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Жилье для детей-сирот

Пятница, 03 августа 2018 09:01
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Жилье для детей-сирот

На приобретение жилья для сирот в 2018 году из краевого бюджета направлено 750 миллионов рублей. Еще более 214 миллионов рублей на покупку жилых помещений будет выделено из федеральной казны. За счет этих средств до конца года планируется обеспечить жильем 789 человек.

В настоящее время 26 муниципальных образований уже заключили контракты на приобретение 234 жилых помещений. В отношении оставшихся проводятся конкурсные процедуры.

Всего с начала текущего года 54 человека уже заселено в приобретенные квартиры.

Напомним: финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани».

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