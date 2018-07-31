Стратегическая задача — полноценное развитие трамвая

В администрации города прошло аппаратное совещание, на котором обсудили организацию новых трамвайных веток, общая протяженность которых, по предварительным оценкам, составит почти 26 километров. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова проработку ведут городской Департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с департаментами архитектуры и градостроительства, муниципальной собственности и городских земель.

— Для Краснодара трамвай — градообразующий вид транспорта, и развивать его — стратегическая задача, учитывая нынешнюю загрузку наших дорог. И здесь важно и обновлять подвижной состав, и прокладывать новые участки трамвайных линий. Этого не делалось уже минимум лет десять — пятнадцать. Сейчас нужно проработать перспективные маршруты, подготовить всю нужную документацию и проекты. Работа предстоит большая и сложная, в том числе связанная с изъятием земельных участков. Но ее необходимо сделать. Полноценное развитие трамвая — наша стратегическая задача,— сказал Евгений Первышов.

По информации директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, в настоящий момент прорабатывается возможность прокладки четырех трамвайных линий: в Восточно-Кругликовском микрорайоне, от ул. Красных Зорь до ул. Домбайской, продолжение от ул. им. Мачуги до большого кольца микрорайона Гидростроителей, от ул. им. Бершанской до аэропорта Пашковский и по ул. Московской до ул. им. Петра Метальникова.

Задания по проработке маршрутов прохождения двух новых трамвайных линий — от ул. Красных Зорь до Домбайской в Восточно-Кругликовском микрорайоне и от ул. им. Мачуги до ул. им. Невкипелова и ЖК «Мелодия» в микрорайоне Гидростроителей закреплены в постановлениях №2935 и №2937 от 17 июля 2018 г., подписанных главой краевого центра. Документы официально опубликованы и вступили в силу. Они определяют работу по проведению инженерно-геодезических изысканий на участках улиц, по которым предполагается проложить новые трамвайные пути. Это необходимо для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории).

Владимир Архипов также отметил, что новые участки должны стать продолжением уже существующих трамвайных линий.

— На начальном этапе мы планируем проанализировать, как должны пройти трамвайные пути, по каким конкретно участкам, какое они имеют функциональное назначение, кому принадлежат и как их в дальнейшем можно использовать для развития транспортной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы в дальнейшем получить возможность приступить к проектированию,— сказал Владимир Архипов.

Предполагается, что трамвайная линия в Восточно-Кругликовский микрорайон пройдет по ул. Красных Зорь от ул. им. Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40 Лет Победы, Героев Разведчиков с разворотным кольцом по ул. Домбайской, 8/1, в Прикубанском округе города.

Протяженность данного участка в двух направлениях составит 9,5 км. Он пройдет по ул. Красных Зорь и ул. им. Жлобы к стадиону ФК «Краснодар», мимо микрорайона «Панорама», жилых комплексов по ул. им. Героя Аверкиева, «Большая Восточно-Кругликовская», микрорайон «Губернский» и других. В общей сложности новой веткой смогут регулярно пользоваться около ста тысяч жителей этой части города.

Еще одну трамвайную линию — протяженностью 6,8 км предполагается проложить по ул. им. Мачуги от ул. Трамвайной, далее — по улицам Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом у ЖК «Мелодия» в Карасунском округе. По информации администрации Карасунского округа, возможность совершать поездки на трамвае получат до 150 тыс. жителей.

Что касается новой трамвайной ветки по ул. Московской — от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова с разворотным кольцом около ТЦ «Магнит», то уже подготовлен проект планировки территории. В настоящее время готовится постановление о проведении публичных слушаний для закрепления этих изменений в генеральном плане города.

Также готовится постановление о разрешении подготовки документации по планировке территории для продолжения трамвайной линии по ул. им. Е. Бершанской до аэропорта Пашковский. Ее протяженность — 4,5 км. Заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

Проведение всех подготовительных этапов, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектов по строительству четырех трамвайных линий, будут выполнены в 2019—2020 годах. Начать строительство будет возможно в 2020—2021 годах.

В конце июня на совещании в администрации Краснодарского края первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил о планируемом выделении Краснодару в течение трех лет из краевого бюджета трех миллиардов рублей на обновление подвижного состава городского общественного транспорта — по одному миллиарду на каждый год.