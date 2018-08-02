Горы Кавказа станут чище. Раздельный сбор отходов внедрят в Кавказском биосферном заповеднике. Экологический проект, который реализуется совместно с Сочинским отделением Российского географического общества, получил президентский грант. Проект стал одним из победителей среди девяти тысяч заявок.

— В год Кавказский заповедник посещает более 250 тысяч гостей. В основном туристы выбирают одно- или двухдневные маршруты. Естественно, путешественники берут с собой продукты, воду, другие необходимые вещи, которые затем превращаются в мусор. Сегодня структура отходов такова, что мало их собрать и вынести — их необходимо обезвредить, а это значит рассортировать и отправить на переработку. Проектом «Чистые горы Кавказа» мы решили показать бережное отношение к природе,— пояснил заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.

В этом сезоне контейнеры для сбора мусора появятся на первых трех точках — на Лауре, в Тисо-самшитовой роще и на территории административного офиса Кавказского заповедника в Адлере. В случае положительного опыта подобные урны могут быть установлены и на других туристических маршрутах. А удачной реализация проекта может быть только при условии тесной работы с бизнесом. К сожалению, несколько первых попыток внедрить в Сочи систему «Ноль отходов» оказались безуспешными. Связано это было не только со сложностями вывоза отходов на полигоны Краснодарского края, но и с отсутствием в городе компаний по переработке. Сегодня ситуация изменилась. Сейчас в олимпийской столице таких предприятий более семи.

— Мы занимаемся переработкой вторичного сырья. Что-то перерабатываем сами, что-то отправляем на предприятия в другие города. Например, из пластиковых бутылок получаются специальные гранулы, из которых на заводе в Волгограде делают те же самые пластиковые бутылки. Картон, пенопласт используются для создания строительных блоков,— пояснил предприниматель Алексей Белых.

В рамках гранта на проект «Чистые горы Кавказа» выделено почти полтора миллиона рублей. Большей частью эти средства будут направлены на просветительскую работу среди населения. Особое внимание будет уделяться подрастающему поколению. Уже разработано несколько экологических уроков, посвященных раздельному сбору, которые пройдут во всех школах курорта. Появятся в учебных заведениях Сочи и ящики для сбора макулатуры.

— В рамках проекта также будет создан специальный сайт. Он будет включать в себя не только интересную и познавательную информацию о раздельном сборе отходов, но и данные обо всех предпринимателях, занимающихся переработкой. Это будет единое информационное пространство, посвященное теме раздельного сбора,— отметила заместитель директора Кавказского заповедника Ирина Пешнова.

Тема раздельного сбора мусора для Сочи стоит очень остро. Сегодня на курорте образуется порядка 370 тысяч отходов в год, а расходы на их вывоз постоянно растут. Если в 2016 году они составляли 507 миллионов рублей, то в 2017-м — уже 545. При этом раздельный сбор позволяет не только извлечь до 50 процентов сырья для вторичной переработки, но и сократить «мусорные» платежи. Примером такой «зеленой» экономики служит курорт «Роза Хутор». В настоящее время на горном комплексе работает около двухсот бизнесов разной величины, включая отели, рестораны, магазины, и каждый из них осуществляет закупки и производит отходы. За зимний сезон-2017—2018 с курорта «Роза Хутор» на переработку была отправлена тысяча кубометров картона и пластика, собранных с помощью пяти контейнеров-накопителей, расставленных на территории комплекса.

— Сегодня на курорте запущен собственный сервис по ежедневному сбору вторсырья. Весь картон, пластик, стеклянные бутылки из магазинов, баров, ресторанов и отелей каждый день собирается соответствующей службой. Вторичное сырье передается на дальнейшую переработку, а работающие на курорте «Роза Хутор» предприниматели сокращают расходы на вывоз мусора,— сообщили на горном курорте.

Раздельный сбор мусора поддерживают и предприниматели на побережье. Специальные контейнеры для сбора батареек были установлены в комплексе зданий Олимпийского университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза». За полгода гости и жители Сочи собрали около ста килограммов отслуживших аккумуляторов, которые отправляются на переработку в Челябинск. Такой способ позволяет не только беречь природу, но и извлекать чистые металлы или их соли, графит и железо без первичных ресурсов. К началу курортного сезона почти двести урн для раздельного сбора появилось на пляжных территориях Сочи. Более 150 контейнеров для пластиковых бутылок и алюминиевых банок было установлено на городских площадках для мусора.

— Концепция раздельного сбора начинается с низов, то есть с частных лиц. И ее эффективность зависит от добросовестности дальнейшей сортировки. С 1 января 2018 года ряд категорий отходов уже запрещено захоранивать на полигонах. Раздельно собирая отходы, мы в первую очередь снижаем нагрузку на окружающую среду, способствуем сохранению и улучшению состояния экосистемы, мы экономим природные ресурсы и развиваем экономику государства,— подчеркнул заместитель директора Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Максим Леонов.

Вводить раздельный сбор отходов на всех хозяйствующих субъектах новый Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обяжет с 1 января 2019 года. Сочи и Кавказский заповедник к этому готовы. Горы Кавказа становятся чище.

Ирина СИЗОВА