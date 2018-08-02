Приближается 1 сентября — долгожданный праздник знаний и приятный повод для доброго дела.

Акции по сбору канцтоваров и школьной формы для детей-сирот, школьников из малоимущих и многодетных семей проводятся во многих регионах России уже не первый год. Перед началом учебного года органами и учреждениями социальной защиты населения проводится ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!» и в Краснодарском крае.

В этом году акция проходит с 1 по 27 августа. Ее цель — помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к школе.

В пунктах благотворительной помощи «Вторые руки» комплексных центров социального обслуживания населения будут принимать канцелярские товары, портфели, школьную одежду. Вещи могут быть неновыми, но обязательно чистыми и целыми.

Каждый год помощь в сборе детей к новому учебному году получает более трех тысяч кубанских семей, которые состоят на профилактическом учете. В 2017-м канцелярские товары получило свыше двух тысяч детей, школьную форму — пятьсот семь, портфели и рюкзаки — пятьсот пятнадцать, новые учебники — восемнадцать.

…Дети остро чувствуют любую несправедливость, а детские обиды живут порой очень долго, часто с годами перерождаясь в агрессивность. Если большинство взрослых в состоянии преодолеть свои эмоции, связанные с социальным неравенством, то ребенку, особенно первокласснику, невозможно понять, почему у него нет такого красивого пенала с разноцветными ручками и карандашами, как у одноклассников, почему у него такой простой и неяркий рюкзак, в котором нет кармашков и отделений, и почему коротковаты брючки…

Цель благотворительной акции «Соберем ребенка в школу!» — помочь детям, находящимся в трудной ситуации, ни в коем случае не чувствовать себя ущемленными и воспринимать себя как полноправного члена школьной семьи.

Давайте вместе сделаем 1 сентября настоящим красивым праздником для каждого ребенка!