Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло совещание о состоянии экономики и исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края за первое полугодие 2018 года.

В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, главы администраций муниципальных образований края.

— В целом ситуация в крае стабильная, экономика показывает уверенный рост. Это доказывает, что мы правильно расставили приоритеты в развитии региона. Те отрасли, на которые сделали упор, сегодня развиваются и зарабатывают,— отметил Вениамин Кондратьев. — ВРП края — 101,9 процента. Это неплохой показатель, но задача стоит по итогам года обеспечить рост ВРП выше среднероссийского уровня — 102,5 процента.

Как отметил заместитель главы региона Игорь Галась, эти показатели достижимы. В транспортировке и хранении рост объема услуг составил 105,1 процента. Итоги года оцениваются на уровне 104,5 процента к 2017 году. На рынках товаров и услуг по итогам первого полугодия все сегменты показали подъем. В сельскохозяйственном производстве темп роста составил 103,4 процента. Также хорошую динамику показывает и санаторно-курортный комплекс: с начала года в крае отдохнули 7,5 миллиона человек, что превышает данные аналогичного периода прошлого года. Традиционные города-лидеры, где больше всего побывало туристов,— Сочи, Анапа, Геленджик. Эти курорты к 25 июля приняли 5,6 миллиона отдыхающих!

— Во многом это результат успешного проведения чемпионата мира по футболу, но важный вклад вносит и диверсификация туристского продукта, появление новых направлений туризма, в том числе аграрного, гастрономического и винного,— добавил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Как было отмечено на совещании, по итогам года турпоток на курорты Кубани должен составить не менее 16,2 миллиона человек. Объем услуг края предполагается довести почти до 135 миллиардов рублей с приростом к 2017 году на 3,2 процента.

Значительно улучшилось положение дел в промышленности по сравнению с первым кварталом, когда на темпы роста отрасли повлияла приостановка работы Абинского металлургического завода. Завод снова работает на полную мощность, и индекс промпроизводства подрос до 102,4 процента. Но по-прежнему наблюдается отрицательная динамика в строительстве, где объемы выполненных работ сокращены на 5,6 процента.

— В регионе ужесточился контроль возведения многоквартирного жилья в соответствии с градостроительными планами и перспективным планированием города,— отметил Александр Руппель. — Количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов сократилось на треть. При этом ряд территорий добивается увеличения показателей за счет строительно-монтажных работ. По прогнозам, в конце года рост отрасли составит 100,9 процента.

Что касается налоговых поступлений, то, по словам Вениамина Кондратьева, с начала года в консолидированный бюджет Кубани поступило более 126 миллиардов рублей. Прирост составил более 8,5 миллиарда рублей. До конца 2018 года в краевую казну необходимо мобилизовать не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов.

— За полгода в консолидированный бюджет региона уже поступило 126,4 млрд рублей доходов, прирост — более 8,5 миллиарда,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Мы гарантируем выполнение финансовых обязательств перед жителями края.

Губернатор отметил, что перед руководителями городов и районов стоит задача обеспечить рост поступления платежей в консолидированный бюджет до конца года не ниже 107 процентов. Кстати, тридцать один муниципалитет с этой задачей уже справляется. Среди них — Ленинградский, Туапсинский и Кореновский районы и город Горячий Ключ.

Однако есть территории, где поступления доходов ниже прошлого года. Это город Армавир, Абинский, Успенский, Северский и Темрюкский районы. Вениамин Кондратьев потребовал у глав муниципалитетов разъяснить сложившуюся ситуацию. Так, в Армавире снизился индекс промпроизводства, выросла задолженность по арендной плате. По словам мэра города, темп роста доходов в первом полугодии составляет 97,5 процента.

— Основная причина — снятие с учета крупного налогоплательщика — банка ВТБ. В целом объем налоговых поступлений муниципалитета снизился на 42 миллиона рублей,— пояснил Андрей Харченко.

В Абинском районе снижение связано с временным простоем электрометаллургического завода, а также недоимкой по налоговым доходам.

Губернатор поручил своему заместителю Игорю Галасю совместно с главами муниципалитетов детально проанализировать положение в экономике районов и, если необходимо, подключиться к решению проблем.

— До конца года есть время найти резервы, чтобы исправить ситуацию и улучшить работу на местах. В первую очередь необходимо качественно и эффективно организовать процесс сбора имущественных налогов с физических лиц. Ведите диалог с людьми, организуйте масштабную разъяснительную работу, чтобы жители понимали, за что они платят,— сказал Вениамин Кондратьев. — Налоговым органам при этом необходимо своевременно уведомлять людей и грамотно вести базу объектов налогообложения.

По словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Елены Пивоваровой, в текущем году поступления в бюджет от уплаты имущественных налогов составляют 13,3 миллиарда рублей.

— Завершить отправку уведомлений планируется в середине августа. До 1 декабря физические лица должны закрыть свои налоговые обязательства,— сказала она.