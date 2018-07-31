По поручению главы Краснодара Евгения Первышова застройщики за свой счет делают тротуар для подхода со стороны поселков Краснодарский и Плодородный-2 к новой школе на 1550 мест, которая откроется 1 сентября 2018 года.

— Для удобства жителей микрорайонов и населенных пунктов, расположенных вблизи большой новой школы по ул. им. Героя Яцкова, в настоящее время к ней организуют подходы с нескольких направлений, прежде всего — со стороны соседних поселков Краснодарский и Плодородный-2. Это позволит обеспечить безопасный доступ школьников к учебному заведению,— сказал глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев. Он также добавил, что работы по устройству пешеходных дорожек взяли на себя строительные компании, работающие в этом районе.

Капитальную пешеходную дорожку с уличным освещением от новой школы к пос. Краснодарский делает группа компаний «ЮгСтройИнвест» — застройщик микрорайона «Губернского». Эта же компания возвела новую школу по ул. им. Героя Яцкова, 15а.

Бетонную пешеходную дорожку протяженностью около одного километра прокладывают от конечной остановки общественного транспорта в поселке Краснодарский, через весь поселок к учебному заведению. Участки дорожек для пешеходов также делают со стороны расположенных в районе поселка Краснодарский коттеджных поселков их застройщики, в том числе ООО «ИНСИТИ».

Еще один тротуар — длиной около 240—250 метров между микрорайоном «Губернский» и поселком Плодородный-2 строит ООО «ВКБ-Новостройки». Компания является основным застройщиком Восточно-Кругликовского микрорайона. Тротуар пройдет от ул. им. Героя Яцкова к ул. Елисейской в населенном пункте. Схема пешеходного маршрута по ул. Елисейской пос. Плодородный разработана администрацией Калининского сельского округа совместно с ООО «ВКБ-новостройки» и согласована с городским Департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Работы уже ведутся.

Кроме того, предусмотрен подход к новой школе со стороны жилого района Калинино-1, со стороны улиц Уссурийской и Семигорской.

В администрации Калининского сельского округа также уточнили, что для повышения безопасности на пути следования учащихся к поселку Краснодарский проведена расчистка расположенной здесь лесополосы.