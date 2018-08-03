«Дорожные карты» по развитию предпринимательской деятельности

В региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошло заседание предпринимательской внутрипартийной платформы на тему «Создание дорожных карт по развитию предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Краснодарского края».

В дискуссии приняли участие члены фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края и городской Думе Краснодара, члены регионального и местных общественных советов партийных проектов «Локомотивы роста» и «Российское село», а также предприниматели и эксперты.

Вел мероприятие председатель Внутрипартийной платформы по поддержке предпринимательской инициативы, член фракции партии в ЗСК Борис Юнанов.

Участники заседания сошлись во мнении, что необходимо разработать механизмы и инструменты, направленные на эффективное развитие предпринимательской деятельности, на экономическое развитие муниципальных образований и Краснодарского края в целом.

В ходе дискуссии было предложено оказывать содействие в создании новых рабочих мест, стимулировании развития малого и среднего предпринимательства, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Это позволит сформировать условия для благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства на Кубани.

— Мы должны наладить систему кооперационных связей предприятий всех видов, обеспечив создание устойчивой связи в цепочке «производитель — переработчик — продавец — потребитель»,— отметил Борис Юнанов.

О лучших региональных практиках развития предпринимательства, укреплении взаимодействия в бизнес-сообществе рассказал заместитель руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

В 2017 году в качестве пилотного муниципального образования определили город Армавир. Он является одним из индустриальных центров Краснодарского края. Там была разработана «дорожная карта» по развитию предприятий, которая позволила создать благоприятные условия для развития малого бизнеса и взаимодействия между участниками.

— Опыт этот оказался успешным, поэтому есть предложение проработать инициативу по созданию единой «дорожной карты» по развитию предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Краснодарского края,— сказал Михаил Дорожков.

Также участники заседания подняли вопросы, касающиеся развития сельхозкооперации на Кубани, потребительской сферы, а также обсудили предложения, направленные на обеспечение взаимосвязи спроса и предложения.

— Для успешного развития экономики края важна мобилизация всех ресурсов, четкая координация действий и точное прогнозирование. Только такой подход позволит построить современную развитую индустрию, которая сможет обеспечить высокие темпы роста производительности труда, дать возможности для развития других секторов,— заключил Борис Юнанов, предложив проводить выездные заседания в районах, которые позволят конкретно на месте решать возникшие вопросы и проблемы.

Итогом обсуждения стала резолюция заседания с предложениями продолжить разработку законопроектов, направленных на поддержку и развитие предпринимательской деятельности в Краснодарском крае. Она будет направлена на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края.