Обновлен зал авангарда

Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко обновил постоянную экспозицию «Русское искусство XVI — начала XX веков».

Зрительный ряд эпохи рубежа XIX—XX веков дополнен произведениями Натальи Гончаровой, Александры Экстер, Константина Медунецкого, Ольги Розановой, Михаила Менькова, Ивана Гавриса.

Художница-авангардистка, представительница движения «лучистов» Наталья Гончарова входит в список самых дорогих русских художников. В экспозиции представлена ее работа «Дровокол».

Оформление особого направления беспредметного искусства, которое получило название «конструктивизм», связано с деятельностью Константина Медунецкого. Его «Цветоконструкция №7» принимала участие в девятнадцати российских и зарубежных выставках.

Посетители смогут увидеть произведения представительницы русского авангарда, одной из основоположниц стиля ар-деко Александры Экстер; живописца, ученика К. Малевича Ивана Гавриса; деятеля русского авангарда, ближайшего помощника К. Малевича периода общества «Супремус» Михаила Менькова.