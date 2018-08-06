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СЮЖЕТ ДНЯ

Итоги месячника рейдов

Понедельник, 06 августа 2018 08:54
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В последний месяц на территории Краснодарского края проводились рейдовые мероприятия судебных приставов совместно с инспекторами УГИБДД. На дорогах представители закона выявляли граждан – злостных неплательщиков по всем категориям исполнительных производств: алиментным платежам, услугам жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергокомплекса, административным штрафам, кредитам и пр.
На наличие задолженностей проверялись как водители транспортных средств, так и владельцы «железных коней». Должниками оказались 720 человек. Из них около двухсот получили на руки официальные извещения о явке к судебному приставу.
Фактически в период рейдов взыскана крупная сумма. Только по налоговым выплатам автомобилистами было погашено долгов на общую сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей.
Проведение рейдов признано руководством УФССП России по Краснодарскому краю эффективным. Эта практика будет продолжена.

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