Переезд — без сожалений

Военные действия, охватившие мирное население Луганской области, заставили многих россиян и кубанцев, в частности, протянуть руку помощи соседям. В 2016 году в крае была утверждена подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Содействие занятости населения», которая призвана решать вопросы по устранению имеющегося кадрового дефицита в медицинских и педагогических работниках для сельских поселений Краснодарского края и оказанию содействия в обустройстве и адаптации на территории РФ гражданам Украины, прибывшим в регион в период с 2014 года.

По-людски

Благодаря действию этой программы в январе нынешнего года из Луганской области в Туапсе переехала семья Юлии Деревянко. Юлия Ивановна быстро трудоустроилась по специальности, в чем помогла программа, учителем истории и обществознания СОШ №6. Отзывчивый коллектив и добродушная атмосфера в учебном заведении помогли адаптироваться на новом рабочем месте с первых дней. У детей появилось много новых друзей и развлечений, и они нисколько не жалеют о переезде.

Спасибо, доктор!

Олег Поварницын — врач-кардиолог с 25-летним стажем работы, начал работать в МБУЗ «Кущевская ЦРБ» в марте 2015 года. Двадцать третьего декабря 2016 года он подал документы по программе переселения — и уже 13 января имел на руках свидетельство переселенца. В июне 2017 года вся его семья получила документ о гражданстве РФ. Супруге была предоставлена работа делопроизводителя. И детям жизнь в мирной дружелюбной обстановке помогла быстро преодолеть стресс. Олег Валерьевич за три года работы в ЦРБ уже дважды был удостоен благодарности администрации МО Кущевский район!

Консультации по вопросам участия в программе можно получить в отделе трудоустройства и трудовой миграции Управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, тел. 8 (861)252-45-07.