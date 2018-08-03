Банкир сдает «дела» полиции

Вице-президент одного из крупных московских банков попал в поле зрения правоохранителей как ключевое звено в схеме заведения заказных - липовых - уголовных дел с целью вымогательства: банкир выступал заявителем, а все остальное делали его «партнеры» из силовых структур.

Предложение, от которого не отказываются

Топ-менеджер банка пришел в МО МВД «Коммунарский» и заявил об угрозе убийством в свой адрес. В качестве фактов он привел следующие: год назад автомобиль его родственницы поцарапали, через несколько месяцев сам банкир попал ДТП на машине своей любовницы, через некоторое время это транспортное средства чем-то испачкали, а еще через несколько месяцев в подмосковном Одинцове сгорел недостроенный деревянный дом, принадлежавший дальним родственникам банкира (как потом выяснит следствие, постройка была заброшена и стала приютом бомжей). Цепочку этих событий заявитель преподнес как череду угроз в свой адрес.

Заявление «потерпевшего», сутки ожидания - и вот уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», а муниципальный отдел полиции «Коммунарка» расследует дело о покушении на жизнь несчастного, а материально заинтересованные сотрудники отдела с особым рвением выполняют приказы начальника. Все «подозреваемым» - фигурантами таких «дел» становились знакомые банкира с деньгами - получают от них предложение, от которого невозможно отказаться: или энная сумма, или перспектива тюремного срока. Однако в последнем случае схема развалилась. Следователи, проверявшие заявление «пострадавшего», установили: в момент, когда он якобы получил угрозы, банкир находился в компании своих друзей в районном отделе полиции.

Обналичка, алкоголь, наркотики и порно

Следователи, которые проводили проверку в отношении заявителя, считают, что банкир занимался вымогательство не один, а с друзьями из силовых структур....

Еще следствие установило, что банкир выдавал необеспеченные банковские гарантии для участия в государственных тендерах, что приводило к воровству из госбюджета, а также отмывал деньги и занимался обналичкой. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что при официальной зарплате около 100 тысяч рублей в месяц за последний год банкир оформил на своих неработающих родственников автомобили и недвижимость свыше 65 млн рублей.

В процессе проверки следствием заявления выяснились и другие неаппетитные подробности: банкир имеет проблемы с алкоголем и наркотиками и страдает манией преследования, что подтверждено информацией из профильной клиники, где он проходил курс лечения. На родине в Украине он тоже попадал в поле зрения правоохранителей - как фигурант уголовного дела о слежке за собственной семьей, после чего перебрался в Россию: он установил в квартире скрытые камеры, которые использовал в том числе для изготовления порнографии со своей женой. Постановление о возбуждении уголовного дела в связи с угрозой убийством банкира отменено, правоохранители проводят дальнейшую проверку по фактам фабрикации уголовных дел.

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