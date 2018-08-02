Кубанские активисты ОНФ держат на контроле решение проблем безопасности дворовых и общественных территорий

После обращения жителей Краснодара и Новороссийска в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае удалось решить проблемы безопасности дворовых и общественных территорий.

Жители дома по улице Гагарина, 99 в Краснодаре пожаловались на то, что в парковой зоне, расположенной рядом с их домом, имеется открытый люк. Граждане неоднократно звонили по телефону краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службы, а также в администрацию Прикубанского округа. Результат оказался нулевым. Ситуацию удалось решить после обращения активистов ОНФ в администрацию города, администрацию района, после чего люк был установлен.

Жители Новороссийска просили экспертов ОНФ посодействовать в решении проблемы разрушения бетонной конструкции, которая находилась около детской площадки во дворе жилого дома по улице Герцена, 9. Разрушающаяся стена, не закрепленная должным образом, дала трещину, что представляло угрозу для жизни и здоровья горожан, поскольку в любой момент могло произойти обрушение.

«Не нужно быть экспертом, чтобы видеть, что бетонная конструкция на детской площадке была залита с нарушением строительных норм и правил. Теперь эта подборка вся потихоньку рушится и кренится набок, ни дай бог кого-нибудь придавит, конструкция никак не связана арматурой», - отметил в своем обращении житель Новороссийска.

На запросы регионального отделения ОНФ в ответах из администрации Новороссийска было указано, что ремонт переносился «в связи с неблагоприятными погодными условиями», «ввиду отсутствия давальческого бетона». В итоге благодаря активной позиции и настойчивости экспертов ОНФ работы по укреплению бетонной конструкции были выполнены в июле 2018 г.

«Большое количество поломок, неисправностей в элементах благоустройства возникают по причине вандализма, когда жители сами ломают лавочки, детские и спортивные площадки. В первую очередь каждый из нас должен посмотреть на себя, аккуратно и рачительно относиться к местам общего пользования как к среде совместного проживания и не проходить мимо, когда видит, что данным объектам наносится ущерб», - отметил эксперт ОНФ в Краснодарском крае Дмитрий Ковтуненко.

Также представители команды «Молодежки ОНФ» на Кубани принимают участие во всероссийской акции «Безопасность детства», которая проводится с 1 июля по 31 августа, с целью профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул.

Совместно с представителями Союза отцов России, Совета при главе Краснодарского края по правам человека, инспекторами по делам несовершеннолетних, неравнодушными гражданами общественники проверяют места пребывания детей и семей с детьми – дворов, парков, скверов, детских площадок. Выявленные нарушения безопасности, такие как неисправные конструкции, спортивные тренажеры, открытые люки, заброшенные здания, неогороженные места, где проводятся ремонтные или строительные работы, либо исправляются силами участников команды «Молодежки ОНФ» на месте, либо заносятся в протокол для дальнейшей передачи в соответствующие ведомства для устранения недостатков.