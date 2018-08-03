Весенний призыв: план выполнен

В администрации краевого центра прошло совещание, на котором подвели итоги весеннего призыва граждан на военную службу в 2018 году, а также заслушали итоговые отчеты о работе окружных военных комиссариатов Краснодара. Совещание провел первый заместитель главы города Сергей Васин.

— Пятнадцатого июля в Краснодаре, как и по всей России, закончился весенний призыв граждан на военную службу, завершили свою работу призывные комиссии внутригородских округов. Город с поставленными задачами и нормой призыва справился. На сборный пункт края, а затем в войска было направлено 734 человека, в том числе 41 казак,— сказал Сергей Васин.

В совещании также приняли участие заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов, начальник Управления по делам казачества военнослужащих Алексей Клюшкин, заместитель директора Департамента образования Наталья Полякова, представители внутригородских округов, заместитель начальника отдела учета и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Краснодарского края Александр Постолов, военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Таран, военный комиссар Карасунского и Центрального округов Краснодара Игорь Куцов.

По информации Александра Постолова, основная масса призывников краевого центра и других муниципальных образований края будут служить в подразделениях войск Южного военного округа. Всего в войска от Западного и Прикубанского комиссариатов отправлено 316 человек, от Карасунского и Центрального — 390. Закончившийся весенний призыв стал восьмым, в ходе которого 165 призывников были отправлены для службы в спортивных ротах Центрального спортивного клуба армии. Кроме того, полностью выполнен наряд по набору казаков для службы в армии.

Казаки Екатеринодарского отдела ККВ будут выполнять долг перед Родиной в 7-й гвардейской дивизии в Новороссийске, в Президентском полку в Москве, других военных частях.

Как доложил Валерий Таран, будет продолжена работа по оповещению призывников с усилением должностной ответственности сотрудников комиссариата за недочеты в оповещении. Также будут продолжены совместные рейды с участковыми уполномоченными и председателями садоводческих товариществ по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

— В целом, несмотря на определенные сложности, все подразделения администрации и окружные комиссариаты с планом весеннего призыва справились. Уверен, что новые сложные задачи, которые будут поставлены перед краевым центром осенью, будут выполнены,— отметил Сергей Васин.