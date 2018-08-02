Создана Черноморская экономическая зона

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития «Кубань-2030» представители Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского и Туапсинского районов договорились о сотрудничестве при создании Черноморской экономической зоны, в которой сосредоточены крупнейшие российские морские порты, а также курорты федерального и регионального значения. Кроме того, территория обладает уникальным для России природным ландшафтом.

— При всех преимуществах у муниципалитетов одна общая проблема — недостаточно развитая транспортная инфраструктура. Мы делаем большие ставки на развитие и доходность наших курортов, но если туристы не будут иметь возможности комфортно доехать, то говорить об увеличении их числа крайне затруднительно,— отметил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. — Активно развиваются грузовые порты в Туапсе, Новороссийске и Темрюкском районе, но возможности морских пассажирских перевозок и ресурс морских портов Сочи, Геленджика и Анапы используются недостаточно.

Черноморская экономическая зона, как неоднократно отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несет стратегическую функцию в качестве южных ворот страны. Во флагманском проекте Стратегии «Пространство без границ» представлена программа «Южный морской фасад России», определяющая приоритетные проекты по развитию черноморского побережья.

В ближайшее время муниципалитетам предстоит создать советы экономических зон, которые должны утвердить двенадцать ключевых проектов развития экономической зоны. По словам министра экономики края, для всех зон определен куратор. Уже проводятся координационные совещания по образованию советов, в которых принимают участие представители отраслевых органов власти и разработчиков стратегии.

Напомним: согласно Стратегии социально-экономического развития «Кубань-2030» в регионе организуют семь экономических зон: Северную, Центральную, Восточную, Черноморскую, Предгорную, а также Сочинскую и Краснодарскую агломерации.

— Сейчас стратегия находится на финальном этапе согласования с федеральными органами власти. Законодательно документ будет утвержден только к концу года, но приоритетные для нас проекты и направления необходимо реализовывать уже сейчас,— подчеркнул министр Александр Руппель. — Объединение в одно экономическое пространство позволит муниципальным образованиям комплексно развивать территорию, принимать участие в масштабных программах, направлять совместные усилия на достижение перспективных целей и задач.