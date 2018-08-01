Расследование о крупном мошенничестве в одном из вузов завершено

В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудницы одного из региональных вузов по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, 54-летняя жительница Краснодара, занимая руководящий пост в вузе, получила дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы, и, используя свое служебное положение, заключила договор с одной из организаций. В дальнейшем, выполнив часть условий проведения мероприятий, предусмотренных программой, подозреваемая похитила денежные средства, выделенные в качестве субсидии, в сумме свыше двух миллионов рублей.

При оперативном сопровождении УФСБ России по Краснодарскому краю женщина была задержана. В настоящее время предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.