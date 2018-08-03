Борьба с амброзией: продолжение следует

Комплекс мер по уничтожению амброзии и другой сорной растительности обсудили на заседании, которое провел заместитель главы столицы Кубани Евгений Зименко.

— В настоящее время на основной территории Краснодара ведется регулярный покос амброзии и другой сорной растительности либо ее уничтожение с помощью химических препаратов. Однако около 5 тыс. га — это территории, владельцы которых не выполняют должным образом обязанности по содержанию своих земельных участков. Поэтому необходимо выработать эффективный механизм решения, важно соблюдать графики покосов, максимально оперативно реагировать на обращения жителей, сообщающих о местах произрастания амброзии. И особая ответственность в решении этих вопросов лежит на администрациях внутригородских и сельских округов.

В заседании приняли участие директор Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, начальник Управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков, заместитель начальника Краснодарского межрайонного отдела Россельхознадзора Наталья Бареева, представители Краснодарской дистанции пути СКЖД ОАО «РЖД», заместители глав администраций внутригородских округов.

Как сообщил Сергей Бурлаков, общая площадь покоса в Краснодаре составляет более 8,2 тыс. га. К 1 августа скошено свыше 6 тыс. га сорной и карантинной растительности. Для этого используется 167 газонокосилок, 19 тракторных косилок. На тех, кто не уничтожает амброзию на своих земельных участках, составлено 123 протокола об административных нарушениях, выдано 659 предписаний.

По информации Департамента городского хозяйства и ТЭК, на следующей неделе сорную растительность покосят на Славянском кладбище, площадь составит 740 тыс. кв. м. В планах еще один покос, в том числе в местах бесхозных захоронений. В целом на территориях кладбищ краевого центра уже выполнен покос растительности на площади в 413 тыс. кв. м. При этом призвали горожан побывать на кладбищах, навести порядок в местах захоронений родных и близких.

Как прозвучало на заседании, основные места произрастания очагов амброзии — территории новой жилой застройки, садоводческих товариществ, лесополосы, заброшенные стройплощадки, а также зоны в полосах отвода железной дороги.

О сделанном доложили заместители глав администраций внутригородских округов. Практически везде на местах ведется покос сорной растительности, еженедельно работают рейдовые группы, выявляются места произрастания амброзии, нерадивым владельцам земельных участков выдаются соответствующие предписания, накладываются штрафные санкции.

Отдельно обсудили проблемы: зачастую это сложности в выявлении нерадивых владельцев земельных участков, с участками, права собственности на которые не разграничены. Еще одной темой обсуждения стала деятельность управляющих компаний, не реагирующих на требования жителей о покосе.

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар