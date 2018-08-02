Работника нужно беречь

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев провел селекторное совещание, на котором обсудили меры по снижению уровня производственного травматизма.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, представители органов исполнительной власти.

— В первом полугодии текущего года в организациях региона по сравнению с аналогичным периодом 2017 года общий производственный травматизм уменьшился на 14,4 процента, тяжелый травматизм — на 18,6 процента, смертельный травматизм — почти на 35 процентов,— сказал Сергей Гаркуша.

Особое внимание на совещании было уделено обеспечению безопасности при работах в водопроводных, канализационных и газовых колодцах в связи с возросшим количеством несчастных случаев при выполнении работ на этих потенциально опасных объектах.

Также он отметил, что проводимая в крае работа позволила добиться положительного результата. С 2015 года по настоящее время в организациях ЖКХ при выполнении этих работ тяжелых и несчастных случаев со смертельным исходом, к счастью, не зарегистрировано.