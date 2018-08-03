Херсонес — наше все

При словах Крым, Севастополь мы сразу вспоминаем героизм его славных защитников в годы Крымской (1853—1856) и Великой Отечественной войн. У нас на слуху имена прославленных российских флотоводцев Истомина, Корнилова, Нахимова, Ушакова, доказавших, что Россия стала мощной морской державой и била в морских сражениях мощную морскую державу Швецию и Оттоманскую Турцию. В этих сражениях русские моряки и командиры показали не только беспримерное мужество, но и умения, превосходившие противника.

А еще раньше Россия в многолетних войнах сокрушила крымское ханство, совершавшее в течение двух веков регулярные набеги на Русь и несущее разор и угон в рабство десятков тысяч мужчин, женщин и детей. В Кафе, Судаке, Керчи процветала работорговля, где торговали прежде всего русскими пленными. Россия преобразила Крым, придала мощный толчок его экономическому и социальному развитию.

Приезжая в Севастополь, мы непременно посещаем Владимирский собор, где похоронены великие флотоводцы, возлагаем цветы к памятнику Нахимова или приходим, чтобы молча постоять, отдавая дань памяти нашим славным предтечам, для кого служение Отечеству было священным долгом. Память — наша связующая нить с прошлым, которое укрепляет наши силы, помогает понять, кто мы. И тут надо сказать, что еще далеко не все россияне понимают значение Крыма не только с исторической, но и с военной, экономической и географической точек зрения.

Крым — это место, где князь киевский Владимир по соседству с нынешним Севастополем — в Херсонесе, греческом городе, в 988 году принял крещение. Принес свет христианства, православия и крестил Русь. А значит, Херсонес, город, чьи священные развалины находятся по соседству с Севастополем,— место, откуда пошла наша духовность, наша культура, наша государственность. Православие стало теми крепчайшими скрепами, которые, как обручем, собирали и укрепляли русское государство.

Порой приходится слышать: религия — пережиток. Уберите православие из нашей жизни — и станет понятно, что мы взросли на православии. На его духовности на Русь вместе с православием пришла великая духовная литература сначала на греческом, а затем в переводах и на славянском. Вслед за духовной пришли переводы художественной литературы. Расцвела живопись, опять же опираясь на религиозные мотивы. В тиши монастырей создавались иконы, по силе воздействия на верующих не имеющие равных в мире. В монастырях, тогдашних средневековых институтах, вызревали не только правоверные христиане, но и патриоты своей страны. Неслучайно в войске Дмитрия Донского большую часть составляли иноки, выросшие в монастырях. Они вышли на Куликово поле и нанесли поражение ордынцам.

А на битву их благословил Сергий Радонежский, духовно вооруживший дружинников Дмитрия Донского. Вот и думаешь, что каждый город, станица, хутор, дом имеют фундамент. Без фундамента ничего путного не выстроишь. Наш фундамент — православие. Наше всё.

И потому каждый раз, приезжая в Крым, мы всей семьей непременно едем в Севастополь, а оттуда спешим в Херсонес, как когда-то спешили туда Солунские браться Кирилл и Мефодий, создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка. Христианские проповедники-миссионеры почитаются как святые и на Западе, и на Востоке. В славянском православии почитаются как святые равноапостольные «учителя словенские». Они страстно мечтали принести свет православия в славянские страны.

И более двух лет работали в монастыре над созданием славянской азбуки.

Кто же они такие, Солунские братья, совершившие великий духовный подвиг? Они родились в многодетной семье то ли грека, то ли болгарина во втором по значению городе византийской империи Салуни (ныне Салоники).

Мефодий в течение десяти лет делает успешную карьеру, становится губернатором одной из славянских провинций — и вдруг всё бросает и уходит в монастырь. Почему он так поступил, мы, наверное, уже никогда не узнаем. Младший брат Константин в столице могущественной империи Константинополе усердно изучает языки. Геометрию, арифметику, астрономию, риторику, философию. И, как его старший брат, вдруг без каких-либо внешних видимых причин отказывается от женитьбы, принимает священнический сан, становится хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии.

В Стамбуле я пытался узнать о судьбе библиотеки. Но стены святой Софии молчат. Можно только предположить, что крестоносцы, разгромившие город, разграбили и библиотеку. А сколько, наверное, древних бесценных рукописей хранилось в ней! Какой это был кладезь древних мыслителей Египта, Греции, Рима, Сирии и Ассирии, Вавилона! Можно только предполагать. Как и то, что пригласивший Константина на работу в библиотеку будущий патриарх Фотий, видимо, в чем-то не сошелся с Константином во взглядах и вынужден был уйти в отдаленный монастырь на берегу Черного моря.

Фотий, не знавший ни одного иностранного языка, нуждался в соратнике — полиглоте, каким был Константин, в его борьбе с иконоборцами и мусульманами. А Константин кроме греческого знал славянский, еврейский, латынь. А съездив в халифат, выучил сирийский и арабский.

Фотий в 1860 году настаивает на его возвращении в Константинополь. Из столицы Константин отправляется в Олимп в Малой Азии, в монастырь постников, где в тишине кельи вместе с братом Мефодием два года работает над славянской азбукой. Мефодий не мог забыть славян, с которыми пришлось работать губернатором, и он рад был поддержать брата в составлении славянской азбуки кириллицы.

В 1861 году к византийскому императору Михаилу Третьему прибыло посольство от хазарского кагана с просьбой прислать к нему в столицу христианского богослова, способного объяснить основы христианского учения и поучаствовать в полемике с муллой и раввином. Кто докажет, что его религия самая лучшая, ту хазары и примут. Фотий решает, что эту миссионерскую миссию лучше всех выполнят Солунские братья Константин и Мефодий.

Братья отправляются в Крым, в византийский город Херсонес, и, прежде чем отсюда продолжить путь, полный опасностей, на Волгу, в столицу хазарского каганата Итиль, Константин решает изучить хазарский язык и одновременно совершенствуется в еврейском.

В Херсонесе он общается с русскими, моравскими, болгарскими купцами, ведущими активную торговлю с Херсонесом. Можно предположить, что это общение со словенами вызвало у него глубокий интерес к этим народам, а также идею о переводах на славянский язык церковных трудов с греческого.

Через три года после смерти Мефодия, в 888 году, в Херсонес прибыл киевский князь Владимир. Он задумал жениться на княжне Анне, сестре правителей Византии. А те выставили условие: отдадут свою сестру за киевского князя при условии, что тот примет православие. Почва для принятия христианства Владимиром была щедро удобрена трудами Константина и Мефодия. Тем не менее Владимир, как гласит «Повесть временных лет», решил: пусть посланцы его ознакомятся с тремя религиозными службами — и какая им понравится больше, ту и принять. Из Лаврентьевской летописи мы знаем, что Владимир выслушал своих посланцев, отдавших предпочтение православию, и крестился в Херсонесе. Ему в тот момент было 26 лет. По преданию, Владимир принял крещение в Великую субботу либо на Пасху. Почему в Херсонесе? Наверное, потому, что уже в четвертом веке при Константине Великом Херсонес был главным центром христианства в Восточной Европе. А затем Владимир крестил и Русь. Конечно, этот процесс не был одномоментным, а занял многие десятилетия. Но механизм был запущен именно Владимиром.

Арабский писатель, историк XI века Аль-Бакри в своих трудах заявляет, что русы приняли христианство еще в четвертом веке нашей эры. Видимо, будучи в Херсонесе, Аль-Бакри общался с русскими купцами, некоторые из которых, возможно, приняли христианство, и решил, что все русские были христианами.

Приняв христианство, Владимир менялся сам и менялись люди с помощью епископов, присланных из Константинополя.

Тогда церковь еще не была разделена. Так что все из одного источника, как утверждал древний автор. А вообще, церковь и осталась одна. Только патриархаты разные — Римский и Константинопольский, которые яростно соперничали между собой.

Принятие Владимиром и Русью христианства было величайшим событием в истории Руси, ее становления как государства. Но вернемся на время к Константину (Кириллу) и Мефодию, без переводов которых священных писаний с греческого на славянский язык православие утверждалось бы на Руси, возможно, не столь успешно без опоры на великую духовность, заложенную в религиозных книгах.

Только через два года, проведенных в Херсонесе, Кирилл и Мефодий отправились в Хазарию, могучее государство, чьи пределы распространялись от Волги до Крыма, чтобы поучаствовать в диспуте миссионеров православной, мусульманской и иудейской религий. Хроники тех лет утверждают, что каган, выслушав трех богословов, склонился к принятию христианства. Другие источники утверждают, что каган решил принять иудейскую религию. Но ее приняли только знать и чиновники, а простой народ продолжал поклоняться своим древним богам. Это вызвало раскол единого до того государства, что, по мнению историков, и привело к падению еще недавно могущественного каганата.

Тем временем Солунские братья, создатели славянской азбуки, отправились в Моравию, где издали ряд книг на кириллице, в том числе знаменитый «Апостол» и другие религиозные труды. Проповедовали православие. Папские легаты стали всячески преследовать братьев за то, что они предлагали вести в церквах среди славян службу на славянском языке. До этого они проходили на греческом, немецком или еврейском языках. Легаты Папы стали преследовать учеников Кирилла и Мефодия. Двести клириков, рукоположенных Кириллом и Мефодием, легаты изгнали из страны или продали в рабство в Венецию. Моравцы, к сожалению, не встали на их защиту.

Папа Римский вызвал Кирилла в Рим, желая выслушать его. Кирилл убедил папу в необходимости вести в славянских странах: Моравии, Болгарии, Сербии и Хорватии — службу в церквях на родном славянском языке. Папа признал доводы Константина и согласился, чтобы службы в славянских церквах шли на славянском. Кирилл и Мефодий снова отправились в Моравию проповедовать православие и продолжать миссионерскую деятельность, а также заниматься переводами религиозных трудов с латинского и греческого языков на славянский.

В 867 году Константин и Мефодий принимали участие в спорах с трехязычниками в Венеции, утверждавшими, что лишь греческий, еврейский и латинский язык достойны того, чтобы совершать на них богослужение. А после пришли в Рим, где папа Адриан Третий признал учение Солунских братьев правильным и рукоположил славянских учеников в церкви Святого Петра. При этом литургия совершалась на славянском языке.

Огромное постоянное напряжение губительно сказались на здоровье Константина. В Риме он серьезно заболел. Принял в Риме схиму, положил под язык по традиции золотую монету и умер в греческом монастыре в 869 году в возрасте 42 лет.

После смерти брата — теперь уже святого Кирилла Мефодий отбыл в Паннонию, получив от Папы звание архиепископа Паннонско-Сремского, где был схвачен и брошен в тюрьму немецкими епископами. Его пытали и выставляли обнаженного на мороз, секли плеткой. Истязания продолжались два года, пока, благодаря вмешательству Папы, Мефодий не был освобожден в 880 году и в третий раз в Риме доказал правоверность всего, что он отстаивал, в частности право вести славянские службы, а Папа своим посланием еще раз подтвердил законность славянского богослужения. Мефодий умер в 885 году в Моравии, оставив после себя славянские переводы Священного Писания, Номоканона (сборника законов) и проповеди святых отцов. Он перевел «Хазарские проповеди» Кирилла (Константина) на славянский, которые остаются важнейшим источником, свидетельствующим о хазарской полемике 1861 года и житии Константина Философа (Кирилла) — его духовном отце. Великим памятником Мефодию стал перевод им на славянский Евангелия.

Благодаря переводам Кирилла и Мефодия на Русь пришли труды, религиозные книги, значение которых для принятия православия Русью просто невозможно переоценить.

Брошенные Кириллом и Мефодием семена православия дали замечательные всходы и проросли у южных славян и в России. Возможно, они способствовали принятию Владимиром крещения в Херсонесе. Поэтому, отмечая в этом году 1030-летие принятия Русью православия, мы вспоминаем добрым словом не только великого князя киевского Владимира, крестившего Русь, но и много способствовавших принятию православия Солунских святых равноапостольных «учителей словенских» Кирилла и Мефодия.

Виктор БОГДАНОВ