Обеспечить противопожарную безопасность

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, участие в котором приняли представители регионального ГО и ЧС, профильных министерств социальной сферы, специалисты муниципалитетов.

— В Сочи огонь унес жизни восьми человек. Сгорело здание, непонятно как, кем и из чего построенное. Такие объекты должны быть в зоне внимания сотрудников ГО и ЧС. Необходимо регулярно проверять их и оперативно устранять неполадки, чтобы подобное не повторялось,— сказал Андрей Алексеенко. — В зоне пристального внимания должны быть социально значимые объекты — учреждения с круглосуточным пребыванием людей, их в крае двести тридцать семь: больницы, учреждения культуры и спорта, детские сады и школы.

На противопожарную защиту этих учреждений из краевого бюджета в текущем году выделено 211,6 миллиона рублей. Андрей Алексеенко отметил, что необходимо обратить внимание на исправность систем противопожарной автоматики, путей эвакуации и на наличие вывода сигнала о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны.

По словам первого заместителя главы региона, 17 июля в каждом муниципалитете организована работа межведомственных комиссий по приемке образовательных учреждений к новому учебному году.

— Основные усилия надзорных органов МЧС в этот период будут направлены на то, как в школах реализованы меры пожарной безопасности,— сказал он.

Второй вопрос, который обсудили члены комиссии, касался образования над морем смерчей. В этом году Гидрометеонадзор зарегистрировал уже шесть вихрей, и пик опасного явления, по прогнозам специалистов, придется на август.

— Необходимо организовать мониторинг прибрежных территорий, чтобы вовремя предупреждать появление смерчей, оповещать об этом жителей и гостей Кубани,— сказал Андрей Алексеенко, добавив, что в ближайшее время краевые службы будут оснащены специальной радиолокационной техникой, которая позволит выявлять образование смерчей на самой ранней стадии.

— Но и сейчас всем службам необходимо держать ситуацию на контроле, чтобы не допустить ЧС,— подытожил он.