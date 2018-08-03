Развивая территорию, укрепляя позиции

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Тбилисском районе.

По результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальное образование входит в группу территорий с уровнем развития ниже среднего. Однако за последние пять лет его позиции улучшились: с 29-го места муниципалитет поднялся на 27-е место.

В структуре базовых отраслей преобладает промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля. Доля промышленности в общекраевых объемах составляет 1,5 процента, основная составляющая — обрабатывающие производства и пищевая продукция.

Грамотный подход результаты дает

В ходе рабочей поездки глава региона вместе со своими заместителями побывал на одном из животноводческих предприятий тбилисского района — ЗАО им. Т. Г. Шевченко. Оно было восстановлено несколько лет назад и сейчас считается одним из лучших в крае, входит в число трехсот эффективно работающих хозяйств агропромышленного комплекса России.

— Заброшенных ферм на Кубани почти не осталось. Уверен, благодаря грамотному подходу руководителей хозяйств, мерам господдержки мы выведем отрасль животноводства на новый уровень,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в комплексе содержится 2286 голов крупного рогатого скота, в том числе 1185 коров. За шесть месяцев 2018 года производство молока составило 4,4 тыс. тонн молока — это 130 процентов к уровню прошлого года, производство мяса выросло на 126 процентов. Всего с начала года производство молока на Кубани составило более 740 тысяч тонн. Прирост к уровню прошлого года — 106 процентов.

На предприятии Тбилисского района ведется масштабное строительство и реконструкция имеющихся производственных помещений, благоустройство территории. За последние пять лет построено три корпуса для беспривязного содержания молодняка. Хозяйство получает краевые субсидии, в 2018 году эта сумма уже составила порядка четырех миллионов рублей. В целом на поддержку отрасли животноводства в текущем году на Кубани выделено порядка миллиарда рублей. Большая часть средств пойдет на увеличение продуктивного поголовья в молочном скотоводстве. Изначально сумма составляла 576 млн рублей, однако по решению губернатора была увеличена на 100 млн рублей.

Глава региона подчеркнул, что выделение дополнительных денег — это необходимая мера.

— Ниша для кубанского молока на рынке есть, нужно наращивать объемы производства. Но одни уговоры здесь не помогут — для фермеров нужны экономические стимулы,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор посетил предприятие по изготовлению комбинированных кормов. Здесь производят порядка пятидесяти видов продукции только из натуральных ингредиентов. Завод работает по принципу сопровождения, то есть обеспечивает контроль питания животных на фермах с момента рождения.

Спорт для всех

Помимо посещения предприятий АПК Вениамин Кондратьев оценил и развитие спортивной инфраструктуры в Тбилисском районе. Он побывал в спорткомплексе «Олимп», который относился к числу долгостроев.

Ранее дети занимались борьбой, легкой атлетикой и игровыми видами спорта в неприспособленном для этого старом здании. По поручению главы края на строительство спортивного комплекса направили 133 млн рублей из региональной казны, еще 21 млн рублей был выделен из местного бюджета. По словам Вениамина Кондратьева, сегодня в приоритете у власти создание условий для того, чтобы молодежь на селе активно занималась спортом, участвовала не только в районных, но и в краевых соревнованиях.

— Важно, чтобы спортивные площадки и залы не пустовали. Этот спортивный комплекс современный, в нем условия не хуже городских. Подчеркну: строительство спортобъектов в крае, особенно в поселках и станицах, продолжится,— сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в станице Тбилисской строится еще один малобюджетный спорткомплекс — его открытие намечено на декабрь текущего года. В настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, планировка земельного участка, выполнено устройство ограждения и фундаментов. Всего из краевого бюджета на возведение спортобъекта было выделено 20 млн рублей.

Открытие спортивного комплекса «Олимп» состоялось 15 марта. В комплексе есть два спортивных зала, помещения для переодевания спортсменов, душевые кабины, кабинет медицинского персонала, административный блок. В большом зале проходят тренировки по легкой атлетике, восточным единоборствам, а также игровым видам спорта, таким как волейбол, футбол, баскетбол.

На базе комплекса функционирует детско-юношеская спортшкола и спортивная школа «Авангард» Тбилисского района. Также работает тренажерный зал, который в среднем рассчитан на пятьсот посещений в месяц. Введение в эксплуатацию спортивного комплекса «Олимп» позволило увеличить количество занимающихся спортом детей до 1,5 тыс. человек.

Альтернативные способы приветствуются

В регионе разработают «дорожную карту» по модернизации коммунальных сетей в наиболее проблемных районах. Такое поручение дал глава края Вениамин Кондратьев своему первому заместителю в ходе встречи с активом Тбилисского района.

Губернатор отметил, что одним из проблемных вопросов муниципалитета остается жилищно-коммунальная сфера. На ЖКХ приходится 62 процента от всех обращений жителей. Износ электрических сетей в районе составляет более 68 процентов. Жители жалуются на низкое напряжение в сети, а также перебои с водоснабжением. Глава региона напомнил, что перед всеми муниципалитетами поставлена задача ежегодно обновлять по 5 процентов коммунальных сетей. Однако в крае есть территории, где такие темпы модернизации кардинально ситуацию не изменят.

В связи с этим Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко разработать «дорожную карту» по замене сетей в наиболее проблемных районах.

— Давайте искать альтернативные способы. Нужно расставить приоритеты, и не по 5 процентов менять, а больше, но в первую очередь в наиболее проблемных районах. Тогда остроту проблем, которые сейчас максимально актуальны для жителей, мы снимем,— акцентировал губернатор Кубани. Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы газификации Тбилисского района. На сегодня муниципалитет обеспечен голубым топливом почти на 74 процента. В ближайшие полтора года за счет средств краевого и местного бюджетов планируется прокладка нескольких газопроводов в станице Тбилисской, на хуторах Песчаном и Веселом.

Динамичный рост

Обсуждая с жителями муниципалитета перспективы развития территории, губернатор края отметил, что по итогам уборочной кампании аграрии Тбилисского района стали абсолютными лидерами в центральной зоне. Средняя урожайность озимой пшеницы — 76,1 ц/га. В передовых хозяйствах собирали до 99 ц/га.

— Это в первую очередь говорит о качественно новом подходе к культуре земледелия. Свою роль сыграло и то, что за последние два года предприятия АПК района существенно обновили автопарк сельхозтехники,— отметил глава региона. — По определенным параметрам Тбилисской район может быть показательным для других территорий края.

Так, динамика поступлений в консолидированный бюджет Кубани за шесть месяцев этого года составляет 108,9 процента при среднекраевом 107,2 процента, у района нет муниципального долга и кредиторской задолженности. Рост демонстрируют отрасли сельского хозяйства и торговли. За шесть месяцев текущего года крупными сельхозобществами произведено 16 тыс. тонн мяса, что на 1146 тонн больше 2017 года, 16,3 тыс. тонн молока — это на 2483 тонны больше прошлого года.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, точкой роста муниципалитета также является садоводство: в районе 600 гектаров земель, пригодных для закладки садов, однако пока используется только около 160 гектаров.

— Для садоводов в крае разработаны достойные меры поддержки, в том числе действует программа «Малый сад», компенсируется до 90 процентов затрат. Району нужно активнее включаться в эту работу,— сказал Андрей Коробка.

Также муниципалитету необходимо уделить особое внимание развитию дорожной сферы и ЖКХ. В этом году на ремонт дорог району выделили почти 39 млн рублей. Более 15,5 млн рублей пойдет на благоустройство и реконструкцию центрального парка в Тбилисской.

— В общей сложности по государственным программам район получит в этом году более 600 млн рублей. Это деньги на благоустройство и развитие муниципалитета,— отметил губернатор.

Заместитель главы региона Анна Минькова добавила, что район активно участвует в госпрограммах социальной направленности. Например, были поданы документы на строительство достройки к одному из детских садов на 60 мест, из них сорок — ясли.

— В крае сейчас уделяется пристальное внимание созданию ясельных групп, благодаря своевременной заявке район в 2019 году заходит в краевую программу,— отметила вице-губернатор.

Кроме того, в ближайшее время планируется решить вопрос с теплоснабжением школы в станице Алексее-Тенгинской. Зданию 45 лет, оно до сих пор отапливается углем. По словам главы района Евгения Ильина, проект по газификации школы уже разработан, до конца года учреждение подключат к газу.