Дорога станет реальностью

Порядка 160 млн рублей будет выделено на строительство объездной дороги станицы Октябрьской Крыловского района. Исполнение поручения губернатора с жителями населенного пункта обсудил замглавы региона Анатолий Вороновский.

В ходе одного из личных приемов граждан станичники обратились к Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать содействие в создании объездной дороги. Трасса необходима для того, чтобы освободить Октябрьскую от транзитного транспорта, в частности от большегрузов.

По поручению главы края на проведение необходимых работ из краевого бюджета выделено 160 млн рублей. Однако к строительству муниципалитет не приступил: проект, который подготовил подрядчик, не отвечал требованиям качества. Изменение документации потребовало дополнительного времени.

— Губернатор задачу поставил, средства в бюджете зарезервированы, в район они поступят, когда будут качественно подготовлены документы, проведен конкурс и торги,— подчеркнул Анатолий Вороновский.

Как рассказал глава Крыловского района Виталий Демиров, новый проект сейчас находится на стадии согласования. Планируется, что в октябре будет выбран подрядчик, после этого можно будет начинать работу.

Кроме того, к вице-губернатору обратились жители краевой столицы. Собственники многоэтажки по улице Мусоргского просили помочь им с заключением договора с энергоснабжающей организацией, а также подвести к дому газопровод. Проект магистрали голубого топлива сейчас утверждается. Как сообщили представители профильных ведомств, к зиме 2019 года дом будет подключен к теплу.