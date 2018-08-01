Сотрудники оперативных служб УФСИН России по Краснодарскому краю в первом полугодии 2018 года изъяли больше полкилограмма наркотических веществ

С начала 2018 года сотрудниками оперативных служб УФСИН России по Краснодарскому краю пресечено 24 факта доставки наркотических средств в ИК и СИЗО края разными способами.

По всем случаям попыток доставки наркотических средств материалы были переданы в органы внутренних дел и Следственный комитет РФ. За попытки доставки наркотических веществ на режимные территории пенитенциарных учреждений края к уголовной ответственности привлечено восемь граждан, к административной ответственности - один гражданин.

С начала года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 597 граммов различных наркотических средств.