Есть такая профессия...

Жизнь в современном мире скоротечна: войны, конфликты, события радостные и печальные, кризисы — и всё мимо нас проходит, как кадр многосерийного фильма. И зачастую за этим не замечаем, а еще хуже — забываем, кому и за что мы обязаны в этой жизни. Человеческая память способна помнить всё до мелочей, а порой — ничего. В этом ее уникальность.

Много лет назад человечество стояло на пороге величайшей трагедии — аварии на Чернобыльской АЭС. Мирный атом вышел из-под контроля, сокрушая всё на своем пути, без войны потянулись колонны беженцев, зачастую сумевших захватить не всё необходимое.

Когда произошла авария, еще многие, как граждане, так и ученые, не понимали масштабность аварии. В трудных ситуациях по-разному проявляется человеческая сущность. Кто-то впал в панику, кто-то бежал без оглядки подальше, а кто-то стал грудью на защиту, и сработал, как невидимая пружина в душах этих людей, годами накопленный опыт профессиональных качеств, умение самопожертвования. Они спокойно, с пониманием степени приносимой жертвенности отважились исполнять долг, привитый семьей, школой, верностью присяге и государству. В этой большой катастрофе сотни тысяч людей делали свое дело, жертвуя самым дорогим: здоровьем, жизнью, благополучием своей семьи.

Об одном из них хотелось бы поведать.

Речь пойдет о моем друге со школы — подполковнике внутренней службы в отставке Юрии Степановиче Канатенко, по воле судьбы оказавшемся у разрушенного взрывом атомного реактора, извергающего смертельную опасность человечеству, планете. Он не просто оказался там, а с первой минуты выполнял свою служебную обязанность начальника станции, поддерживая связь между работающими над устранением последствий аварии и штабом оперативного управления, созданным при МВД Украинской ССР. Юрий Степанович выполнял работу по координации сил и средств, поддерживающих правопорядок, в течение нескольких суток, невзирая на страшную опасность, грозившую каждому, кто находился в особой зоне.

Юрий родился в семье кадрового военнослужащего Степана Васильевича Канатенко, был он младшим ребенком, кроме него в семье росли старшие братья — Валентин и Сергей.

В краснодарской средней школе №40 сидели мы с Юрием за одной партой, занимались спортом, а Юрий, несмотря на свой небольшой рост, любил играть в баскетбол и добивался успехов.

Детство в семье военнослужащего определило судьбу моего друга и его братьев. Старший брат Валентин отслужил срочную службу в ВДВ, средний брат Сергей выбрал профессию военного, поступив учиться в Новочеркасское училище связи. Для мальчишек конца шестидесятых годов было очень престижно стать военным. И Юрий не исключение — поступил также в Новочеркасское училище связи.

По окончании учебы он был распределен на службу во внутренние войска МВД Киевского военного округа, куда и прибыл для прохождения службы, уже с женой Варварой. Военная служба проходила на территории Украины. Крепла семья, жена надежно обеспечивала тыл мужа-офицера, и всё было относительно спокойно до 26 апреля 1986 года, который изменил все.

Ю. С. Канатенко 25 апреля заступил на суточное дежурство в качестве оперативного дежурного по МВД Украинской ССР. Как только произошла авария на энергоблоке Чернобыльской АЭС, поступила команда выдвинуться к месту события, ознакомиться с обстановкой и сообщить о масштабах разрушения в оперативный штаб МВД.

После получения указаний о координации действий сил и средств принял меры к эвакуации людей, находящихся в опасной зоне, организации оказания первой медицинской помощи.

Уже спустя сутки в зоне стихии были созданы отряды из военнослужащих, сотрудников МВД, специалистов-атомщиков, медицинских работников. С ними нужна была связь, которую и обеспечивали сотрудники всех ведомств, в том числе и Ю. С. Канатенко. В череде напряженной работы он не сразу понял, что на исходе вторые сутки его нахождения, а также подчиненных в зоне аварии. Состояние становилось утомленным, начала кружиться голова, мучила жажда, но это отнесено было на бессонную ночь и напряженную суточную работу. Только когда подчиненные начали терять сознание, он понял всю опасность своего положения, а также тех, кто работал рядом и вместе с ним. Замена прибыла только к исходу третьих суток. Многим, в том числе и Юрию Степановичу, понадобилась медицинская помощь. Но главная задача — по созданию устойчивой связи и скоординированных действий сил и средств по ликвидации аварии на начальном этапе — была выполнена.

Вернувшись домой в киевскую квартиру, отдохнул и вышел на службу, но проведенные дни возле ядерного реактора начали давать о себе знать. Началась другая жизнь: обследования, лечение, реабилитация. Молодой 36-летний организм брал свое, однако спустя годы по состоянию здоровья Юрий был комиссован с военной службы, появился новый статус — пенсионер.

Далее начались необратимые политические события в стране, в республике. К статусу пенсионера добавилось злое «москаль»…

Старший брат уже проживал в Краснодаре, и на семейном совете было принято решение ехать домой на Кубань, в Краснодар.

Продав киевскую квартиру по бросовой цене, семья Юрия Степановича перебралась в Краснодар, где в настоящий момент и проживает скромной жизнью подполковник внутренней службы в отставке, когда-то ценой собственного здоровья внесший большой вклад в дело спасения Европы, Европейской части России и ставшей независимой Украины.

Воспитал детей, воспитывает внуков, поддерживает связь со своими одноклассниками, своими братьями, тоже уже пенсионерами. Большое внимание уделяет общественной наставнической работе. Он всегда был почетным гостем на встречах с молодыми сотрудниками — моими подчиненными.

Россия, ставшая правопреемницей некогда великой державы СССР, пославшей Ю. С. Канатенко на исполнение воинского долга, оценила его подвиг и в 2006 году в связи годовщиной — двадцатилетием чернобыльской аварии наградила орденом Мужества. Также он награжден государственной медалью «За охрану общественного порядка».

В беседе со мной Юрий Степанович поделился: «Ни о чем не жалею, жизнь прожил достойно и главный лозунг офицера — „Есть такая профессия — Родину защищать” — выполнил!»

Геннадий ВЕЦКИЙ, полковник милиции в отставке

Фото из семейного архива