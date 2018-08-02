Казачество на Кубани обретает новые силы

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда провел расширенное заседание Совета атаманов, на котором обсуждались вопросы развития экономической базы казачьих обществ, приоритетные направления в сфере патриотического воспитания казачьей молодежи, результаты несения государственной службы и охраны объектов муниципальной и государственной собственности казачьими охранными предприятиями, а также проект федерального закона «О развитии российского казачества».

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Алексей Ермаков, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Николай Гриценко, прокурор края Сергей Табельский, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, представители правоохранительных органов, Министерства образования и науки края, главы районов, директора казачьих школ, кадетских корпусов и руководители муниципальных отделений Союза казачьей молодежи Кубани.

Совет атаманов начался с торжественного награждения казаков, отличившихся в охране общественного порядка во время проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу. Им вручили медали и ордена. Затем Николай Долуда подвел итоги деятельности Кубанского казачьего войска за первое полугодие.

Знать, понимать, чувствовать

— Сегодня Кубанское казачье войско — это 52854 казака. Двадцать седьмой год подряд мы проводим парад, посвященный принятию Закона о реабилитации репрессированных народов. В этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи казаков и 2,5 тысячи детей, входящих в Союз казачьей молодежи Кубани,— сказал войсковой атаман. — Провели поминовения, посвященные трагическим событиям Гражданской войны, а также героям казакам: Тиховские, Чамлыкские и Корниловские. Главное, что из года в год количество участников поминовений неуклонно растет. В этом году в них приняло участие около пяти тысяч человек. С начала этого года прошло 26 отчетных, отчетно-выборных и выборных сборов. В Темрюкском и Калининском районных казачьих обществах теперь новые атаманы.

Говоря о штабах РКО, Николай Долуда отметил, что в работе некоторых из них есть недочеты. В частности, в штабе Екатеринодарского РКО, работу которого необходимо поднять на более высокий уровень. По мнению войскового атамана, произошло какое-то размежевание между районным штабом и штабами первичных казачьих обществ, что недопустимо. Мало того, пять первичных казачьих обществ в городе не имеют своих штабов. И это в столице Кубани!

— Вся основная работа ведется именно в первичных казачьих обществах, поэтому атаманам РКО необходимо активнее вникать в их деятельность и конкретно решать проблемы, стоящие перед казаками в городах, станицах, поселках и на хуторах,— подчеркнул Николай Долуда. — Мы должны знать, понимать, чувствовать, чем дышат казаки, живущие, как говорят, на земле. Это очень важно. Иначе произойдет разрыв между уровнем работы РКО и первичным казачьим обществом.

Достойная служба

Войсковой атаман также подвел итоги весеннего призыва в Вооруженные силы. В войска были направлены 474 казака, десять — в Президентский полк, пятьдесят — в войска Национальной гвардии, остальные — в части и подразделения, определенные директивой Генерального штаба РФ.

Было озвучено, что в Лазаревском районе Сочи, поселке Хоста и Лабинском районе практически ни один казак не поставлен на первоначальный воинский учет. Кто же тогда придет в казачье общество после службы в армии? А ведь Кубанскому казачьему войску необходима молодежь, прошедшая службу. А вот в Усть-Лабинском, Северском и Курганинском казачьих обществах картина противоположная: там из года в год растет количество казаков, поставленных на первоначальный воинский учет. Значит, атаманы думают о будущем, о том, чтобы молодежь пополняла ряды первичных казачьих обществ.

В этом году прошел и военно-полевой сбор, на высоком уровне организованный Черноморским казачьим округом. Огневая подготовка была выполнена на сто процентов, казаки подготовили свои палатки, водовозки, пункты хозяйственного довольствия, походную полевую церковь, а также кухню со своими поварами. Причем вместе со взрослыми на сборы приехало порядка семидесяти детей из казачьих классов.

Достойно несли казаки и государственную службу по охране общественного порядка, совместно с сотрудниками полиции задержав 88 человек, находящихся в розыске. По горячим следам выявлено и раскрыто 219 преступлений, составлена 31 тысяча протоколов об административных нарушениях.

Шестьсот двадцать семь казаков обеспечивали общественный порядок во время проведения чемпионата мира по футболу на маршрутах в Олимпийском парке Сочи, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту. На 14 пограничных заставах 166 казаков оказывают помощь пограничникам в охране государственной границы, и с начала года уже задержано 169 нарушителей пограничного режима. Кроме того, задержано 327 человек, которые хранили и распространяли наркотики, изъято 32 килограмма наркотических веществ, уничтожено 500 тысяч кустов наркосодержащей растительности. Пятьсот шестьдесят казаков Екатеринодарского, Ейского и Кавказского казачьих отделов оказывали помощь жителям муниципалитетов, пострадавших от недавней стихии: разбирали завалы, чинили кровли домов, восстанавливали заборы.

— И делали это не по приказу, а добровольно,— отметил Николай Долуда. — Помогать людям по зову сердца всегда было присуще казакам, ведь это люди, которые всегда верой и правдой служат России.

Другого пути нет

Войсковой атаман выразил благодарность главе региона за предоставление земельных участков казачьим обществам. Сегодня это 17,5 тысячи гектаров, и такой площади у войска никогда раньше не было. Создаются коллективные хозяйства, в которых уже трудится полторы тысячи казаков и членов их семей. А ведь земля — это недвижимость, которая может давать казачьим обществам прибыль, основа их экономического благосостояния.

— Выполняя поручения и задачи, поставленные губернатором, две тысячи казаков работают в ЧОПах, охраняя 1848 объектов. Это 950 школ, семьсот детских садов, а также различные спортивные объекты, предприятия ЖКХ,— уточнил атаман. — Что касается Союза казачьей молодежи Кубани, то в нем состоит 90 тысяч детей. У нас в крае 35 казачьих школ, а в ближайшее время появится еще 9—10 учебных заведений, имеющих статус казачьих. В общей сложности это более четырех тысяч казачьих классов, и в каждой школе как минимум один такой класс.

Не обошел вниманием Николай Долуда и патриотическую работу — важное звено в воспитательной работе, которая включает в себя изучение истории казачества и современного Кубанского казачьего войска, традиций, обычаев и культуры предков. И здесь он отметил важную роль наставников, призванных всё это доносить до молодежи.

— Надо было видеть юных казачат — участников смены «Регион 93»! Это будущее нашего края, дети, которым небезразличен завтрашний день Кубани и России,— отметил войсковой атаман. — Отрадно, что в Союз казачьей молодежи Кубани стали вступать учащиеся техникумов, колледжей и училищ. Такого молодежного казачьего движения нет нигде в России, кроме как на Кубани.

Особо в своем выступлении Николай Долуда остановился на провокационной критике в адрес ККВ. По мнению некоторых «горячих голов», оно якобы идет не тем путем. Мало того, провокаторы критикуют федеральный проект «О развитии российского казачества», вбрасывают в Интернет самую нелепую вымышленную информацию, вплоть до того, что необходимо создавать независимые казачьи республики. Полнейший абсурд!

— Мы — реестровые казаки, и войско развивается вместе с Россией. Служим своему Отечеству, как наши предки. И другого пути у нас нет. А закон необходим всем реестровым казакам страны, которых шестьсот тысяч. Потенциал казачества еще не полностью использован, и мы хотим, чтобы наша служба приносила пользу стране,— подытожил Николай Долуда.

Время пришло

Следующий вопрос, который был рассмотрен на Совете атаманов, касался развития экономической базы казачьих обществ. Первый заместитель войскового атамана Николай Перваков рассказал о промежуточных итогах уборки зерновых и колосовых культур в казачьих обществах, которые убраны с площади более 4 тысяч гектаров, валовой сбор составил 22989 тонн, средняя урожайность озимой пшеницы — 53 центнера с гектара, ячменя — 46 центнеров с гектара.

— Главная составляющая в экономике казачьих обществ — земля, которая дает возможность ККВ накопить первоначальный капитал,— сказал Николай Перваков. — В следующем году необходимо повысить экономический эффект от использования каждого гектара, выделенного казачьим обществам.

Сегодня создано 28 сельхозпредприятий, которые помимо земледелия должны подумать и о других видах деятельности: о хранении продукции, ее переработке, создании казачьих рынков, организации ярмарок выходного дня. Всё это даст доход казачьим обществам. Кроме этого необходимо рассмотреть возможность создания автостоянок и автомоек, подумать о развитии этнографического направления туризма.

В числе казачьих обществ, где атаманы успешно решают экономические вопросы, Николай Перваков назвал Абинское РКО (организовало две постоянные сельскохозяйственные ярмарки и рынок), Анапское РКО (строительный рынок), Новороссийское РКО (три казачьи ярмарки на 65 торговых мест), Тихорецкое (ежедневная ярмарка на 220 торговых мест). Есть и другие РКО, которые успешно развивают хозяйственную деятельность.

— Сегодня для многих казачьих обществ наступило время вложения средств в развитие материально-технической базы: покупку техники, оборудования, продуктивного поголовья скота и т. д. Всего того, что даст впоследствии стабильный доход. Причем экономика РКО должна развиваться системно, а не хаотично.

В свою очередь заместитель войскового атамана Константин Перенижко, говоря о патриотическом воспитании казачьей молодежи, отметил, что работа должна проводиться не только с подрастающим поколением, но и со всеми взрослыми казаками и членами их семей. Сегодня для развития ККВ на государственном уровне созданы все условия и необходимо развивать казачий уклад жизни, расширять спектр казачьих мероприятий. И здесь одно из приоритетных направлений — проведение общевойсковых спортивных мероприятий по сдаче комплекса ГТО.

При поддержке власти

Помимо других вопросов на Совете атаманов обсудили выполнение поручения главы региона о назначении атаманов РКО заместителями глав муниципалитетов. Пока эта задача решена в семнадцати городах и районах, и, по мнению главы региона Вениамина Кондратьева, только совместными усилиями можно эффективно решать проблемы территорий. Кроме этого, часть государственных и муниципальных контрактов нужно отдавать малому и среднему бизнесу, среди которых могут быть и казачьи общества. Что касается зарплаты казаков-дружинников, то Министерству финансов совместно с Департаментом по делам казачества предложено проработать вопрос ее индексации.

По словам губернатора, для решения качественного обновления Кубанского казачьего войска активно развивается казачье образование, и следующим этапом может стать создание районных штабов молодых казаков для поднятия престижа казачества среди подрастающего поколения.

— Власть на Кубани всегда будет поддерживать развитие казачества. Цель одна: сделать казачество сильным, мощным, интегрированным в современную жизнь и влияющим на политическую и общественную жизнь на Кубани,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Михаил МУСАЕВ