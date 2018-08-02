Кубанцы все чаще жалуются на микрофинансовые организации

Более 250 обращений граждан поступило за первое полугодие 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю. Все обращения касались деятельности различных организаций, направленных на возврат просроченной задолженности.

Больше всего жалоб – 131 – поступило в отношении микрофинансовых организаций. Сразу отметим, что это в разы больше, чем в первом полугодии 2017 года, когда в УФССП России по Краснодарскому краю от граждан пришло только 7 подобных обращений.

На втором месте «антирейтинга» - юридические лица, включенные в государственный реестр. На них с января по июнь текущего года пожаловались 55 раз (в прошлом году таких жалоб вообще не было).

Третье место за банками, на действия которых при возврате просроченной задолженности в первом полугодии 2018 года пожаловалось 34 человека (в 2017 — 22 обращений). Еще 9 обращений касались деятельности иных организаций.

Напоминаем, что в случае нарушений со стороны кредиторов и представляющих их лиц, граждане могут обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Краснодарскому краю, расположенный по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 141, каб. 231/232; по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону консультационного центра (861) 262-74-14.