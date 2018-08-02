В Сочи бывший дознаватель полиции предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего дознавателя отдела полиции УМВД по городу Сочи ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, подозреваемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в производстве сотрудника полиции находилось уголовное дело в отношении технического эксперта, работающего у индивидуального предпринимателя на станции технического обслуживания. Встретившись с индивидуальным предпринимателем, дознаватель полиции ввел его в заблуждение, сообщив, что ему якобы поступило указание о проведении обыска в помещении станции, что не соответствовало действительности. Также полицейский заявил, что при условии передачи ему 50 тысяч рублей он не будет проводить указанное следственное действие. Мужчина согласился, однако о противоправном предложении дознавателя полиции сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 26 июня 2017 года обвиняемый вновь встретился с заявителем, от которого получил требуемую сумму. Между тем, распорядиться полученными деньгами злоумышленник не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками службы в городе Сочи регионального управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.