75-летие Краснодарского судебного процесса

С самого начала Великой Отечественной войны руководству Советского Союза поступала информация о грубейших нарушениях германской армией и ее союзниками норм международного права в ходе ведения военных действий, о расправах над мирным населением страны, о проведении фашистами карательных акций, совершении преступлений против человечности.

Особенно большой поток сообщений на эту тему пошел после освобождения от врага временно оккупированных территорий. Материалы о зверствах фашистов, военнослужащих германской армии, ее союзников публиковались в прессе, документальной хронике.

В начале существовала практика внесудебного наказания лиц, совершивших подобные преступления на территории СССР, в виде физического уничтожения фашистов и их пособников за преступления и зверства, совершенные в отношении мирного населения, военнослужащих, партизан на основе решений партизанских командиров, руководителей антифашистского подполья, командования частей Красной Армии, порой от партизан, подпольщиков и рядовых бойцов Красной Армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от второго ноября 1942 года была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

Краснодарскому судебному процессу предшествовала кропотливая работа следственных органов по сбору доказательств, представленных на рассмотрение военного трибунала. Следует напомнить следующее.

Девятнадцатого апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников Родины и их пособников». Этот указ стал правовой основой для привлечения к строгой ответственности лиц, совершающих тяжкие преступления на территории СССР. В указе отмечалось, что меры воздействия, применяемые к фашистским преступникам и их пособникам, уличенным в совершении убийств, истязаний гражданских лиц и пленных красноармейцев, не соответствуют злодеяниям, которые ими были совершены. Этот указ предусматривал для таких преступников смертельную казнь через повешение и каторжные работы сроком от 15 до 20 лет.

Рассмотрение уголовных дел о расправах и насилиях над мирными жителями, пленными красноармейцами, партизанами, подпольщиками поручалось военно-полевым судам при дивизиях действующей армии. Приговоры этих судов утверждались командирами дивизий и должны были приводиться в исполнение незамедлительно и публично. Военно-полевые суды дивизий Северо-Кавказского фронта начали рассмотрение уголовных дел, подготовленных органами НКВД, НКГБ и прокуратурой, в отношении предателей, перешедших на сторону врага и активно участвовавших в карательных акциях. В мае 1943 года одним из первых казненных предателей на территории Кубани стал особенно зверствующий полицай совхоза «Пятилетка» Ф. М. Добровский, осужденный к повешению по приговору военно-полевого суда 32-й Гвардейской стрелковой дивизии. Исполнение приговора состоялось 22 мая на центральной площади станицы Крымской в присутствии местных жителей. Военно-полевые суды над предателями Родины состоялись также в городе Армавире, ауле Уляп, станице Терновской и других станицах края.

Сотрудники НКГБ, НКВД не только выявляли, задерживали лиц, виновных в преступлениях против человечества, осуществляли мероприятия при проведении судебных процессов и во время исполнения приговоров, но и вели разъяснительную работу среди жителей.

После освобождения Краснодара и некоторых городов и районов края по поручению Чрезвычайной государственной комиссии начался сбор документов, изобличающих фашистов и их пособников в преступлениях прошив человечности.

Сотрудниками милиции, НКВД, НКГБ, прокуратуры были собраны многочисленные факты убийств, истязаний мирных граждан, стариков, женщин, детей, совершенных гитлеровскими оккупантами и их пособниками.

Были установлены следующие факты. 21—22 августа 1942 года гитлеровцы истребили почти всех жителей Краснодара еврейской национальности.

В августе, сентябре, октябре 1942 года гестаповцы и их пособники совершали рейсы в Березанскую психиатрическую больницу. В общей сложности с применением душегубки только из этой больницы было вывезено и убито 320 человек.

Девятого октября 1942 года фашисты погрузили в машины 214 детей в возрасте от 4 до 7 лет, эвакуированных в Ейск из Симферопольского детского дома. Вывезли за город, побросали в ямы и закопали живыми.

Двадцать первого октября 1942 года гитлеровцы и их пособники лишили жизни 42 больных ребенка, находящихся в детской краевой больнице на хуторе Третья Река Кочеты Усть-Лабинского района.

На железнодорожной станции Белореченская заперли в два товарных вагона 80 советских раненных солдат и офицеров и сожгли их.

Предварительным следствием было установлено, что убийства, насилия, грабежи проводились карательными органами 17-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Руофа. Непосредственное руководство этими зверствами и их осуществление было возложено на Краснодарское гестапо во главе с начальником полковником Крисманом. В состав гестапо входила особая карательная команда тайной полиции под названием «Зондеркоманда СС-10А», которая выполняла все злодеяния, в ней насчитывалось двести человек, в том числе ряд немецких офицеров, врачей, переводчиков, а также завербованные советские граждане, которые участвовали во всех зверствах.

Перед самым бегством из города Краснодара фашисты повесили на улице 80 советских граждан. Десятого февраля 1943 года они подожгли здание гестапо. Быстро распространяющееся пламя и взрывы заложенных мин сделали невозможным спасение заключенных. В горящем здании гестапо погибли триста человек. Фашисты по несколько раз в неделю, а в январе перед отступлением из Краснодара по 2—3 раза в день, загружали душегубки арестованными из подвалов гестапо и отравляли газом.

В ходе предварительного следствия была проведена эксгумация и исследования 623 тел, уничтоженных фашистами. В результате проведенных судебно-медицинских, судебно-химических, спектроскопических исследований экспертная комиссия пришла к заключению, что причиной смерти 523 исследованных жертв было отравление перекисью углерода, а в ста — огнестрельные ранения головы и грудной клетки.

В период оккупации Краснодара фашисты применили адскую машину смерти — душегубку. Только в душегубках было уничтожено семь тысяч мирных жителей, стариков, женщин, детей, а всего гитлеровцы уничтожили 13 тысяч стариков, женщин, детей.

В ходе расследования были установлены многочисленные факты тяжких преступлений, получены достоверные доказательства и дана правовая оценка содеянному.

Помимо норм УК РСФСР действовал вступивший в законную силу Указ ПВС СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников Родины и их пособников».

Собранные предварительным следствием материалы уголовного дела были представлены в Прокуратуру СССР. Обвинительное заключение утверждено прокурором СССР В. М. Бочковым (прокурор Союза ССР с 07.08.1940 по 19.11.1943) и направлено в военный трибунал Северо-Кавказского фронта. В печати иногда ошибочно указывается, что материалы уголовного дела были направлены в Генеральную прокуратуру СССР и утверждены Генеральным прокурором СССР А. Я. Вышинским. Генеральной прокуратура стала называться с декабря 1943 года, а А. Я. Вышинский был прокурором Союза ССР в 1935—1939 гг. (с 1939 по 1944 год — заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР).

Следственные органы сделали выводы, что вся полнота ответственности за зверства и злодеяния, учиненные в период оккупации Краснодара и края, несут руководители фашистского правительства Германии и гитлеровское командование, в частности командующий 17-й армией генерал-полковник Руоф, а также непосредственные исполнители этих злодеяний (в обвинительном заключении назывались фамилии немецких офицеров и сотрудников Краснодарского гестапо).

14—17 июля 1943 года в Краснодаре, на ул. Сталина (ул. Красная), в кинотеатре «Великан», проходило открытое заседание военного трибунала Северо-Кавказского фронта по рассмотрению уголовного дела о преступлениях, совершенных фашистами и их пособниками в период оккупации столицы Кубани и края с августа 1942-го по февраль 1943 года. Это был первый открытый судебный процесс такого рода в истории нашей страны. На скамье подсудимых было 11 человек предателей Родины.

Военный трибунал тщательно проанализировал материалы предварительного следствия. Допросил 22 свидетеля. Был допрошен свидетель Денис Антонович Головатый, отец Володи Головатого, который показал, что его сын был арестован гестапо и после этого он его не видел. После изгнания оккупантов Д. А. Головатый нашел в противотанковом рву изуродованное тело сына. На голове мальчика кожа была сдернута от лба к затылку, его невозможно было узнать.

Свидетель А. В. Котов рассказал, что 22 августа 1942 года он пришел в городскую больницу, где ранее находился на излечении. Во дворе была большая машина с темно-серым кузовом. Его схватили немцы и втолкнули в переполненный кузов машины, дверь захлопнулась. Ему стало плохо, он начал терять сознание. Тогда он порвал свою рубашку, смочил ее своей мочой и приставил к носу и рту, но потерял сознание. Очнулся в яме среди трупов, кое-как выбрался с большим трудом и ушел домой.

В судебном заседании были оглашены заключения судебно-медицинских экспертиз, представленных ведущими экспертами страны.

Военный трибунал Северо-Кавказского фронта под председательством полковника юстиции Н. Я. Майорова заслушал прения сторон, выступления общественного обвинителя, члена Чрезвычайной комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских захватчиков, известного российского писателя Алексея Николаевича Толстого, государственного обвинителя генерал-майора юстиции Л. Я. Яченина, выступления защитников, показания подсудимых.

Трибунал признал вину каждого подсудимого доказанной в добровольном поступлении на службу в полицию, участии в карательных экспедициях по борьбе с партизанами, участии в расстрелах граждан.

Суд конкретизировал вину каждого подсудимого и на основании ст. 58-1 «а», ст. 58-1 «б» УК РСФСР, а также Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. об изменниках Родины и восьмерых подсудимых приговорил к смертной казни через повешение, а троих подсудимых, как менее активных пособников, к ссылке на каторжные работы сроком на двадцать лет каждого.

Приговор был объявлен окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежал. Восемнадцатого июля 1943 года на городской площади столицы Кубани приговор был приведен в исполнение в присутствии 30 тысяч жителей Краснодара и близлежащих населенных пунктов.

В историю Великой Отечественной войны Краснодарский военный трибунал 1943 года вошел как первый судебный процесс над фашистами и их пособниками.

Этот судебный процесс широко освещался в СМИ, и, поскольку информация о применении душегубок впервые прозвучала на Краснодарском процессе, сложилось мнение, которое получило распространение, что гитлеровцы адскую машину смерти — душегубку впервые применили в Краснодаре. Но это не соответствует действительности. Фактически адское изобретение (душегубку) гитлеровцы использовали ранее — в июне 1941 года, в начале 1942 года в Польше, на оккупированных территориях западных районов СССР. Согласно материалам Международного Нюрнбергского трибунала и другим документам в Киеве душегубки применяли с 7 января 1942 года, в Риге с 29 января 1942 года, в Харькове также использовались в январе 1942 года в Керчи весной 1942 года, в Ставрополе — летом 1942 года.

События на Украине показывают, что эти исторические факты забыты, их замалчивают, они преданы забвению.

Материалы уголовного дела, рассмотренного в 1943 года судебным процессом в Краснодаре, были использованы на Нюрнбергском процессе Международного трибунала (20.11.1945—01.10.1946). Этот международный суд 4 государств и 19 к ним присоединившихся стран осудил военных и государственных деятелей фашистской Германии, признал преступным руководящий состав нацистской партии, а также охранные отряды — СС (службы безопасности — СД), штурмовые отряды — СА, тайную государственную полицию — гестапо.

Краснодарский судебный процесс 1943 года был первым, но не единственным в столице Кубани. По мере установления и разоблачения немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы оккупации в Краснодаре проходили и другие процессы.

В 1959 году в клубе швейников на ул. Красноармейской состоялся судебный процесс над предателями Родины. На этом процессе присутствовал уроженец и житель города Краснодара, участник Великой Отечественной войны, ветеран МВД, полковник милиции в отставке Е. С. Пешков, он поделился своими впечатлениями, с которыми ознакомлены и действующие сотрудники полиции. В октябре 1963 года в Краснодарском гарнизонном Доме офицеров проходил судебный процесс над участниками «Зондеркоманды СС-10А». Подсудимым вменялся в вину в том числе и эпизод о жестокой расправе над инспектором Верхнебаканского районного отделения милиции Александра Сергеевича Кукобой, разведчиком партизанского отряда «Мститель». Партизанский отряд совершил немало удачных операций по разоблачению и уничтожению диверсантов, гитлеровцев, полицаев. В ходе проведения одной разведывательно-диверсионной операции в районе Абрау-Дюрсо под руководством А. С. Кукобы он был схвачен на явочной квартире. Его пытали, склоняли к сотрудничеству, обещая всевозможные награды за предоставление сведений о дислокации партизанского отряда. За категорический отказ перейти на сторону врага и выдать им сведения о партизанах его жестоко избивали, пытали, на плечах выжгли звезды, вырвали язык. Для устрашения других у здания завода шампанских вин Абрау-Дюрсо повесили. Убийцы не ушли от возмездия и через двадцать лет получили суровое наказание по приговору суда.

В июне 1965 года, через двадцать лет после Дня Победы, настигла кара и других изменников родины. Во Дворце культуры ЗИПа состоялся последний в Краснодаре процесс над гитлеровскими пособниками. Они были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.

В 1981 году, через сорок лет после начала войны, не избежал уголовной ответственности шеф Краснодарского гестапо в 1942 году — немецкий полковник Густов Крисман. В Западной Германии в Мюнхене 70-летнего палача приговорили всего к десяти годам тюрьмы.

Выросли новые поколения, которые не видели войны, не были свидетелями зверских преступлений фашистов. Вносят свой вклад в искажение исторической правды фальсификаторы. К чему ведет забвение уроков истории, показывают события на Украине, где не чтут победителей, а глумятся над участниками Великой Отечественной войны, символами Победы, почитают других героев — бандеровцев, сотрудничавших с фашистами.

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения, изучения исторической правды остаются актуальными. Большую работу в этом направлении проводят ветеранские организации: организуются встречи с участниками Великой Отечественной войны, боевых действий, проводятся уроки мужества, патриотизма. Нужно знать и помнить правду истории!

Виктор ТАТАРКИН, старший советник юстиции, член Союза журналистов России