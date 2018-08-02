Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание с главами муниципальных образований по вопросу наполнения бюджета региона и обеспечения снижения задолженности по арендной плате за землю.

План-прогноз доходов консолидированного бюджета края на текущий год составляет 11 миллиардов 454 миллиона рублей. По итогам шести месяцев этого года он исполнен на 46 процентов, или пять миллиардов 217 миллионов рублей. Темп прироста составил 101 процент. Исполнение плана по арендной плате за землю составило 42 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличены на 133,5 миллиона рублей, или на четыре процента. Исполнение плана по доходам от продажи земельных участков — 60 процентов.

— Хороший потенциал для пополнения бюджета составляют свободные земельные участки, выявленные в ходе инвентаризации. Их нужно эффективно вовлекать в хозяйственный оборот,— сказал Сергей Болдин. — Главам муниципальных образований необходимо обеспечить своевременное и оперативное проведение мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за землю, а также активизировать работу по списанию задолженности, которую нельзя взыскать.

Лидерами в этом направлении стали Гулькевичский, Староминский, Туапсинский, Белоглинский, Приморско-Ахтарский районы и город-курорт Сочи.

Как было отмечено на совещании, сумма задолженности в полном объеме охвачена претензионно-исковой работой, должникам направлено более 16 тысяч претензий на сумму 1,3 миллиона рублей.