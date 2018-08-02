Прекрасная Елена

Возлюбленная Хоботова в «Покровских воротах» и главная героиня в «Асе» по одноименной повести Тургенева — такой Елена Коренева вошла в историю советского кино. В кино российском ей тоже нашлось место: на XXIX ОРКФ «Кинотавр» в Сочи актриса представляла сразу две картины.

Актриса, а не галерейщица

— Елена Алексеевна, ваши роли в «Лете» Кирилла Серебренникова и «Ван Гогах» Сергея Ливнева можно считать возвращением в кинематограф?

— У меня нет ощущения, что я вернулась, но объективно для прессы и публики это выглядит именно так: кто-то выпадает из нашего сознания и видения, а кто-то нет. Когда я уехала жить в Америку по браку, изменилась моя личная жизнь, изменилась профессия: я оторвалась от актерства осознанно и очень надолго, а потом вернулась в него. Вернулась, когда поняла, что все-таки я галерейщицей и кем-либо еще другим не стану: я человек творческий, так уже сложилось, и мне надо с новыми силами и взглядами заниматься прежним делом с принципиально другим к нему отношением.

В США я занималась в студиях, но на Западе по-другому преподают актерское мастерство, и там есть самые разные школы, притом что все они опираются на систему Станиславского. Так что субъективно, с моей точки зрения, я даже за океаном не выпадала из профессии.

— Как считаете, у одного из ваших фильмов есть шанс на награды кинофестиваля?

— Я отношусь, как многие, к премиям и призам на фестивалях с долей хорошей иронии. Мы знаем, что не бывает самого лучшего: есть лучший фильм, артист, режиссер в данной ситуации для данного конкретного жюри и в конкретных обстоятельствах, потому что у всех нас есть свои пристрастия. Я это поняла довольно давно: не раз бывала в жюри и знаю, как всё происходит.

И все-таки год назад я осознала силу премий, когда получила «Нику» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ее звали Муму» своего друга Володи Мирзоева. За тот год, что прошел с «Ники», она принесла мне «эффект получения приза» и освещение этого факта в прессе: народ как-то воспрянул, и все, кто меня давно знает и с кем я давно дружу, вдруг стали мне предлагать эпизодические роли. Мне это мне показалось очень смешным, и от многих эпизодов я отказалась.

Антиутопия об аистах

— Кто последним предлагал роль актрисе Кореневой?

— Володя Мирзоев, о котором я только что вспоминала. Он собирается снимать антиутопию, причем это будет интернет-сериал — его будут показывать на ресурсе одной социальной сети. С Володей я дружу больше двадцати лет, почти столько же работаю с ним как с режиссером и доверяю его творческому вкусу и методу. Героиня, которую я собираюсь играть, вполне отвечает моему настроению своим жизненным кредо, своей мудростью: она — хранительница древних традиций и повелительница аистов.

Сериал называется, если я не путаю, «Неправильные», и это будет антиутопия об абсурде и трагизме нашей жизни, хотя происходить события фильма будут в будущем.

— В театре вы тоже работаете?

— Вернувшись на постоянное место жительства в Россию после моего длительного американского периода, я постоянно работаю в театре, но не репертуарном: я не иду в штат, хотя мне предлагали, и не раз. Вот весною мы с Володей Мирзоевым — опять с ним, да,— выпустили спектакль «Две стрелы в спину» по пьесе Александра Володина. Это независимый проект артистов театра-студии «Белый шар», кроме меня в нем играют студенты из Щукинского.

Как мне кажется, получилось небезынтересно: блистательная советская драматургия с детективным сюжетом и очень необычное пространство, потому что в оригинале второе название этой пьесы Володина — «Детектив каменного века».

Досье «Кубани сегодня»

Елена Коренева родилась в Москве в семье кинорежиссера Алексея Коренева и ассистента режиссера по актерам киностудии «Мосфильм» Натальи Кореневой. В шестнадцать лет дебютировала в кино в роли Дуни Бабуриной в комедии отца «Вас вызывает Таймыр». Окончила Высшее театральное училище имени Б. Щукина (курс Л. Ставской) и Высшие режиссерские курсы (мастерская А. Митты). В 1975—1977 гг. — актриса театра «Современник», в 1977—1979 гг. — актриса Театра на Малой Бронной, в 1995—1997 гг. — актриса Театра имени К. С. Станиславского.

В 1982—1993 гг., будучи замужем, жила в США, работала официанткой и арт-дилером.

Снялась в фильмах «Романс о влюбленных», «Ася», «Сибириада», «Ярославна, королева Франции», «Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Анна Карамазофф», «Камень» и др. По собственным сценариям сняла короткометражки «Ноктюрн Шопена» и «Люся и Гриша». Автор биографической прозы «Идиотка», «Нет-ленка» и «Твари творчества».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО