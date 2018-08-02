Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский встретился с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России», который стартовал в октябре прошлого года по поручению президента РФ. Цель конкурса — выявление и поддержка наиболее перспективных руководителей.

Четыре участника полуфинала прошли бесплатное обучение по программе повышения квалификации «Финансовое консультирование». Четверо зачислены в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Краснодарского края. Армен Новиков назначен заместителем начальника отдела проектного Управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона. Павел Трифонов теперь главный специалист отдела правового обеспечения Фонда развития промышленности края.

— Наша задача — отобрать целеустремленных и перспективных людей для работы в органах власти,— подчеркнул заместитель руководителя региона, добавив, что работа с другими участники продолжается, так как молодые специалисты зачастую остаются незамеченными.

В свою очередь участники встречи заметили, что для работы на государственной и муниципальной службе необходим управленческий опыт. Нужны как лидеры, способные вести за собой, так и менеджеры, обладающие различными навыками и компетенциями.

По словам начальника Управления кадровой политики администрации Краснодарского Геннадия Стрюка, для поиска кадров необходим определенный механизм.

— Молодежи необходимо движение вверх — наши кадровые лифты должны провезти наиболее активных и способных специалистов по этажам государственной системы,— сказал он.

Основной вопрос, который обсуждался на встрече,— сотрудничество в сфере кадровой политики, а именно участие финалистов в региональных кадровых проектах в качестве приглашенных экспертов.