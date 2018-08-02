Дерево ждет голосов

Лучшим деревом страны может стать тюльпанное дерево из сочинского поселка Головинка. Уникальная природная достопримечательность стала участником конкурса «Российское дерево года».

— Цель конкурса — повысить осведомленность населения о деревьях — памятниках живой природы как наследии наших предков путем поиска и продвижения исторических деревьев и их связи с людьми. Мы хотим вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы и защиты,— сообщают организаторы.

Легендарный лириодендрон тюльпаноносный из Сочи в этом году отметит 179 лет. Сорокаметровый исполин — единственный из посаженных по приказу генерала Раевского в 1839 году сохранился до наших дней. В советское время молния расколола ствол дерева, но его удалось спасти. В случае, если тюльпанное дерево победит, его будут номинировать на ежегодный международный конкурс «Европейское дерево года». В прошлом году победителем российского этапа стал дуб из Белгородской области и в конкурсе «Европейское дерево года» из тринадцати претендентов занял почетное третье место. В этот раз из Национального реестра старовозрастных деревьев экспертами отобрано двенадцать претендентов. Проголосовать за тюльпанное дерево Сочи можно на сайте конкурса «Российское дерево года» до 1 октября.

Ирина СИЗОВА