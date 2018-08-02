Эффективное взаимодействие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским.

— С Южным ГУ Банка России у региона налажено конструктивное взаимодействие,— отметил Вениамин Кондратьев. — Особое внимание уделяется работе по удержанию инфляции, которая в июне в Краснодарском крае составила 1,3 процента в годовом выражении. За последние два года общими усилиями прекращена деятельность тридцати пяти финансовых пирамид, нормализована ситуация в сфере обязательного автострахования.

— Эта работа будет продолжена,— добавил Руслан Вестеровский. — У Банка России с регионом много зон пересечения, они касаются и развития малого и среднего бизнеса. Мы проводим мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. В целом мегарегулятор становится более открытым и для широкой аудитории, и для наших партнеров.

Кредитный портфель края на сегодня составляет почти 1,5 трлн рублей. В общем объеме выданных средств важно увеличивать долю малого и среднего бизнеса, подчеркнул губернатор.

— Займы сегодня являются основным источником для развития небольших предприятий агропромышленного комплекса, курортной сферы, промышленности,— сказал Вениамин Кондратьев. — В основном бизнес обращается именно в региональные банки, поэтому необходимо сохранить их структуру и количество. При этом правила работы финансовых учреждений должны быть жизнеспособными и понятными для предпринимателей.

Еще одним ключевым моментом во взаимодействии края с Южным ГУ Банка России является обеспечение доступности финансовых услуг в сельской местности. Вениамин Кондратьев обратил внимание на необходимость сохранения числа банкоматов. По его словам, сегодня большинство селян получает заработную плату в безналичной форме.

— Жители станиц и сел должны иметь возможность пользоваться всеми банковскими продуктами. Многие услуги, доступные жителям больших городов, недоступны в сельской местности. Здесь необходимо найти золотую середину,— сказал глава региона.