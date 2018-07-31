Торговлю не остановить!

Вице-губернатор Кубани Василий Швец, вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов и руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный накануне Дня работников торговли на расширенном заседании коллегии департамента «Потребительская сфера Краснодарского края: состояние отрасли и перспективы развития» обсудили в конгресс-холле «Экспоград Юг» с главами городов и районов, представителями контролирующих органов, бизнес-сообщества, торговли и сферы услуг достижения и проблемы отрасли.

Первые и в ЮФО, и по стране

О состоянии всех сегментов потребительского рынка Краснодарского края в условиях общеэкономического спада и санкционного давления извне, продолжающегося с 2014 года, рассказывал видеофильм, посвященный отрасли, играющей существенную роль в структуре экономики Кубани. По основным показателям развития наш регион занимает первое место в Южном федеральном округе и по традиции входит в первую пятерку лидеров среди субъектов Российской Федерации: в 2017 году суммарный оборот отраслей в потребительской сфере Кубани достиг двух триллионов восьмисот девяноста миллиардов рублей! Сегодня доля ретейла в валовом региональном продукте составляет 17,6 процента.

Для большего понимания: от предприятий потребительской сферы, а их в регионе почти 90 тысяч, в консолидированный бюджет края в 2017 году направлено 33 миллиарда рублей, что составляет 21 процент от общего объема налоговых поступлений. Численность работников, занятых в отрасли, насчитывает 242 тысячи человек — это одна пятая от трудоспособного населения региона, а средняя заработная плата постепенно увеличивается и приближается к отметке 27 тысяч рублей, и эти показатели продолжают расти. В первом полугодии нынешнего года положительная динамика замечена практически во всех сегментах потребительского рынка.

Краснодарский край — самый обеспеченный торговыми площадями регион России: на его территории работает 56 тысяч объектов торговли — это около шести процентов от общего количества в стране. На тысячу жителей Кубани приходится 824 квадратных метра торговой площади. По этому показателю мы опережаем Москву, Московскую и Ростовскую области. Больше всего магазинов, торговых центров и дискаунтеров сконцентрировано в столице региона — Краснодаре. Так что неслучайно Минпромторг России признал краевую столицу лучшим торговым городом страны, тогда как лучший рынок, по той же оценке Минпромторга, находится в Армавире.

Сегодня в крае работают крупнейшие ретейлеры: «Окей», «Лента», «Пятерочка», «Леруа Мерлен». Именно на Кубани двадцать лет назад компания «Тандер» открыла первый продуктовый магазин, с которого началась история развития одной из крупнейших в России розничной сети «Магнит»: по итогам 2017 года компания заняла второе место в рейтинге крупнейших частных компаний Forbes, уступив в выручке только «Лукойлу».

Именно в Краснодарском крае реализовалась концепция аграрного предприятия полного цикла — от поля до торгового прилавка, созданная акционерным обществом «Агрокомплекс». На сегодняшний день предприятие имеет более шестидесяти различных компаний и около шестисот фирменных магазинов, объединяющих 24 тысячи сотрудников разных профессий. И, конечно, наш регион сохранил традиционную форму торговли — рынки и ярмарки: сельскохозяйственные, придорожные, выходного дня. На Кубани около тысячи подобных объектов.

— От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и от себя лично хочу поздравить вас, коллеги, с вашим праздником: искренне желаю дальнейшего развития отрасли в целом, а каждому ее труженику — здоровья, благополучия и терпения в нашем нелегком труде. Не будет преувеличением сказать, что торговля — та сфера нашей жизни, с которой каждый человек сталкивается ежедневно. Торговля на Кубани сегодня — это без малого 20 процентов нашего внутреннего валового регионального продукта, это тысячи предприятий самого разного формата: от небольших фермерских рядов до огромных супермаркетов, суммарный оборот которых по итогам 2017 года составил более 2,5 триллиона рублей — только вдумайтесь в эти колоссальные цифры! Ими не может похвастаться ни одна из отраслей, и я убежден, что это далеко не предел: торговля у нас в крае развивается активными темпами, в лучшую сторону меняется культура обслуживания покупателей, появляются новые товары. Сегодня мы с вами вместе должны определить новые тренды развития отрасли,— отметил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец.

Больше сервиса — хорошего и разного

Не менее стабильный рост демонстрирует и сфера услуг Краснодарского края: за последние пять лет она увеличила свои обороты на 40 процентов. Только в 2017 году обороты общественного питания и бытового обслуживания населения в регионе достигли 73 миллиардов рублей и 66 миллиардов рублей соответственно. На Кубани насчитывается около 21 тысячи объектов, относящихся к сфере услуг, из которых половина — рестораны, кафе, бары. На тысячу человек приходится семьдесят посадочных мест, что почти в два раза выше существующей нормы и сопоставимо с московскими показателями.

Сегодня общественное питание на Кубани представлено разнообразными форматами: от закусочных и фастфуда до ресторанов авторской и высокой кухни — в их меню можно найти все кухни мира, в том числе благодаря многонациональности региона. Именно объекты общественного питания и торговли ежегодно принимают миллионы туристов со всей России и из-за рубежа, а также события регионального и международного уровня: зимнюю Олимпиаду-2014, Всемирные военные игры, фестивали «Кинотавр» и «Киношок», Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу.

Властью перед кубанскими предприятиями потребительской сферы поставлена задача: обеспечить безопасность товаров и услуг. Краевой Департамент регулирования потребительской сферы и рынка алкоголя противодействует фальсифицированной продукции, нелегальному алкоголю, несанкционированной торговле. Сотрудники департамента только в 2017 году в рамках информационно-аналитического наблюдения посетили более тысячи объектов торговли и общественного питания, а также выдали 3700 лицензий на реализацию алкогольной продукции, изъяли из незаконного оборота 4,5 тысячи литров алкоголя, наложили штрафов на 52 миллиона рублей.

С 1 января 2018 года администрацией края был запущен краевой конкурс в области качества «Сделано на Кубани». Этот бренд позволит защитить локальных производителей от подделок и обеспечить качественным безопасным товаром покупателей. В регионе в последние годы успешно реализованы крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие потребителя качественными продуктами и услугами: построен центр мелкооптовой торговли METRO, модернизирован завод по производству пива, открыт многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс, запущен франчайзинговый проект «Фасоль». Вскоре в жизнь будет воплощено еще девять инвестиционных проектов, которые сопровождает краевой Департамент регулирования потребительской сферы и рынка алкоголя. Завершается строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса — это новый формат, который появится на подъезде к Крыму.

— От лица председателя ЗСК и депутатского корпуса поздравляю работников торговли и потребительской сферы с профессиональным праздником. Безусловно, потребительская сфера — одна из ведущих отраслей экономики Кубани, где очень многое сделано: по итогам прошлого года мы видим огромный оборот, и он уже вырос на 2,5 процента, однако многое еще предстоит сделать. В сфере оборота алкогольной продукции по-прежнему есть недобросовестная конкуренция, но мы активно работаем в этом направлении: закон един для всех, и его необходимо исполнять. Есть неурегулированные моменты в сфере стационарной торговли, и мы прорабатываем будущие изменения в федеральный закон «О торговле», которые в ближайшее время будут внесены в Госдуму РФ. Отмечу и наши общие — краевых властей, законодателей и работников отрасли — успехи: мы все формируем единый торговый облик Кубани,— обратился к участникам встречи заместитель председателя ЗСК, председатель Комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.

«Сделано на Кубани», куплено на рынке

Прежде чем говорить о перспективах развития отрасли, руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный в своем докладе оценил состояние потребительской сферы сегодня. По его словам, потребительская сфера и торговля занимают в экономике края одну из лидирующих позиций и являются гарантом стабильности и развития региона:

— Такой результат обеспечен всеми руководителями нашего Департамента потребительской сферы, занимавшими эту должность в разные годы, многие из них присутствуют в зале и с сегодняшнего дня являются постоянными членами коллегии.

— Такие отрасли потребительской сферы, как оптовая и розничная торговля, общественное питание и бытовые услуги, формируют около одной пятой доли валового регионального продукта — более 400 млрд рублей, почти одну четвертую доли налогов и сборов в консолидированный бюджет края — это 34 млрд рублей, одну пятую доли занятых в экономике края, что составляет более 240 тысяч человек. В прошлом году оборот розничной торговли Краснодарского края занял четвертое место в стране и первое — в ЮФО, оборот оптовой торговли находится на седьмом месте в стране и на втором — в ЮФО, оборот общественного питания — на четвертом месте в стране и на первом — в ЮФО. Количество объектов рыночно-ярмарочной торговли по состоянию на 1 июля этого года на территории региона составило 955, на которых предусмотрено около 65 тысяч торговых мест. Для сравнения: в 2016 году по всей стране было 36 тысяч объектов с количеством торговых мест 354 тысячи,— такие впечатляющие показатели привел Роман Куринный.

Как отметил глава Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, сегодня стратегия его работы направлена на переход от количественных показателей к качественным. Первое из приоритетных направлений работы — развитие рыночно-ярмарочной торговли.

— Оценивая потребительский потенциал Краснодарского края, необходимо учитывать увеличение нагрузки на объекты придорожного сервиса, общественного питания, а также объекты розничной торговли, в том числе рынки и ярмарки, за счет возросшего туристического потока в связи с открытием автомобильной части моста через Керченский пролив. Конкурентное преимущество региона связано с сезонной реализацией сельхозпродукции на ярмарках, но вместе с тем на протяжении последних лет наблюдается снижение товарооборота на рынках и ярмарках. Одна из причин — изношенная инфраструктура рынков и ярмарок, которая сильно отстает от современных тенденций, в связи с чем возникает необходимость благоустройства этих зон органами местного самоуправления,— подчеркнул Роман Куринный.

Обращаясь к представителям органов местного самоуправления, он рекомендовал откорректировать свои планы в части реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по двумя направлениям: «Благоустройство популярных зон торговли» и «Создание инструментов повышения экономики муниципалитета — поддержка уличной торговли и услуг». Еще в этом году стартовал конкурс «Сделано на Кубани».

— Сегодня много желающих реализовывать свою продукцию под видом кубанской. И создание бренда «Сделано на Кубани» — первый шаг по защите интересов региона как производителя качественных и безопасных продуктов, а также гарантия доверия потребителя. К участию в конкурсе допускаются все виды товаров, за исключением лекарственных форм и средств, а также табачных изделий. Он проходит два раза в год, сорок шесть предприятий региона уже стали держателями знака качества «Сделано на Кубани», сейчас стартовал второй конкурс,— сказал руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Также, по мнению Романа Куринного, для поддержания конкурентной среды важно развивать в крае многоформатную торговлю.

— Должен развиваться малый торговый бизнес, мобильная, рыночная и ярмарочная торговля, малый семейный бизнес, дистанционная торговля. Кроме того, существует несколько видов рейтингов муниципальных образований края по различным показателям, основной из них — рейтинг по темпам роста основных экономических показателей. Мы планируем выйти с инициативой о включении в основной рейтинг показателей, характеризующих развитие потребительской сферы в муниципальных образованиях. Очевидно, что без активных действий со стороны местного самоуправления и вовлеченности в общий процесс департамент не сможет решить такие вопросы, как борьба с несанкционированной торговлей, благоустройство популярных мест торговли, снижение недоимки хозяйствующих субъектов и др.,— отметил он.

Режим благоприятствования потребителю

Хорошей новостью для всех кубанских потребителей станет принятие государственной программы «Развитие торговой деятельности и защита прав потребителей Краснодарского края» на период 2020—2025 годов. Ее проект уже разработан и скоро будет рассмотрен краевым советом по стратегическому планированию и экономической политике при главе администрации Краснодарского края. На реализацию ее подпрограмм «Развитие торговой деятельности Краснодарского края» и «Защита прав потребителей Краснодарского края» планируется привлечь около 370 млн рублей. Они позволят повысить доступность товаров и услуг, качество и культуру обслуживания, а также сбалансированное развитие торговой и сервисной инфраструктуры, продвижение продукции краевых производителей, безопасность товаров (в том числе алкоголя) и услуг, совершенствование механизма защиты прав всех групп населения на потребительском рынке края.

— Прежде рынки, которые есть в любом кубанском городе и с которых многие из них начинали расти, были центром притяжения — местом, где крестьянин мог реализовывать излишки выращенного, однако сегодня люди приходят на рынок за сервисом, который не всегда соответствует. Мы вынуждены создавать альтернативные форматы торговли: ярмарки выходного дня, сельскохозяйственные, тематические, фермерские дворики. Всё это хорошо для территорий, где нет магазинов шаговой доступности и рынок далеко, однако, когда мы имеем рынок в центре города и делаем рядом ярмарку, возникает вопрос: зачем? Другое дело, что реорганизация, реформирование и модернизация рынков — вопрос решенный. Можно как угодно называть данный процесс, но мы приложим максимум усилий, чтобы использовать на эти цели деньги федеральной программы в софинансировании с краевыми — тогда муниципалитету останется вложить около десяти процентов. Фермер не может вырастить то количество продукции, которое позволит ему попасть в крупные торговые сети, а значит, рынок и ярмарка — тот формат торговли, который предоставит ему возможность продавать свою продукцию и стимулировать на нее потребительский спрос,— отметил во время дискуссии Василий Швец.

Отвечая на вопросы о правильности вектора государственной поддержки и контроля качества товаров, услуг и сервиса, вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов подчеркнул: они не везде устраивают потребителя.

— Нужно принципиально понимать, где люди недорабатывают. Недавно мы с депутатским корпусом проводили выездное заседание нашего комитета и обсуждали нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на примере придорожного сервиса одного из районов, где продается домашняя чача, коньяк. Мы понимаем, что это незаконно и качество не самое лучшее. При этом мы поддерживаем развитие гаражного виноделия и потому обратились к депутатам Госдумы РФ и Совета Федерации от Кубани, которые поддержали нашу инициативу передать выдачу лицензии для сельхозпроизводителей на местный уровень,— сказал Сергей Алтухов.

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов также отметил, что, благодаря грядущим изменениям в законодательстве, десять процентов торговых мест будет бесплатно выделяться фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств для реализации излишков продукции на ярмарках:

— Это даст потребителю возможность выбирать качественный товар, выращенный на Кубани.

Один из поднятых участниками встречи из Темрюкского района вопросов касался правовой стороны размещения нестационарных точек торговли и сложности процедуры их оформления. Василий Швец подчеркнул, что контролирующие органы должны идти навстречу бизнесу в вопросах мобильной торговли:

— Есть желание — есть тысяча возможностей, нет желания — есть тысяча причин не делать. Не вижу ничего плохого в том, чтобы на улицах городов Кубани было больше фудтраков, но я уверен, что на местном уровне вы сможете сделать больше для схем их размещения.

Начальник Управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара Ирина Косинкова рассказала о том, как этот вопрос решается в столице региона.

Сергей Алтухов добавил:

— В центре города или станицы летник должен быть в обязательном порядке, это современные реалии, но процедура оформления настолько бюрократизирована, что предприниматель, начиная оформлять документы на летник ранней весной, получает их к декабрю, а должен — к маю.

Также во время дискуссии обсуждался и такой вопрос, как пересмотр ограничения продаж алкогольной продукции с 11:00 до 22:00 и с 08:00 до 23:00 как в магазинах крупных ретейлеров, так и в курортных зонах, поскольку это станет альтернативой контрафактному алкоголю из-под полы.

Отвечая на него, Василий Швец подчеркнул:

— Я намерен ходатайствовать перед губернатором об этом, и это будет правильно, в том числе экономически — как фактор борьбы с контрафактом, теневым рынком и маленькими торговыми точками, где продают алкоголь и в часы запрета.

Хороший инвестиционный климат

— Улучшение деловой среды и повышение статуса работников торговли и сервиса — одна из перспектив развития отрасли в регионе. Работники торговли — основное звено валового национального продукта: чем больше произведем и продадим, тем больше налогов получит бюджет — и от этой закономерности мы никуда не денемся. Поэтому у любого промышленника, который производит продукт, выстраивает свои отношения с торговыми предприятиями, конечно, возникает много вопросов: как выйти на торговые сети, как работать с ними и пр. В этом смысле конструктивное взаимодействие с властями помогает продвижению продукта. Недавно краевой Департамент промышленной политики проводил на базе КубГТУ конференцию, где обсуждались условия для появления на полках кубанской продукции. И здесь основная задача — убрать контрафакт, из-за которого добросовестный производитель не может продать свой товар. Местные производители часто жалуются, что те десять процентов, что выделяют им на полках торговые сети, не оправдывают издержек и тех условий, которые выдвигаются им, и в этом случае мы ищем и часто находим баланс. Только взаимодействие всех сторон участников рынка может дать положительный результат,— рассказал заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов.

Региональный директор ООО «Лента» по Краснодарскому краю Александр Бабенко отметил, что инвестиции в экономику Кубани для компании стали частью стратегии развития:

— У нас шесть магазинов в Краснодарском крае и тридцать семь — в ЮФО. Лучший наш гипермаркет на юге России находится на Восточном обходе в Краснодаре, а лучший магазин «Лента» в России — на Западном обходе. Благоприятные условия для бизнеса — секрет активного роста экономики Кубани, куда люди со всей страны едут не только отдыхать, но и жить. В перспективах развития нашей компании на 2019—2020 годы Кубань занимает одно из приоритетных мест: мы и дальше будем инвестировать в экономику региона, а каждый гипермаркет «Лента» — это около 1 млрд инвестиций и 200—250 рабочих мест.

Генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмис рассказал о тех условиях благоприятствования, что созданы для компании краевыми властями:

— Мы существуем в Краснодарском крае с 2004 года и постоянно инвестируем в открытие новых магазинов — в 2014 году он появился в Новороссийске, в 2016 году на Кубани появилась первая на территории РФ современная платформа доставки для наших профессиональных клиентов, а в 2018 году был открыт второй магазин в Краснодаре с платформой доставки. Также нами запущена программа «Фасоль» — наш ответ на запрос клиентов и партнеров, которым сложнее существовать на рынке в условиях всё более жесткой конкуренции: это мелкий и средний бизнес, предприниматели, у которых есть один, два, иногда три магазина. Задача программы «Фасоль» — создание современной сети магазинов у дома, потому что мы как компания считаем, что развитие рынка торговли будет идти именно за счет этого формата. Что предприниматель получает от нас? Бизнес-план с расчетом оборотов продаж, участие в промоакциях сети. Сегодня на Кубани двадцать магазинов «Фасоль» — к 2025 году будет, надеюсь, сто двадцать.

Завершением коллегии стала церемония награждения. За многолетний труд и личный вклад в развитие отрасли Василий Швец вручил почетные грамоты губернатора Кубани директору ООО «Континент» Выселковского района Светлане Заблоцкой, начальнику Управления торговли и защиты прав потребителей администрации Славянского района Виктории Лигостаевой и др. Благодарности главы администрации Краснодарского края получили председатель совета потребительского кооператива «Платнировский» Кореновского района Валентина Архипенко, индивидуальный предприниматель Алла Логвинова — директор Дома быта Лабинского района и др. Сергей Алтухов вручил благодарственные письма ЗСК директору краснодарского торгово-развлекательного центра «Красная Площадь» Алексею Бузмакову, заместителю главы Армавира Елене Кузнецовой и др. Также в этот день были вручены благодарственные письма и почетные грамоты краевого Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

От первого лица

Василий Швец, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края:

— Именно торговля — та сфера жизни, с которой каждый человек сталкивается ежедневно. Торговля и сфера услуг на Кубани дают без малого 20 процентов валового регионального продукта. Это тысячи предприятий самого разного формата: от небольших фермерских рядов до огромных супермаркетов, суммарный оборот которых по итогам прошлого года составил более 2,5 триллиона рублей. Такими колоссальными цифрами, пожалуй, никакая другая отрасль похвастаться не может.

Цитата в тему

Роман Куринный, руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края:

— Краснодарский край в лидерах среди регионов страны по количеству объектов торговли. В регионе сформирована обширная мультиформатная торговая сеть, население не испытывает дефицита в магазинах. Сегодня мы больше фокусируемся на качестве кубанского продукта. Конкурс «Сделано на Кубани» — первый шаг на пути защиты интереса региона как производителя качественных продуктов. Держателями знака качества «Сделано на Кубани» уже являются 46 предприятий, идет второй конкурс.

К слову

Виктор Евтухов, статс-секретарь заместителя министра торговли РФ, отметил в своем видеообращении к участникам коллегии:

— За 25 лет российская торговля прошла очень непростой путь и дала гражданам возможность получить комфортную, правильно выстроенную услугу. Безусловно, сложно произвести, сложно придумать дизайн, построить предприятие, которое производит продукцию, но не менее сложно его продукцию продать: нужно иметь эффективную комфортную среду для реализации товаров.

Хочется пожелать всем успехов на непростом пути. Я уверен, что у российской торговли хорошие перспективы. И сегодня она развивается не хуже, а во многом даже лучше, чем торговля других стран.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края