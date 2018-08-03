За каждой цифрой — судьба ребенка

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети-сироты и дети, которые по разным причинам остаются без попечения родителей. Судьба ребенка, потерявшего родителей или ставшего сиротой при живых родителях, брошенного, подкинутого, всегда волновала и волнует общество.

Но, к счастью, наше государство берет на себя заботу по развитию и воспитанию таких детей. О защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о школе приемных родителей, о работе комиссий по делам несовершеннолетних и многом другом рассказала в интервью нашей газете заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Юлия Шабалина.

— Юлия Александровна, расскажите, пожалуйста, о формах профилактической работы с семьями.

— В зависимости от причин семейного неблагополучия мы применяем различные подходы в работе с семьями.

Для раннего его выявления специалисты посещают семьи в ходе подворовых обходов. Особое внимание уделяется многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей до трех лет.

С начала года посещено более 40 тысяч семей. Почти тысяча из них взята на контроль органов системы профилактики, из них: 862 семьи — в трудной жизненной ситуации, 88 — в социально опасном положении. Помощь в оформлении выплат и субсидий, документов, паспортов, свидетельств о рождении, трудоустройстве, оздоровлении детей получили 7746 семей.

Не менее важная форма профилактической работы — мобильные бригады в составе специалистов органов социальной защиты населения, здравоохранения, опеки и попечительства, полиции, которые незамедлительно принимают меры по защите прав и интересов детей.

В текущем году осуществлено более полутора тысяч выездов для оказания консультативной помощи, проведения благотворительной акции «Вторые руки», посещения многодетных семей.

Органами социальной защиты населения применяется такая форма работы, как восстановительные технологии. Это позволяет своевременно разрешать конфликты в семьях, корректировать детско-родительские отношения. Именно психологи, педагоги-психологи являются ключевыми фигурами в стабилизации ситуации в семье. В текущем году удалось разрешить конфликт почти в 200 семьях, что составляет 64 процента от общего числа семей, с которыми проводилась примирительная деятельность. В связи с устранением причин семейного неблагополучия снято с учета 67 семей. С остальными работа продолжается.

Чаще всего права несовершеннолетних на образование, воспитание и их содержание нарушаются в семьях, где родители употребляют алкоголь или наркотики. Такие семьи находятся на особом контроле.

При содействии сотрудников отделений помощи семье и детям почти 300 родителей прошли лечение у наркологов. Более 200 семей, в которых ранее родители употребляли алкоголь и наркотики, снято с учета в связи с улучшением ситуации.

— Какие существуют инновационные формы профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении?

— Специалисты отделений помощи семье и детям с каждым годом расширяют спектр предоставляемых услуг, применяя в своей работе инновационные программы и технологии. Особенно востребованы такие, как «Маленькая мама», «Няня на час», «Финансовый помощник», «Хозяюшка», «Родительская школа» и другие.

Программа «Маленькая мама» позволила организовать сопровождение почти 140 несовершеннолетних и молодых мам. Услугой «Няня на час» с начала этого года уже воспользовалось более 150 семей. Для сравнения: в 2016 году таких семей было всего 18. Суть программы — привлечение пожилых граждан, ранее работавших в системе образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры для оказания помощи в нормализации психологического климата в семьях. Пожилые граждане обучают ведению домашнего хозяйства, финансовой грамотности, воспитанию несовершеннолетних.

Благодаря программе «Финансовая грамотность» почти 300 семей научились правильно распределять свой бюджет, своевременно оплачивать коммунальные услуги, расставлять приоритеты при покупках.

Ряд наших учреждений, которые впервые приняли участие в этих проектах в 2017 году, стали победителями.

В конкурсе «Лучшие практики наставничества» 1-е место занял Кущевский комплексный центр с программой наставничества «Серебряный возраст». Кореновский комплексный центр получил грант в размере 970 тысяч рублей за проект межведомственного взаимодействия «Контакт» среди социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также отмечена программа сопровождения семей «Школа родительского мастерства» Анапского центра в конкурсе центров и программ родительского просвещения, проводимом Министерством образования и науки России.

В использовании новых форм работы мы видим позитивную динамику: в текущем году почти тысяча семей снята с учета в связи с улучшением ситуации в ней.

— Расскажите о школах приемных родителей.

— Основная цель создания школ приемных родителей — подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Школы приемных родителей действуют в крае с 2007 года. Поэтому, когда в 2012 году в Семейный кодекс РФ внесли изменения, обязывающие будущих родителей проходить обучение, у нашего края был уже положительный опыт. А в 2013 году в крае первой в России была создана единая Школа приемных родителей на базе краевого методического центра.

Сегодня в каждом муниципальном образовании края открыты подразделения центра, которые организуют качественную подготовку будущих родителей.

В школах работает 131 специалист (от двух до девяти специалистов в зависимости от численности населения): психологи, юристы, социальные педагоги, медицинские работники.

В крае принята единая программа подготовки, рассчитанная на 75 часов. В среднем обучение проходит от 2,5 до 3 месяцев.

Для удобства граждан нами проводится подготовка в разных формах: очной — в течение рабочей недели, или очно-заочной — в вечерние часы в течение рабочей недели, а также в выходные дни.

В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, а также необходимого оборудования (компьютера, телекоммуникационных технологий и пр.), возможна организация обучения с использованием дистанционных методов (но не более 25 процентов программы).

Также ведется подготовка в индивидуальном порядке в случае. В этом случае граждане могут не посещать групповые занятия.

Обучение проводится за счет средств краевого бюджета бесплатно. По его окончании слушатели проходят тестирование и собеседование. Определяющим фактором являются результаты их психологического обследования при согласии граждан и психологической готовности к принятию ребенка в свою семью.

По окончании школы выдается свидетельство установленного образца, которое действительно на территории всей России и является бессрочным.

В среднем ежегодно школу приемных родителей проходит около 2 тысяч человек. Отмечу, что к занятиям приступает значительно большее количество граждан, чем его завершает. Как правило, у людей в процессе обучения приходит понимание, что воспитывать детей-сирот сложно и очень ответственно.

Например, в прошедшем году приступили к занятиям 1858 человек, а прошли обучение только 1289 человек.

— Каковы критерии для постановки семьи на профилактический учет?

— Основная причина — неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию детей, отрицательное влияние на их поведение. Когда родители употребляют алкоголь и наркотики, жестоко обращаются с ребенком или в семье существует внутрисемейный конфликт либо другие обстоятельства, нарушающие права и интересы детей, мы вынуждены поставить такую семью на профилактический учет.

— Расскажите о помощи семьям с детьми со стороны центров социального обслуживания.

— В каждом муниципальном образовании края на базе комплексных центров социального обслуживания населения имеются отделения помощи семье и детям. Их работа направлена на профилактику семейного неблагополучия, восстановление гармоничных детско-родительских отношений и повышение родительской компетентности.

Мы предоставляем социальные услуги и социальное сопровождение ребенка и его семьи. Это целая комплексная система психологической, педагогической, правовой и социальной помощи. Сопровождать — значит быть вместе, идти рядом и помогать.

Одно из важных направлений в работе — активизация внутренних ресурсов семей с детьми, формирование у родителей чувства ответственности за воспитание детей.

Сегодня на ведомственном учете в органах и учреждениях социальной защиты населения состоит 2194 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 5559 детей, и 1158 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 2525 детей.

Специалисты помогают разрешить конфликтные ситуации в таких семьях, своевременно оформить документы и социальные выплаты, оказывают содействие в трудоустройстве и лечении родителей.

За шесть месяцев текущего года семьям оказана социальная помощь в восстановлении (получении) 324 паспортов, 261 свидетельства о рождении; оказано содействие в оформлении права собственности 70 семьям; получении гражданства 192 членами семей. При содействии специалистов социальной защиты населения трудоустроено 582 родителя, оказано содействие в погашении задолженности по коммунальным платежам 389 семьям; в проведении косметического ремонта — 116 семьям.

— Снижается ли количество детей, повторно помещенных в социально-реабилитационные центры края?

— Да, безусловно. Благодаря слаженной работе всех органов системы профилактики численность детей, повторно помещенных в социально-реабилитационные центры, снизилась на 30 процентов. Если в прошлом году таких детей было 81, то в этом — всего 26.

— Расскажите о деятельности учреждений для несовершеннолетних. Каковы условия их содержания, воспитания и образования?

— Для решения проблем несовершеннолетних и их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 22 муниципальных образованиях Краснодарского края созданы специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Здесь созданы хорошие условия. Оборудованы благоустроенные комнаты, приближенные к семейному типу проживания.

В прошлом году в условиях круглосуточного пребывания курс социальной реабилитации прошел 3781 несовершеннолетний. С начала года в учреждения помещено 1073 несовершеннолетних.

Это дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении, самовольно оставившие семьи или детские учреждения, находящиеся в иной трудной жизненной ситуации.

Социальная реабилитация несовершеннолетних проводится в соответствии с индивидуальными программами, разработанными специалистами для каждого ребенка.

Несовершеннолетние школьного возраста в учебный период обучаются в образовательных учреждениях, расположенных вблизи от центра, в так называемой шаговой доступности.

Для дошколят разработаны развивающие и реабилитационные программы. С ребятами занимаются воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды.

Все центры имеют лицензии на дополнительное образование детей. В каждом учреждении действуют кружки и секции, которые помогают развивать творческие и физические способности воспитанников.

На сегодняшний день действует 320 кружков различной направленности: спортивные, прикладные, музыкальные, танцевальные, театральные, компьютерные и другие.

За I полугодие этого года из учреждений возвращено в кровные семьи 78 процентов детей, в замещающие семьи — 9,2 процента.

— Расскажите о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Правильно ли я понимаю, что в ее задачи входит не только контроль в рамках детского закона.

— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав — коллегиальный орган. В нее входят представители всех органов системы профилактики, осуществляющие работу с несовершеннолетними и их родителями.

На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматриваются материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, а также совершивших административные правонарушения (ответственности подлежат несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет), рассматриваются представления образовательных организаций об оставлении несовершеннолетним образовательной организации, информации органов внутренних дел о принятии мер воздействия к несовершеннолетним.

Только за 6 месяцев 2018 года муниципальными комиссиями проведено 819 заседаний, на которых рассмотрено 2737 материалов об административных правонарушениях и 335 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел.

Универсальной технологией по защите детей стал Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», который ограничивает их пребывание в общественных местах без сопровождения родителей в ночное время.

В этом году «детскому закону» исполняется десять лет.

За время его действия выявлено и возвращено в семьи более 200 тысяч детей, с которыми не случилось беды, которые не попали в дорожно-транспортное происшествие, не стали жертвой злоумышленников, не были вовлечены в преступления.

Если в августе 2008 года выявлялось в среднем по краю 1200 детей в сутки, то сейчас средний показатель снизился до 30 несовершеннолетних.

Благодаря реализации «детского закона» с 2008 года по настоящее время уровень подростковой преступности снизился на 54 процента — с 2334 до 1073 преступлений.

В текущем году уменьшилось число фактов, выявленных сотрудниками органов внутренних дел, связанных с употреблением подростками алкогольной и спиртосодержащей продукции, нахождением в общественных местах в состоянии опьянения, на 28 процентов — с 1016 до 730 случаев в сравнении с I полугодием 2018 года.

Сведения о выявленных в ночное время подростках направляются для соответствующей с ними работы в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где выясняются причины и условия, способствующие нахождению подростков на улице. Благодаря действию закона №1539-КЗ выявляются семьи с детьми, требующие особого внимания государства, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им оказывается помощь, проводится необходимая профилактическая работа с детьми.

Требования «детского закона» распространяются в том числе на гостей Краснодарского края.

Отмечу, что Краснодарский край стал первым регионом, принявшим «детский закон». Уже в 2009 году документ нашел отражение в федеральном законодательстве. Теперь во всех субъектах страны принимаются меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.

— Юлия Александровна, поделитесь, пожалуйста, статистикой, сколько детей-сирот стоит на очереди на получение жилья?

— Что касается очереди среди детей-сирот на жилье, то на сегодняшний день в списке состоят 9720 человек, в том числе 6422 в возрасте 18 лет и старше. Согласно федеральному и краевому законодательствам в список на жилье включаются дети с 14-летнего возраста, а обеспечиваются жильем с 18 лет.

— Как осваивают муниципалитеты субвенции на приобретение жилых помещений для детей-сирот? Какой объем средств запланирован на этот год?

— Мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем финансируются из федерального и регионального бюджетов в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани».

В этом году нами осваивается на 30 процентов больше средств, чем в прошлом.

Из краевого бюджета мы получили 750 миллионов рублей, из федерального — 214,6 миллиона, что позволяет приобрести 789 жилых помещений. В настоящее время муниципальными образованиями заключены контракты на приобретение 193 жилых помещений, в отношении остальных муниципалитетами проводятся конкурсные процедуры.

В прошлом году объем финансирования составлял 681962,4 тыс. рублей, что позволило нам приобрести 577 жилых помещений.

— Всегда ли качественными являются помещения, приобретаемые для детей-сирот? Какие характерные нарушения выявляются?

— Что касается качества жилья, то в соответствии с краевым законом №805-КЗ органы местного самоуправления при осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий по приобретению жилых помещений для детей-сирот обязаны обеспечить соответствие качества таких жилых помещений требованиям, определенным федеральным законодательством.

Безусловно, в рамках проведения мониторинга жилья, приобретенного органами местного самоуправления, если мы видим какие-то недочеты, будь то отслоение обоев, штукатурки и прочее, мы информируем главу о необходимости их устранения и если того требует, то и организуем претензионную работу с продавцом (застройщиком).

— Ведется ли патронаж за детьми-сиротами, которые живут самостоятельно в собственном жилье?

— Отвечая на этот вопрос, отмечу, что жилье у нас предоставляется сиротам с 18 лет. Дети получают жилье только в случае признания их дееспособными (эмансипированными).

Жилье они получают не в собственность, а по договорам найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет.

В течение этого времени органы опеки наблюдают за проживанием наших нанимателей. После этого принимается решение: либо продлить договор найма еще на пять лет, если сирота не готов к самостоятельной жизни, либо заключить с ним договор социального найма. В результате чего он будет иметь право приватизации.

В каждом муниципальном образовании есть специалисты в органах опеки и попечительства, которые осуществляют контроль за проживанием наших нанимателей в спецфонде.

По краю работают 73 таких специалиста (один специалист на сто нанимателей). Они консультируют детей-сирот, получивших жилье, рассказывают им о нюансах законодательства, регулирующего вопросы специализированного найма жилых помещений, регулярно посещают новоселов, дают им советы и рекомендации с учетом их индивидуальных особенностей.

— Какую помощь оказывают специалисты после их выпуска из учреждений в самостоятельную жизнь?

— На базе пяти организаций для детей-сирот нами реализуется программа социальной адаптации и сопровождения воспитанников и выпускников этих учреждений. В каждом из них созданы отделения постинтернатного сопровождения. В настоящее время организовано сопровождений 138 выпускников.

Специалисты оказывают поддержку в получении образования, трудоустройстве. Консультируют ребят по различным житейским вопросам, оказывают им психологическую и социальную помощь, отвечают на вопросы юридического характера, защищают права и законные интересы в различных инстанциях, государственных органах и органах местного самоуправления, помогают в получении образования, в том числе контролируют посещение занятий и содействуют в трудоустройстве. Ребятам обязательно разъясняют, на какие дополнительные меры социальной поддержки в рамках законодательства РФ и Краснодарского края они имеют право. Помощь оказывают и лично, и по телефону.

— Как складывается судьба детей-сирот с инвалидностью после их выпуска из учреждений?

— Выпускники организаций для детей-сирот, в том числе и дети-инвалиды, после выпуска продолжают обучение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования в зависимости от образовательного маршрута, психологических и физиологических возможностей.

Детям-сиротам предоставляется преимущественное право зачисления в организации высшего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Кроме этого, дети-сироты имеют право на получение первого и второго среднего профессионального образования на очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.

Во время обучения в образовательных организациях дети-сироты находятся на полном государственном обеспечении. По его окончании они получают свидетельства о профессии рабочего или должности служащего, дипломы о среднем или высшем профессиональном образовании, что способствует их дальнейшему трудоустройству.

— Помогают ли детям-сиротам после окончания школ продолжить обучение в колледжах, техникумах или вузах?

— В рамках реализации программ постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников специалисты учреждений оказывают социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-правовую помощь детям-сиротам в решении различных бытовых проблем (обустройство комнат в общежитии, приобретение необходимых предметов интерьера, распределение финансов и др.), трудоустройстве и трудовой адаптации. Также оказывается помощь в продолжении обучения, учитывая интересы и склонности выпускников.

Кроме этого, специалисты учреждений помогают выпускникам в решении вопросов социальной адаптации, сопровождают их в учреждения органов местного самоуправления, здравоохранения, образования, занятости и т. п.

Выпускникам предоставлена возможность бесплатно проживать и питаться во время их приезда в учреждения для детей-сирот в каникулярное время, выходные и праздничные дни.

Приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского края утвержден Порядок предоставления возможности временного бесплатного проживания и питания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершившим пребывание в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В текущем году данной возможностью воспользовались 15 выпускников.

— Расскажите о предоставлении госуслуги о предоставлении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные организации.

— Получить бесплатную санаторно-курортную путевку может лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет включительно (до достижения 23-летнего возраста), являющееся гражданином Российской Федерации и местом жительства которого является Краснодарский край. Финансируются данные мероприятия в рамках краевой государственной программы «Дети Кубани».

Заявитель обязательно должен иметь медицинские показания для санаторно-курортного лечения и обучаться по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов.

Для получения санаторно-курортной путевки лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо встать на учет на получение такой путевки, начиная с 1 января и не позднее 1 июня текущего календарного года. Более подробную информацию можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в любом МФЦ на территории Краснодарского края.

— Расскажите о развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Ежегодно в крае мы выявляем около 1300 детей, которые по различным причинам остались без родителей. Это может быть смерть родителей, лишение их родительских прав, признание недееспособными, нахождение в местах лишения свободы и другие. Наша основная задача — реализовать их право на воспитание в семье.

При этом краем достигнуты значительные показатели в семейном устройстве таких детей. Так, в прошлом году выявлено 1266 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 1236 (97,6 процента) устроены в семьи граждан, что выше среднероссийского показателя, который составлял 76 процентов.

На Кубани используются практически все формы семейного устройства, предусмотренные семейным законодательством.

Одна из них — усыновление (удочерение), которое является наиболее приоритетной формой устройства для ребенка. Отмечу, что закон приравнивает усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. Ежегодно на усыновление передается до 250 детей, всего в семьях усыновителей проживает около 4 тысяч ребят.

Следующая форма устройства — опека или попечительство, при которой ребенок передается, как правило, в семьи близких родственников, а на его содержание ежемесячно выплачиваются денежные средства. Сегодня более шести тысяч детей воспитывается в семьях родственников.

Если мы не смогли передать ребенка на усыновление или не нашли ему семью родственников, то передаем ребенка в приемную семью. С приемным родителем заключается договор, где прописываются основные направления его деятельности и условия получения им вознаграждения за воспитание детей. Сегодня в крае создана 3171 приемная семья, в них воспитывается 7516 детей.

Анализ устройства выявленных детей показал, что повысить показатели семейного устройства на 8—10 процентов нам удалось благодаря принятию такой формы семейного устройства, как патронат.

В рамках патроната, тоже на основании договора, в семьи передаются ребята, де-факто оставшиеся без родителей, но на момент выявления не имеющие «юридического» статуса оставшегося без попечения родителей ввиду отсутствия необходимых документов (свидетельство о смерти родителя, решение суда о лишении (ограничении) родительских прав и пр.). Ежегодно в среднем на патронатном воспитании находится около 80 детей.

Безусловно, развитию семейных форм устройства способствуют и меры материальной поддержки семей, принятые в крае.

Семьям, усыновившим детей-сирот, выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, в случае усыновления ребенка-инвалида — 500 тысяч рублей.

В крае применяется дифференцированный подход к выплате денежных средств на содержание подопечных детей, а также вознаграждения приемным родителям.

Размер ежемесячных денежных средств на содержание одного ребенка зависит от возраста детей и составляет от 8800 до 12000 рублей.

В текущем году минимальный размер вознаграждения приемному родителю за воспитание одного ребенка составляет 9878 руб. В случае принятия в семью ребенка, не достигшего возраста трех лет, размер вознаграждения увеличивается на 10 процентов и составляет 10866 руб. При воспитании ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья размер вознаграждения увеличивается на 60 процентов и возрастает до 15805 руб.

В целом на обеспечение выплат для всех форм семейного устройства в краевом бюджете предусмотрено более трех миллиардов рублей. Это значительная нагрузка на бюджет региона, но губернатор идет на этот шаг, понимая важность устройства таких детей в семьи.

Также приемные и опекаемые семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, включая родных, пользуются мерами социальной поддержки, установленными законодательными актами Российской Федерации и Краснодарского края для многодетных семей.

Замещающим семьям оказывается не только материальная, но и правовая, педагогическая и психологическая помощь.

Так, во всех муниципальных образованиях края созданы управления (отделы) по вопросам семьи и детства и обособленные подразделения краевого методического центра, в которых работают юристы, педагоги, психологи. Специалисты ведомств оказывают замещающим семьям необходимую юридическую, педагогическую и психологическую помощь. Ежегодно услугами психолого-педагогического сопровождения охвачено более 7500 воспитанников замещающих семей.

— Юлия Александровна, сколько детей в настоящее время воспитывается в семьях граждан?

— Сегодня на Кубани проживает 719235 семей, в которых воспитывается 1172884 ребенка, прирост детского населения за последний год составил 3 процента.

Что касается детей-сирот, то их в крае 14300, из них 13937, или 97,5 процента, воспитываются в замещающих семьях. Краевой показатель значительно превышает общероссийский, который составляет 87 процентов.

— Расскажите об участии детей-сирот в фестивалях и других мероприятиях.

— Замещающие семьи Кубани занимают активную жизненную позицию и участвуют в социально значимых мероприятиях, фестивалях и конкурсах.

Семьи помогают каждому ребенку раскрыть творческие способности к музыке, пению, рисованию, танцам. Многие талантливые мальчишки и девчонки уже доказали, что они лучшие на всероссийском уровне.

В октябре прошлого года семейный театр «Сила Веры» приемной семьи из Темрюкского района Ольги Александровны Диль получил диплом II степени на III Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом».

О своей истории обретения семьи рассказали ребята из четырнадцати кубанских семей, принявшие активное участие в третьем Всероссийском конкурсе дневников приемных семей «Наши истории». Александр Жуков из Апшеронского района был признан победителем в специальной номинации жюри «Папа — наше всё», а Мария Афанасьева из города Краснодара одержала победу в номинации «Моя особенная семья».

Второй год подряд наши ребята участвуют в масштабном детском музыкальном проекте «Ты супер!». В прошлом году страна узнала новые имена из Краснодарского края: Руслана Огурцова из Апшеронского района, Егора Новоженина из Горячего Ключа, Юрия Тришина, воспитанника Медведовского детского дома, и Татьяны Дузенко из Новороссийска.

В этом году наш край представляли: Александра Панкратова из Северского района и Зеновия Сверчкова из Армавира. Юные таланты получили возможность поработать в профессиональных звукозаписывающих студиях, перенимали опыт у звезд эстрады, учились у лучших педагогов по вокалу.

Не остался без внимания новый детский танцевальный проект телекомпании «НТВ» «Ты супер. Танцы!». Трое ребят из замещающих семей достойно представили Кубань на этом конкурсе. Это Мария Никитенко из города Краснодара, Виталий Козленко из Абинского района и Виктория Коротких из Тимашевского района.

Ежегодно кубанские семьи активно участвуют во Всероссийском конкурсе художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». Эти семьи сумели не только открыть свои сердца обездоленным детям, вложить в них душу, но и творчески их воспитать, зажигая в них звезды талантов.

Трижды кубанские приемные семьи становились победителями ассамблей: в 2010 году — семья Сергея Викторовича и Татьяны Ивановны Дмитриенко из Красноармейского района, в 2012 году — семья Ирины Анатольевны Мальцевой из Калининского района, в 2013 году — семья Родионовых из города Краснодара. В прошлом году приемная семья Максима Николаевича и Алеси Валентиновны Кравченко стала серебряным призером всероссийского конкурса.

Среди замещающих семей Кубани много любителей спорта и туризма. В 2017 году в Тбилисском районе прошел Первый туристический слет приемных семей Краснодарского края, в котором приняло участие около 150 участников (взрослых и детей) из числа приемных семей края. Такое мероприятие станет для края традиционным.

— Сколько кубанских детей было охвачено в 2017 году организованным отдыхом, оздоровлением и детско-юношеским туризмом? Что запланировано на этот год?

— В 2017 году в Краснодарском крае отдохнули 581,5 тысячи кубанских школьников.

Особое внимание, как и прежде, уделялось оздоровлению детей социально незащищенных категорий. Из 180 тысяч таких ребят в прошлом году отдыхом, оздоровлением и детско-юношеским туризмом было охвачено 175 тысяч детей.

В этом году мы планируем охватить организованными формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма не менее 580 тысяч детей. Также не останутся без внимания дети, нуждающиеся в особой заботе государства. В планах охватить не менее 177 тысяч таких детей.

В лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, многодневные походы и экспедиции планируется направить более 130 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

— Расскажите о принятии мер безопасности в детских здравницах и мерах, направленных на безопасную доставку детей к местам отдыха и обратно.

— Вопросам безопасности детского отдыха на Кубани всегда уделялось повышенное внимание.

Мы — принимающий регион и несем ответственность не только за краевых детей, но и за каждого ребенка, находящегося на территории Краснодарского края.

Безопасность детей обеспечивается по всем направлениям: антитеррор, пожарная безопасность и безопасность на воде, выполнение норм и требований санитарного законодательства, безопасность питания, подбор квалифицированного персонала и отсутствие у них судимости, качество оказания медицинской помощи.

Проверки в отношении детских здравниц проводятся как в подготовительный период, так и в период заезда детей.

На текущий момент осуществлено свыше 130 комиссионных межведомственных выездов в загородные лагеря и санатории с целью мониторинга.

Руководители здравниц заинтересованы своевременно устранять все несоответствия, иначе они не смогут принимать детей.

Должное внимание уделяется и перевозкам детей к местам отдыха.

Мы готовы к форс-мажорам: в крае предусмотрено 17 тысяч резервных мест для размещения детских групп на случай возникновения неблагоприятных погодных условий, изменений в графиках движения.

В учреждениях здравоохранения края дополнительно предусмотрено развертывание более десяти тысяч коек. Привлекаются бригады специализированной медпомощи, врачебно-сестринские и бригады экстренной доврачебной медицинской помощи. В курортных городах побережья дополнительно формируются выездные бригады.

На сегодняшний день 100 процентов от общего количества учреждений детского отдыха, расположенных на территории Краснодарского края, обследовано на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и готовности к работе в летний период.

Выданные предписания, рекомендации находятся на особом контроле межведомственных комиссий муниципальных образований края по организации отдыха и оздоровления детей.

Для обеспечения безопасности детей, выходящих в походы, действует единый номер 101 (служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях). Туристские группы, выходящие на маршруты, уведомляют службы МЧС о своем передвижении.

В крае действует алгоритм оперативного межведомственного взаимодействия в случае выявления неорганизованных групп детей.

— Расскажите о взаимодействии с коллегами из других регионов России.

— Взаимодействие с регионами, из которых приезжают дети, налажено.

Для согласованности действий принимающей и направляющей сторон, как и в предыдущие годы, в адрес глав регионов направлено письмо о порядке взаимодействия в рамках проведения летнего оздоровления детей.

Надо сказать, что практика прошлых лет дает положительные результаты. За истекший период от регионов получено порядка 150 информаций, которые доведены до сведения заинтересованных структур и ведомств, органов местного самоуправления.

Это позволяет избежать нежелательных последствий, в том числе неорганизованного отдыха детей.

Мы как принимающая сторона делаем всё возможное, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, а родители как можно меньше волновались по поводу их безопасности.

— Какие права у детей, находящихся под опекой?

— Прежде всего, как и все дети, подопечные имеют право жить и воспитываться в семье, право на заботу со стороны опекуна, совместное с ним проживание.

Таким ребятам выплачиваются алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Также за ними сохраняется право собственности на жилое помещение или пользование им.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законодательно установлены дополнительные гарантии на образование, труд и социальную защиту от безработицы, на имущество и жилое помещение, социальную адаптацию и реабилитацию, отдых и оздоровление, защиту имущественных прав.

Подопечные вправе претендовать на однократное предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений по месту жительства (регистрации).

Что касается отдыха и оздоровления — на получение путевок (курсовок) в организации отдыха детей и их оздоровления.

— Какие права имеет опекун?

— Опекуны и попечители обладают практически теми же правами, что и родители в отношении кровных детей. Во-первых, они должны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии подопечного ребенка. Их права и обязанности возникают с момента передачи в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку или попечительство.

Итак, опекуны вправе:

— выбирать методы и способы воспитания ребенка в соответствии с собственными предпочтениями, но с обязательным учетом рекомендаций и указаний органа опеки и попечительства, в этом вопросе необходимо учитывать и мнение ребенка;

— самостоятельно осуществлять выбор образовательной организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им основного общего образования и рекомендаций органа опеки и попечительства;

— на судебное вмешательство, если необходим возврат опекаемого ребенка от любых лиц (в том числе родственников), незаконно его удерживающих;

— на подачу заявлений с целью обеспечения материальной поддержки подопечного ребенка (пенсии, пособия);

— на возбуждение искового производства в отношении лиц, имеющих обязательства, касающиеся ребенка (например, обязательства по выплате алиментных платежей);

— на реализацию всех допустимых с точки зрения законодательства мер по защите прав и законных интересов опекаемого.

При приеме ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей на воспитание в свою семью опекуны имеют право на получение единовременного пособия, которое выплачивается из федерального бюджета и в 2018 году составляет 16759 руб. 09 коп.

— Когда прекращается опека и попечительство?

— Основания прекращения опеки и попечительства предусмотрены гражданским законодательством. Например, опека над малолетним подопечным прекращается автоматически по достижении им возраста 14 лет. При этом гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем. Всё это происходит без дополнительного решения органа опеки и попечительства.

Без особого решения органа опеки прекращается и попечительство над несовершеннолетними по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае смерти опекуна, попечителя или самого подопечного ребенка, а также по истечении срока действия акта о назначении опекуна.

Также основанием для прекращения попечительства над несовершеннолетними может стать вступление его в брак или признание его эмансипированным и объявление полностью дееспособным.

Опека и попечительство могут быть прекращены в результате освобождения опекунов или попечителей от исполнения ими своих обязанностей.

Так, освобождение производится по решению органа опеки и попечительства при возвращении подопечного родителям или передаче его на усыновление. При наличии уважительных причин опекун может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по его просьбе.

В случае ненадлежащего выполнения опекуном возложенных на него обязанностей он может быть отстранен от исполнения обязанностей, а также привлечен к ответственности.

— Юлия Александровна, расскажите о реализации программы Краснодарского края «Дети Кубани».

— На Кубани реализуется государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани», которая является продолжением действовавшей с 1999 года одноименной краевой целевой программы.

Программа финансируется за счет не только краевого бюджета, но и федерального. Общий объем денежных средств на период с 2016 по 2021 год — почти 11 миллиардов рублей (10,8 млрд рублей).

Программа межведомственная. В ней участвуют четыре региональных ведомства: Министерство труда и социального развития, Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство культуры и Министерство физической культуры и спорта.

Программа включает в себя основные мероприятия, которые направлены на решение следующих задач:

— снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков;

— профилактика безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае;

— всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

— государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

— поддержка талантливых детей в Краснодарском крае;

— обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае.

Отмечу, что объем финансирования данного направления составляет 50 процентов от общей суммы программных мероприятий. За счет этого у нас ежегодно оздоравливается более 120 тысяч кубанских ребят, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в оздоровлении.

Одна из приоритетных задач программы — обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Объем финансирования составляет 42,6 процента. За весь период действия программы предусмотрено обеспечить жилыми помещениями 3798 детей-сирот.

— Расскажите о взаимодействии органов опеки и попечительства с ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

— Органы опеки и попечительства, являясь одним из органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, взаимодействуют с ведомствами системы профилактики. Ими посещаются семьи, проводятся беседы с родителями, принимаются меры по защите прав ребенка, предусмотренные законодательством. При наличии непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей.

Получив сведения о семейном неблагополучии, информируют другие ведомства для обеспечения своевременной помощи семьям и защиты прав детей.

Органы опеки и попечительства вправе самостоятельно обратиться в суд с иском о лишении родительских прав или ограничении родителей в их правах при наличии оснований, которые установлены статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации.

После лишения или ограничения родительских прав не оставляют семью без внимания: принимают меры, направленные на возвращение ребенка в кровную семью. Посещают семьи, мотивируют родителей на здоровый образ жизни.

Беседовала Марина ГЛЕБОВА