Юрию Михайловичу Панчишному — пятьдесят!

Заместитель начальника Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ЮФО Юрий Михайлович Панчишний отметил свой юбилей. Он родился 31 июля 1968 года на Дальнем востоке, в Хабаровске. На Кубани — с 1985 года. В Советской Армии служил с 1987 по 1989 год в Западно-Сибирском военном округе.

В 1992 году Юрий Михайлович окончил Краснодарский политехнический институт. Высшее техническое образование оказалось в тот период невостребованным. И тогда он продолжил семейную династию. Его отец Михаил Николаевич Панчишний служил оперативным дежурным отдела внутренних дел на станции Краснодар. Старший брат Игорь Михайлович служил в этом же подразделении милиционером, а затем следователем. 24-летний Юрий Михайлович был назначен на должность оперуполномоченного отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Краснодарского линейного отдела внутренних дел. Тогда специализированные подразделения по предупреждению и раскрытию замаскированных хищений в сфере грузовых перевозок возглавлял капитан милиции Руслан Расуевич Тимаев, опытный оперативный работник. Юрию Михайловичу повезло с наставниками, он быстро осваивал азы оперативной деятельности. И сейчас он с благодарностью вспоминает своих наставников и руководителей — Р. Р. Тимаева и начальника ОБППГ Северо-Кавказского УВД на транспорте подполковника милиции Владимира Ильича Гукова.

Юрий Михайлович быстро продвигался по служебной лестнице. Через три года он назначен старшим оперуполномоченным ОУР уже Краснодарского линейного УВД на транспорте, а затем заместителем начальника ОУР этого же управления. Теперь он организовывал и раскрывал преступления в сфере пассажирских перевозок. В дальнейшем служил в должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного по ОВД Краснодарской группы отдела собственной безопасности Северо-Кавказского УВДТ, затем старшим оперуполномоченным по ОВД отдела собственной безопасности Азово-Черноморского УВД на транспорте. В 2003 году — главный инспектор инспекции штаба АЧ УВДТ. С этой должности был назначен заместителем начальника — начальником штаба Краснодарского линейного УВДТ. С июня 2011 года — заместитель начальника Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ЮФО.

Уважаемый Юрий Михайлович! Двадцать шесть лет Вы посвятили службе оперативно-разыскной и руководящей деятельности в одном подразделении ЛУ МВД России на транспорте. На всех ступенях службы Вас отличает высокий профессионализм, преданность делу, избранной профессии, честность, порядочность, внимательное отношение к личному составу, ветеранам, гражданам. Ваш путь — от лейтенанта милиции до полковника внутренней службы, от оперуполномоченного до заместителя начальника Краснодарского линейного управления. Вы достойно продолжили семейную династию — отца Михаила Николаевича, майора милиции, брата Игоря Михайловича, подполковника юстиции. Не знаем, какую дорогу изберет Ваш сын, десятилетний Миша, названный в честь деда. Возможно, продолжит семейную династию, но это уже его выбор. Вы требовательны к себе и подчиненным и одновременно являетесь наставником молодых сотрудников, умело передаете свой опыт и опыт ветеранов, с которыми Вы служили. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в коллективе — ветеранов, коллег территориальных органов внутренних дел Кубани.

У вас немало наград. Это медали «За отличие в службе» первой, второй, третьей степеней, «За заслуги в управленческой деятельности» третьей степени, «200 лет МВД России»; нагрудные знаки: «За отличную службу в МВД», «За верность долгу», «Штабам МВД России 90 лет», «Участник боевых действий»; Почетная грамота МВД России.

Уважаемый Юрий Михайлович! От коллектива Краснодарского линейного управления, себя лично поздравляем Вас со славным юбилеем, желаем крепкого здоровья, успехов в службе и личной жизни, благополучия, добра и мира.

П. ШЕВЕЛЕВ, начальник Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, полковник полиции