стали тридцать молодых людей из трех городов-побратимов: Карлсруэ (Германия) и Краснодара (Россия) и побратима Карлсруэ — Нанси (Франция). На конференции обсуждали самые различные вопросы. В дальнейшем аналогичные конференции пройдут: в 2019 г. — в Нанси, а в 2020 г. — в Краснодаре.

Еще одно направление молодежных обменов, которое успешно реализуется,— стажировки и практика для молодых специалистов на предприятиях. С 4 августа по 1 сентября 2018 г. на стажировку в Краснодар прибудут пять иностранных студентов. Два студента из Карлсруэ будут проходить практику на предприятиях Claas и Knauf, два студента из Харбина (Китай) в компании Cargill и один французский студент из Нанси — на заводе Bonduelle.

Совместные инициативы Краснодара и Карлсруэ получили высокую оценку на уровне руководства двух стран. По итогам конкурса на лучшие российско-германские проекты почетными грамотами отмечено два молодежных проекта: трехсторонняя конференция «YouConf-2018» и совместные концерты юношеских оркестров городов-побратимов с участием краснодарского оркестра «Новая волна» и Юношеского оркестра Карлсруэ.

Еще один международный проект Краснодара и Карлсруэ — по стажировкам специалистов медицинской отрасти занял первое место. Награждение состоится в сентябре в Берлине.

Первый молодежный обмен, который стал началом дружеских, а впоследствии и партнерских отношений между Краснодаром и Карлсруэ, состоялся в 1979 г.