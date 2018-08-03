Шагид родом из Лакшукая

…Среди лугового разнотравья мерцают длинные голубые ресницы цикория. На полевых цветах — бриллиантовые капли утренней росы. Он идет по лугу к близкой тени леса, богатого своими дарами: хрустящими грушами, алеющими ягодами кизила, тугими ядрами орехов. Веселый летний ветер доносит голоса друзей: каждый аульский мальчишка, едва познав мир, лучшим местом для себя находил лес, в котором никогда не бывает скучно, да речку Четук. Душистые всплески весны ежегодно доносят до аульчан ароматы цветущих диких груш, алычи и яблонь.

Он открывает глаза. Сон в очередной раз вернул в далекое детство, в родной аул Лакшукай, давно не существующий на этой земле. Наверное, не только ему долгие годы снятся затопленные луга, леса и дома Лакшукая. Аул остался под глубинами вод Кубанского моря. Около высоких стен водохранилища стоит обелиск, который он поставил с земляками в память об родном ауле и других одиннадцати, ушедших под воду Кубанского моря…

Память и прошлое. Они неразделимы в душе Шагида Даудовича ХАПЕПХИ, председателя Совета ветеранов при батальоне ДПС УМВД России по городу Краснодару.

Он из той удивительной советской команды, которую сегодня принято называть «дети войны». Шагиду было пять лет, когда началась Великая Отечественная… Фашисты выгнали их семью из родного дома, разместив там… лошадей. Мама, Уца Бачировна (урожденная Соброк), вырыла землянку под старой сливой в огороде, где и жила с семьей до освобождения от гитлеровской оккупации, с шестью детьми — трое мальчиков и трое девочек. Отец, Дауд Ханашхович, с первых дней войны ушел на фронт, попал в плен и в родной аул вернулся только в 1946 году. До войны, разделившей жизнь надвое, он был ездовым в колхозе, а жена Уца трудилась в полеводческой бригаде. Дети с ранних лет помогали родителям по домашнему хозяйству, заготавливали дрова и валежник в лесу. В оккупации старались поддерживать друг друга, страдая от голода. Спасали дары леса: собирали дикие груши, сушили их и ели — готовить еду было негде. Дети искали в речке водяные каштаны, покрытые острыми колючками, разрезали их, часто ранив руки, и тоже употребляли в пищу: внутри колючих каштанов была мякоть, по вкусу напоминающая полузабытую картошку…

До войны и после этих трагических лет дом Хапепхи в Лакшукае всегда был открыт и для соседей, и для друзей, зашедших на огонек гостеприимства. Уца Бачировна, скромная хлебосольная хозяйка, любила встречать гостей и кормить их всем разнообразным великолепием национальной адыгейской кухни.

А пока в августе 1942 года колхозные поля за аулом наливались спелыми початками кукурузы. Маленький Шагид отправился за таким долгожданным лакомством. Мимо проходили двое гитлеровских солдат, один из них направил автомат в сторону мальчика. Второй отвел ствол в сторону. Автоматная очередь ушла в небо. Не судьба… Прибежавшая мать схватила Шагида и донесла его обратно в землянку. Но и этого мгновения ему было достаточно, чтобы познать весь ужас войны. На его глазах под бомбежкой разметало в клочья тачанку с людьми. Он видел, как бойцы Советской Армии шли в атаку, освобождая его родную землю, и все пытался разглядеть между ними знакомую фигуру отца…

В 1954 году Шагид Хапепхи окончил школу, сам написал письмо директору Одесского мукомольного техникума с просьбой о поступлении. Ему ответили положительно, но денег на дорогу не хватило. Полгода работы в колхозе — оплата — полведра зерна. Вместо учебы в Одессе успешно освоил курсы водителей и в 1955 году был призван в армию. Статного, черноглазого и красивого южного парня приглядели для службы на Балтийском флоте. Удивилась: когда-то после поступления на журфак Ленинградского университета мне климат оказался не по плечу… С мечтой пришлось расстаться и вернуться в родной Майкоп, ныне столицу Республики Адыгеи.

— Я тоже заболел воспалением легких,— ответил мне Шагид Даудович,— положили в военный госпиталь, хотели родителей вызвать, но я категорически попросил этого не делать: не было у них денег на такую дорогу — и еще попросил родителям ничего не сообщать о моей болезни. Земляки бы помогли и денег собрать, но зачем расстраивать, сам поправился…

Он победил сырой и холодный северный климат. Отслужил три года и восемь месяцев в морской пехоте под Ленинградом. Дисциплинированного, трудолюбивого южанина командование и коллеги в военном коллективе отметили сразу. Его избрали секретарем комсомольской организации. Хотели направить на учебу в Высшее военно-морское училище. Но Шагид Хапепхи вернулся в родной аул, без которого не мыслил себя на этой земле.

В колхозе стал работать водителем, его выдвинули в члены правления, что стало для парня некоторым удивлением: «Работал много — говорил мало…». Внес предложение на заседании правления колхоза: помогать вдовам погибших в Великую Отечественную войну — дровами на зиму. Великое и достойное в то суровое время дело, когда дома отапливались печами и о газе даже не мечталось, а в холоде росли детишки…

Шла эпоха стремительного романтизма. Молодежь кипела энтузиазмом и порывалась к перестройке окружающего мира. В 1959 году Шагид Хапепхи вместе с друзьями поехал осваивать целину. Бескрайние просторы Казахстана. Ледяные зимы. Жаркое лето. Осень, запутанная дождями и ураганами. Геологоразведочная партия. Он — первоклассный водитель, который всегда находил выход из безвыходных ситуаций, будь то бездорожная степь или сложная поломка двигателя.

Вернувшись домой, в родном Лакшукае Шагид Хапепхи окончил одиннадцать классов вечерней школы, затем — механический факультет Краснодарского сельскохозяйственного техникума. Стал работать механиком в Краснодарском монтажном управлении №4. И как было принято в те времена, лучших сотрудников трудовые коллективы направляли на службу в органы внутренних дел.

Шагид Даудович Хапепхи, сын ветерана Великой Отечественной войны, в детстве переживший фашистскую оккупацию, воспринял для себя это решение товарищей по работе как высокую честь, а земляки в ауле — как гордость за род Хапепхи. С июня 1972 года он в рядах органов правопорядка, инспектор дивизиона дорожного надзора. Он пришел в эти служебные ряды в золотой век милиции, когда Министерством внутренних дел руководил Н. А. Щелоков, от души радеющий за славу и имидж своих сотрудников и очень многое сделавший для реформирования и развития милиции.

Первым командиром Шагида стал истинный кубанский казак, словно сошедший с полотен истории,— двухметровый красавец с широкой душой и чувством юмора Борис Арсентьевич Даниленко.

По сей день Шагид Хапепхи с уважением и благодарностью вспоминает своего первого наставника под погонами — Евгения Владимировича Беха, командира батальона, а затем полка дорожно-патрульной службы ГАИ в Краснодаре Петра Григорьевича Брусенцова, Николая Васильевича Скрипника, Бориса Дмитриевича Лымаря, Геннадия Александровича Вецкого, Эдуарда Григорьевича Афанасьева, Адама Рашидовича Барчо, Виктора Михайловича Тоцкого, Владимира Николаевича Шипицына, Николая Никитовича Морозова…

В служебных буднях Шагида Даудовича Хапепхи не так много погонь, но есть задержания преступников на дежурствах. Пост ГАИ в районе станицы Елизаветинской, пригорода Краснодара. Рядом — ныне покойный коллега Сергей Васильевич Сотников. Рядовая проверка документов. В ответ на это обычное требование раздались выстрелы. Сергея Сотникова ранили. Он успел послать ответную пулю в стрелявшего. Четверо мужчин из машины стали уходить полями. Одного из них и успел задержать Шагид Хапепхи. Как потом стало известно, преступная группа ехала с целью ограбления отделения Сбербанка в Славянске-на-Кубани.

Ростовское шоссе под Краснодаром. Три часа ночи. Шагид Хапепхи останавливает для проверки документов совсем неприметный «запорожец», двигавшийся от Ростова-на-Дону. Водитель сказал, что документы дома, мол, покажет. Шагид Даудович поехал вслед за ним, в район краснодарского поселка Витаминкомбинат. Оказалось, что человек за рулем «запорожца» сбежал из тюрьмы, украл этот самый скромный автомобиль и приехал в наш край из города Мурома Владимирской области. Пол-России минул — и никто, кроме Шагида Хапепхи, не остановил.

Ситуациям служебных буден Шагида Даудовича Хапепхи будет тесно на газетной полосе. Генетический код его рода продолжается. Супруга, Майя Хамидовна, урожденная Хут из аула Понежукай, подарила ему сына Сафербия, который окончил Высшее военное училище имени С. М. Штеменко в Краснодаре. Растет чудесный внук-спортсмен Александр, занимается в футбольном клубе «Краснодар». Его дед Шагид, несмотря на «юношеский возраст» за восемьдесят, занимается борьбой и гирями, а в 62 года показывал «солнце» молодым сотрудникам на занятиях физподготовкой.

Скромная и симпатичная невестка Наталья в большой и уютной гостиной семьи Хапепхи быстро накрывает на добротный стол, и незримо здесь витает воспоминание о матери Шагида Даудовича — хлебосольной и гостеприимной Уце Бачировне. Ничто не проходит бесследно...

Шагид Даудович Хапепхи ушел в отставку в 1998 году. Старший прапорщик милиции, 17 лет был старшиной Краснодарского полка дорожно-патрульной службы. Возглавляет Совет ветеранов при подразделении ДПС с 2005 года. Ветеран МВД России и ветеран труда. Награжден тремя медалями «За безупречную службу», но особенно дороги ему медали общества «Динамо», ведь до сих пор увлечен спортом.

— Шагид Даудович для нас не просто пример для подражания в жизни — это человек с большой буквы, он всегда на острие времени и событий, он стремится помогать людям в беде и радуется нашим победам, он знает, кто лежит в больницах, кого нужно проведать, кому нужно сказать слова поддержки, мы очень гордимся таким старшим коллегой,— говорит командир полка ДПС, подполковник полиции Игорь Иванович Ветер.

— Шагида Хапепхи знаю еще со времен, когда был командиром батальона ДПС, а затем и полка,— говорит полковник милиции в отставке Петр Григорьевич Брусенцов,— исполнительный, дисциплинированный, порядочный человек.

— Шагид навсегда запомнился мне человеком с огромным житейским опытом, он умеет найти душевный подход к любому человеку, всегда без любых задержек готов прийти на помощь людям. Его очень уважали в нашем коллективе, и знаю, что сейчас ветераны службы видят в нем не только друга и коллегу, но и защитника,— вспоминает о герое моего очерка Николай Васильевич Скрипник, его бывший руководитель.

— Семью Хапепхи помню и уважаю с детства,— рассказывает Шумаф Ешугов из Адыгейска,— мы родом из одного аула Лакшукай, это были скромные, добрые люди, с уважением относились ко всем землякам. Такие высокие все, стройные и очень красивые. А к ним в дом мы так любили попадать — тетя Уца такие вкусные щалям готовила!

В ветеранской организации Шагида Даудовича Хапепхи около ста человек, и для каждого у него находится доброе слово, внимание и помощь в трудную житейскую минуту. Ветеранов ГАИ-ГИБДД ежегодно собирает в День ГИБДД 3 июля, с молодыми сотрудниками полиции он занимается профессиональным и патриотическим воспитанием, организует юбилеи и праздники, которые даруют настроение, а значит, и здоровье людям. Его активную общественную работу высоко оценивает председатель Краснодарской городской организации ветеранов правоохранительных органов А. С. Абакумов.

…Уставшее солнце тихо прилегло на подплывшее мягкое облако, отчего оно осветилось в мягкие оранжевые цвета заката. Нетерпеливый месяц уже красовался с другого края небосвода, торопя уходящий день.

Шагид Даудович Хапепхи вызвал мне такси по сотовому телефону и вышел проводить за ворота дома, где живет с семьей сына, после долгого разговора о так быстро промелькнувших годах службы. Стройный красивый мужчина без возраста не стал обувать привычные домашние шлепанцы. Он вышел провожать меня в белых туфлях, в которых каждый день ходит на свою ветеранскую работу. И в которых ему надо было пройти всего метра три до калитки. После этого мне не надо больше говорить о внутреннем генетическом коде порядочности и воспитания. На таких людях Россия наша держится…

Татьяна ШИРШОВА, заслуженный журналист Кубани

Фото автора и из семейного архива