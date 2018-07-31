Секрет долголетия — в труде!

Как утверждают врачи и психологи, чем дольше пенсионеры трудятся, тем дольше остаются молодыми. Это логично, ведь, когда мы работаем, ставим перед собой новые задачи, постоянно решаем какие-то вопросы, что-то запоминаем, концентрируем внимание на определенных вещах.

Бесспорно, любая работа тонизирует человека, и, продолжая трудиться, люди в возрасте остаются в строю, намного обгоняя молодежь в опыте и профессионализме. Такие люди наверняка имеются в каждой профессии, но нам хотелось бы поведать о судьбе очень необычного человека…

Так издавна говорят о том человеке, кто выделяется своими особыми умениями, результатами своего труда, вызывая заслуженное уважение окружающих. В данном случае эти слова мне хотелось бы посвятить станочнику широкого профиля 4-го разряда участка текущего обслуживания и ремонта автобазы УФПС Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России» Ивану Павловичу Влахову, где он трудится последние 14 лет. Каждый рабочий день с семи утра он уже на работе, и, смею уверить, он незаменим на своем рабочем месте.

Что интересно, в этом году Ивану Павловичу исполнится (!) 88 лет, поэтому с полным правом его можно отнести к участникам трудового фронта Великой Отечественной войны. За его плечами — вдумайтесь! — 74 года общего рабочего стажа! И совсем неслучайно рядом с его рабочим местом прикреплено несколько ежегодных поздравительных писем с праздником Дня Победы от президентов России (Медведева, Путина).

Судьба Ивана Павловича не баловала: 13-летнему пареньку, оставшемуся в военное лихолетье без родителей, пришлось заботиться о себе самому. По завершении в декабре 1943 года годичной школы ФЗО (фабрично-заводского обучения) по профессии «токарь и шлифовальщик» Ивана направили на машиностроительный завод имени Г. И. Петровского в г. Гурьев, где он трудился токарем за немецким станком «Ланг». Примечательно, что для работы за токарным станком худощавый подросток всегда подставлял деревянный ящик.

Напомню, что время было военным, поэтому на предприятии царила железная дисциплина (не разрешалось пройти даже в соседний цех), на брак начисляли штрафы, а план был единым для всех, невзирая на возраст… Их цех выполнял различные заказы, в том числе и военные: изготовляли гребные валы для морских катеров, запчасти для военных грузовых автомобилей ГАЗ-АА (полуторка) и т. д…

— У меня была очень хорошая школа,— отмечает Иван Павлович. — И в ФЗО, и на предприятии нас учили настоящие мастера, профессионалы-практики, которые щедро делились всеми секретами профессии. Они дали нам очень сильную базу знаний...

Через шесть лет, в 1950 году, он женился, а через год у молодой пары родилась дочь. Жили небогато, но в свободное время он трудился на огороде, изредка охотился на уток — словом, без дела никогда не сидел. В 1952 году, в 22 года, он взял заводскую ссуду и за пару лет построил дом, сложенный из плит камыша.

А через какое-то время смог приобрести изрядно «потрепанную» отечественную машину ГАЗ-67. Руки имел мастеровые, поэтому Иван Павлович сам несколько месяцев разбирал, промывал, вытачивал и реставрировал изношенные детали, основательно изучив внутреннее устройство автомобиля. К слову, эти знания и по сей день верно служат ветерану труда — нередко к нему за советом и помощью обращаются молодые водители…

Более полувека Иван Павлович отработал в Управлении геологии и геофизики «Казнефтегазразведка» Казахской ССР, где ему был присвоен 6-й разряд токаря. Не довольствуясь знанием одной профессии, он научился работать на строгальном, фрезерном, плоскошлифовальном и расточном станках. Кроме того, за 43 года трудового стажа в качестве наставника он смог подготовить к работе 35 учеников!

В девяностые годы по семейным причинам он трудился в войсковой части в г. Великий Новгород, где проработал токарем еще десять лет, пока родная дочь не уговорила переехать к ней в Краснодар. Его квалификация была сразу востребована и на предприятии «Почта России»: он работал и электромехаником, и токарем, а ныне трудится станочником широкого профиля 4-го разряда. За его работу и в связи с 85-летием ветерана труда от руководства «Почты Россия» в 2015 году И. П. Влахову были вручены именные часы с выгравированной надписью.

Говорят, что можно вечно смотреть на три вещи, одна из которых — как работает мастер-профессионал. И это действительно так! Ведь, наблюдая за работой Ивана Павловича, нельзя оторваться от ловких движений рук, в которых, подобно фокуснику, появляются очертания его труда. Новаторский подход к делу, точность движений, аккуратность и устойчивое внимание позволяют ему качественно и в срок справляться с большим объемом работы. В его золотых руках любая деталь становится уникальной. Природа не поскупилась в отношении его таланта: он умеет делать практически всё! Более того, если он берется за что-то новое, ему это удается: к его рукам у него еще светлая голова! Профессиональное чутье мастера с многолетним стажем не заменит никакая компьютерная программа.

В руках у И. П. Влахова любое дело спорится. Он рационализатор и изобретатель (на его счету несколько премий за рацпредложения), конструктор, с легкостью читает любые технические чертежи, да и любую деталь может выточить на своем станке. Больше скажу, сейчас он может выполнить даже такую работу по ремонту автомобилей, которую иногда не могут выполнить на станциях СТО официальные дилеры! Ветеран трудового фронта способен изготовить практически любые запчасти, которые позволяют сделать возможности токарных станков, имеющихся на предприятии.

К слову, о станках. В его небольшой мастерской, где состоялась наша беседа, находится три станка: один сверлильный и два токарных, один из которых практически уже был списан. Но Иван Павлович не дал свершиться подобному «святотатству»: в свободные минуты от работы он три (!) месяца восстанавливал станок, поругивая своих предшественников. В свое время, будучи подростком, он работал именно на таком станке, который для него как старый надежный друг. А разве друга предают?!

Его профессиональные заслуги по достоинству оценены многочисленными наградами: благодарностями, почетными грамотами, среди которых есть и от Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Он награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», занесен в Книгу Трудовой Славы и Книгу Почета Управления геологии и геофизики «Казнефтестрой» Казахской ССР.

Иван Павлович — человек активный, живет под девизом: «Движение — это жизнь!». Кроме того, он очень любит читать, и общаться с ним — одно удовольствие! Вечерами всю прессу он прочитывает, что называется, от корки до корки. Остается добавить, что у него два внука, два правнука и правнучка — и все они заслуженно им гордятся!

Как хорошо, что еще живы такие люди! Свою миссию на земле они выполняют более чем достойно! Вот на кого нужно и должно равняться молодым людям! Дай Бог им здоровья и жизненных сил, чтобы еще и еще встречать весной главный праздник страны — День Победы!

Владимир МАЛЬЦЕВ