Возбуждено уголовное дело в отношении председателя районного суда Краснодарского края в отставке

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края - судьи в отставке, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения) и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, судьей рассматривалось уголовное дело в отношении мужчины, оперативное сопровождение по которому оказывали сотрудники регионального управления ФСКН и управления МВД на транспорте, и действия которых обжаловал подсудимый. Введя указанных мужчин в заблуждение относительно возможного привлечения их к уголовной ответственности, судья предложил передать ему денежные средства за вынесение обвинительного приговора фигуранту по рассматриваемому делу. В октябре 2016 года после вынесения обвинительного приговора судья получил 230 тысяч рублей. В январе 2017 года, продолжая реализовывать преступный умысел на получение денежных средств, судья получил еще 300 тысяч рублей якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В январе 2018 года квалификационной коллегией судей Краснодарского края было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Указанное решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенных преступлений.