Сотрудники полиции Темрюкского района раскрыли кражу

С сообщением о пропаже денежных средств в дежурную часть Отдела МВД России по Темрюкскому району обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что не обнаружила хранившиеся в ее домовладении сбережения. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Полицейские установили круг лиц, вхожих в дом заявительницы и установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 34-летний сожитель потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого злоумышленника задержали в Тверской области, куда он уехал сразу после совершения преступления.

34-летнего подозреваемого доставили в Краснодарский край, где в отделе полиции он пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.