Торжественный день

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский поздравил выпускников Краснодарского университета МВД.

Триста двенадцать специалистов получили свидетельство об окончании вуза, им присвоено звание «лейтенант полиции». Пятьдесят два слушателя окончили университет с отличием.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Виталий Наумейко, начальник Управления на транспорте МВД России по ЮФО Владимир Струков, заместитель руководителя СУ СК РФ по краю Сергей Солнцев.

— Хотел бы поблагодарить преподавательский состав и командиров за то, что были рядом с вами, давали знания, делились своими навыками и умениями,— отметил Алексей Копайгородский. — Теперь вы пополните ряды нашей доблестной полиции. Желаю вам идти по жизни с высоко поднятой головой и защищать спокойствие наших граждан.

В ближайшее время дипломированные специалисты, среди которых следователи, участковые, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники ГИБДД, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и информационной безопасности, психологи, пополнят территориальные органы внутренних дел.